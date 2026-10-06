Тайсон Фьюри Александр Усик билан учинчи жанг санасини битта шарт билан айтди

·31·Спорт
Тайсон Фьюри Александр Усик билан учинчи жанг санасини битта шарт билан айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тайсон Фюри Александр Усик билан учинчи жангни 2027 йилнинг биринчи чорагида ўтказишни режалаштирмоқда, бироқ бунинг учун аввало 11 декабр куни Энтони Жошуа устидан ғалаба қозониши шарт.
  • Усик бу таклифга розилик билдирган ва 2027 йилнинг январ-март ойлари оралиғида жангга тайёр эканлигини маълум қилган.

Тайсон Фьюри Александр Усик билан учинчи жангни ўтказиш режасини очиқлади. Бироқ британлик собиқ жаҳон чемпионининг режасида битта муҳим шарт бор: аввало 11 декабрь куни Энтони Жошуа билан жангда ғалаба қозониши керак. Шундан кейингина у Усик билан трилогияни ташкил этишни режалаштирмоқда. Фьюрининг айтишича, украиналик боксчи ҳам 2027 йилнинг биринчи чорагида жангга тайёр бўлишини билдирган.

Фьюрининг режаси: аввал Жошуа, кейин Усик

Фьюри учун кейинги рақиб аллақачон маълум — у 11 декабрь куни Кардиффда Энтони Жошуага қарши рингга чиқади. Икки британлик юлдузнинг узоқ йиллардан бери кутилаётган жангини катта бокс воқеаси сифатида баҳолашмоқда.

Аммо Фьюри бу тўқнашувни фаолиятининг якуний мақсади деб ҳисобламаяпти. Унинг режаси анча катта.

Британлик боксчи Жошуа билан жангни ўзини яна бир бор синаб кўриш босқичи сифатида кўраётганини, кейин эса Усик билан учинчи тўқнашувни ўтказишни исташини айтди.

Фьюрининг сўзларига кўра, у бу масалани Усикнинг ўзи билан ҳам муҳокама қилган.

«Аввало Жошуани мағлуб этиб, ўзимни қиздириб олишни хоҳлайман. Шундан кейин Усик билан трилогияни ташкил қиламиз. Мен бу масалани Александр билан муҳокама қилдим ва у 2027 йилнинг биринчи чорагида тайёр бўлишини айтди».

Усик Фьюрини икки марта мағлуб этган

Трилогияга қизиқишнинг асосий сабаби — икки боксчининг аввалги жанглари.

Усик ва Фьюри 2024 йилда икки марта рингда тўқнаш келган. Биринчи жангда украиналик боксчи ҳакамларнинг бўлинган қарори билан ғалаба қозонган. Жанг давомида Усик Фьюрини нокдаунга ҳам учратган.

Етти ой ўтиб, реваншда Усик яна устун келди. Бу сафар ҳакамлар бир овоздан украиналик боксчининг ғалабасини қайд этди.

Шу тариқа Фьюри–Усик қарама-қаршилигида ҳозирча ҳисоб 2:0 Усик фойдасига.

Энди Фьюри учун учинчи жанг нафақат катта спорт воқеаси, балки аввалги икки мағлубиятдан кейинги сўнгги имконият сифатида ҳам кўрилиши мумкин.

2027 йил бошида катта трилогия бўладими?

Фьюри айтган режа амалга ошса, Усик билан учинчи жанг 2027 йилнинг январь–март ойлари оралиғида ўтказилиши мумкин.

Британлик боксчи эҳтимолий жанг жойи сифатида АҚШдаги машҳур Madison Square Garden аренасини ҳам тилга олган. Унинг тасаввурида Жошуа билан Кардиффдаги жангдан кейин Усик билан АҚШдаги катта тўқнашув фаолиятидаги энг муҳим воқеалардан бири бўлиши керак.

Бироқ ҳозирча бу — Фьюрининг режаси. Трилогиянинг расман келишилгани ёки жанг шартномаси имзолангани ҳақида маълумот йўқ.

Усикнинг розилиги ҳақидаги маълумот ҳам айнан Фьюрининг баёнотига асосланган.

Аввал Жошуа билан ҳал қилувчи жанг

Фьюрининг режасидаги энг катта тўсиқ — Энтони Жошуа.

Икки британлик оғир вазн вакили ўртасидаги жанг 11 декабрь куни Кардиффдаги Principality Stadium'да бўлиб ўтади. Қизиғи, томонлар ўртасида реванш учун мажбурий банд йўқлиги ҳам хабар қилинган. Бу эса биринчи жанг натижасини янада муҳим қилади.

Фьюри Жошуадан кейин Усикка чиқишни режалаштираётган бўлса, бу режанинг биринчи қисми 11 декабрь куни ҳал бўлади.

Жошуа ғалаба йўлини тўсса — Усик билан трилогия режаси ҳам ўзгариши мумкин.

Усик–Фьюри трилогияси яна бир тарихий жанг бўладими?

Ҳозирча учинчи жангнинг аниқ санаси ва расмий шартлари йўқ. Аммо Фьюрининг режаси аниқ: Жошуани енгиш, кейин эса Усик билан ҳисоб-китобни давом эттириш.

Усик эса Фьюрини икки марта мағлуб этган ҳолда рақобатда катта устунликка эга. Фьюри учун учинчи жанг эса шу ҳисобни ўзгартириш ва фаолиятини катта ғалаба билан якунлаш имконияти бўлиши мумкин.

Шу сабабли ҳозир бокс мухлисларининг диққати икки жангга қаратилади: аввал Фьюри–Жошуа, кейин эса амалга ошиши мумкин бўлган Фьюри–Усик III.

Агар Фьюри 11 декабрь куни режасининг биринчи қисмини бажара олса, 2027 йил бошидаги Усик билан трилогия бокс оламидаги энг катта воқеалардан бирига айланиши мумкин.

Тайсон ФьюриАлександр УсикЭнтони ЖошуаТрилогия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»Усикдан Фьюрига жавоб: «Мен сенинг орқангдан келяпман, оғайни»10 сентябр 07:12Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!Фьюрининг навбатдаги найранги иш бермади: Усикнинг жамоаси таклифни кескин рад этди!9 сентябр 09:03Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!Аср жанги расман тасдиқланди: Фьюри ва Жошуа 11 декабрь куни Кардиффда тўқнашади!25 сентябр 13:27Аср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиАср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлди19 август 15:02Усик «сўнгги рақси» олдидан фаолиятини якунлашининг асл сабабини айтдиУсик «сўнгги рақси» олдидан фаолиятини якунлашининг асл сабабини айтди9 август 17:48Александр Усик замонамизнинг энг кучли 5 нафар боксчисини эълон қилди!Александр Усик замонамизнинг энг кучли 5 нафар боксчисини эълон қилди!23 август 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?