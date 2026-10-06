Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Фарғона вилояти Қўқон шаҳрининг бош тарихий рамзи ҳисобланган Худоёрхон ўрдасида ташкил этилган кўнгилочар базм ижтимоий тармоқларда қизғин баҳс ва кенг жамоатчилик эътирозларига сабаб бўлди. Маданий мерос объекти ичида ўтказилган ноодатий тадбир тасвирлари тарқалгач, Маданий мерос агентлиги ҳолат юзасидан хизмат текшируви ўтказиб, расмий баёнот билан чиқди.
Текширув хулосасига мувофиқ, Қўқон давлат музей-қўриқхонаси директорига нисбатан интизомий жазо чораси қўлланиб, ҳайфсан берилди.
Ижтимоий тармоқларни ларзага солган видео: Можаро нимадан бошланди?
Воқеалар ривожи интернет сегментида тарихий мажмуа ичида бир гуруҳ аёллар иштирокида кечган зиёфат ва кўнгилочар кеча тасвирланган видеолавҳалар пайдо бўлиши билан бошланди:
Тарихий бинода шов-шувли базм: Тарқалган кадрларда ўрда ҳовлисида чироқлар, мусиқа ва байрамона безаклар остида рақслар уюштирилгани, қадимий ёдгорлик муҳитига мос келмайдиган кўнгилочар тадбир бўлиб ўтгани кўринади;
Жамоатчилик норозилиги: Фойдаланувчилар ва тарих ихлосмандлари миллий мерос объекти, аждодлар хотираси ва давлат муҳофазасидаги обида бундай мақсадлар учун ишлатилиши мумкин эмаслигини айтиб, масъуллардан изоҳ талаб қилди.
Маданий мерос агентлигининг баёноти: Ноқонуний ва келишилмаган тадбир
Ҳолат тармоқларда кескин акс-садо бергач, соҳага масъул давлат органи тезкорлик билан муносабат билдирди:
Келишувсиз қарор: Агентлик тақдим этган маълумотларга кўра, ушбу кўнгилочар кеча Қўқон давлат музей-қўриқхонаси раҳбарияти томонидан юқори турувчи ташкилотлар билан белгиланган тартибда келишилмасдан ва тегишли рухсатларсиз ўзбошимчалик билан ташкил этилган;
Интизомий жазо: Ўз хизмат вазифаларига совуққонлик билан қарагани, тарихий ёдгорликни сақлаш ва ундан фойдаланиш меъёрларини бузгани учун муассаса директорига расман ҳайфсан эълон қилинди.
Мутасадди идоралар тарихий ва маданий ёдгорликлар ҳудудида бундай кўринишдаги келишилмаган оммавий ҳамда кўнгилочар тадбирларни ўтказиш қатъиян ман этилишини ва бундан буён назорат янада кучайтирилишини эслатиб ўтди.
Изоҳлар 0
…