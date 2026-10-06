Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди

·2·Жамият
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди

Фарғона вилояти Қўқон шаҳрининг бош тарихий рамзи ҳисобланган Худоёрхон ўрдасида ташкил этилган кўнгилочар базм ижтимоий тармоқларда қизғин баҳс ва кенг жамоатчилик эътирозларига сабаб бўлди. Маданий мерос объекти ичида ўтказилган ноодатий тадбир тасвирлари тарқалгач, Маданий мерос агентлиги ҳолат юзасидан хизмат текшируви ўтказиб, расмий баёнот билан чиқди.

Текширув хулосасига мувофиқ, Қўқон давлат музей-қўриқхонаси директорига нисбатан интизомий жазо чораси қўлланиб, ҳайфсан берилди.

Ижтимоий тармоқларни ларзага солган видео: Можаро нимадан бошланди?

Воқеалар ривожи интернет сегментида тарихий мажмуа ичида бир гуруҳ аёллар иштирокида кечган зиёфат ва кўнгилочар кеча тасвирланган видеолавҳалар пайдо бўлиши билан бошланди:

  • Тарихий бинода шов-шувли базм: Тарқалган кадрларда ўрда ҳовлисида чироқлар, мусиқа ва байрамона безаклар остида рақслар уюштирилгани, қадимий ёдгорлик муҳитига мос келмайдиган кўнгилочар тадбир бўлиб ўтгани кўринади;

  • Жамоатчилик норозилиги: Фойдаланувчилар ва тарих ихлосмандлари миллий мерос объекти, аждодлар хотираси ва давлат муҳофазасидаги обида бундай мақсадлар учун ишлатилиши мумкин эмаслигини айтиб, масъуллардан изоҳ талаб қилди.

Маданий мерос агентлигининг баёноти: Ноқонуний ва келишилмаган тадбир

Ҳолат тармоқларда кескин акс-садо бергач, соҳага масъул давлат органи тезкорлик билан муносабат билдирди:

  • Келишувсиз қарор: Агентлик тақдим этган маълумотларга кўра, ушбу кўнгилочар кеча Қўқон давлат музей-қўриқхонаси раҳбарияти томонидан юқори турувчи ташкилотлар билан белгиланган тартибда келишилмасдан ва тегишли рухсатларсиз ўзбошимчалик билан ташкил этилган;

  • Интизомий жазо: Ўз хизмат вазифаларига совуққонлик билан қарагани, тарихий ёдгорликни сақлаш ва ундан фойдаланиш меъёрларини бузгани учун муассаса директорига расман ҳайфсан эълон қилинди.

Мутасадди идоралар тарихий ва маданий ёдгорликлар ҳудудида бундай кўринишдаги келишилмаган оммавий ҳамда кўнгилочар тадбирларни ўтказиш қатъиян ман этилишини ва бундан буён назорат янада кучайтирилишини эслатиб ўтди.

Худоёрхон ўрдасиҚўқон давлат музей-қўриқхонасиМаданий мерос агентлигиҚўқон базм
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Худоёрхон ўрдасида тадбир ўтказган директор жазоландиХудоёрхон ўрдасида тадбир ўтказган директор жазоландиБугун 15:05Самарқандда ҳовлисидан ер қазиётган фуқаро қадимий қабр қолдиқларини топдиСамарқандда ҳовлисидан ер қазиётган фуқаро қадимий қабр қолдиқларини топди15 сентябр 12:29Қўриқхона яйловга айландими? Ҳисор давлат қўриқхонасида чорва боқилаётгани фош бўлди (видео)Қўриқхона яйловга айландими? Ҳисор давлат қўриқхонасида чорва боқилаётгани фош бўлди (видео)23 сентябр 20:47Қўқон музейида 500 га яқин экспонат топилмади...Қўқон музейида 500 га яқин экспонат топилмади...24 июл 00:39Қашқадарёда отасидан қолган қўйлар талаш бўлдиҚашқадарёда отасидан қолган қўйлар талаш бўлдиБугун 21:40Наманганда ишламаган боғчалар учун 1,3 млрд сўм субсидия ажратилдиНаманганда ишламаган боғчалар учун 1,3 млрд сўм субсидия ажратилдиБугун 20:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди