Тайсон Фьюри Александр Усик билан учинчи жанг санасини битта шарт билан айтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тайсон Фюри Александр Усик билан учинчи жангни 2027 йилнинг биринчи чорагида ўтказишни режалаштирмоқда, бироқ бунинг учун аввало 11 декабр куни Энтони Жошуа устидан ғалаба қозониши шарт.
- Усик бу таклифга розилик билдирган ва 2027 йилнинг январ-март ойлари оралиғида жангга тайёр эканлигини маълум қилган.
Тайсон Фьюри Александр Усик билан учинчи жангни ўтказиш режасини очиқлади. Бироқ британлик собиқ жаҳон чемпионининг режасида битта муҳим шарт бор: аввало 11 декабрь куни Энтони Жошуа билан жангда ғалаба қозониши керак. Шундан кейингина у Усик билан трилогияни ташкил этишни режалаштирмоқда. Фьюрининг айтишича, украиналик боксчи ҳам 2027 йилнинг биринчи чорагида жангга тайёр бўлишини билдирган.
Фьюрининг режаси: аввал Жошуа, кейин Усик
Фьюри учун кейинги рақиб аллақачон маълум — у 11 декабрь куни Кардиффда Энтони Жошуага қарши рингга чиқади. Икки британлик юлдузнинг узоқ йиллардан бери кутилаётган жангини катта бокс воқеаси сифатида баҳолашмоқда.
Аммо Фьюри бу тўқнашувни фаолиятининг якуний мақсади деб ҳисобламаяпти. Унинг режаси анча катта.
Британлик боксчи Жошуа билан жангни ўзини яна бир бор синаб кўриш босқичи сифатида кўраётганини, кейин эса Усик билан учинчи тўқнашувни ўтказишни исташини айтди.
Фьюрининг сўзларига кўра, у бу масалани Усикнинг ўзи билан ҳам муҳокама қилган.
«Аввало Жошуани мағлуб этиб, ўзимни қиздириб олишни хоҳлайман. Шундан кейин Усик билан трилогияни ташкил қиламиз. Мен бу масалани Александр билан муҳокама қилдим ва у 2027 йилнинг биринчи чорагида тайёр бўлишини айтди».
Усик Фьюрини икки марта мағлуб этган
Трилогияга қизиқишнинг асосий сабаби — икки боксчининг аввалги жанглари.
Усик ва Фьюри 2024 йилда икки марта рингда тўқнаш келган. Биринчи жангда украиналик боксчи ҳакамларнинг бўлинган қарори билан ғалаба қозонган. Жанг давомида Усик Фьюрини нокдаунга ҳам учратган.
Етти ой ўтиб, реваншда Усик яна устун келди. Бу сафар ҳакамлар бир овоздан украиналик боксчининг ғалабасини қайд этди.
Шу тариқа Фьюри–Усик қарама-қаршилигида ҳозирча ҳисоб 2:0 Усик фойдасига.
Энди Фьюри учун учинчи жанг нафақат катта спорт воқеаси, балки аввалги икки мағлубиятдан кейинги сўнгги имконият сифатида ҳам кўрилиши мумкин.
2027 йил бошида катта трилогия бўладими?
Фьюри айтган режа амалга ошса, Усик билан учинчи жанг 2027 йилнинг январь–март ойлари оралиғида ўтказилиши мумкин.
Британлик боксчи эҳтимолий жанг жойи сифатида АҚШдаги машҳур Madison Square Garden аренасини ҳам тилга олган. Унинг тасаввурида Жошуа билан Кардиффдаги жангдан кейин Усик билан АҚШдаги катта тўқнашув фаолиятидаги энг муҳим воқеалардан бири бўлиши керак.
Бироқ ҳозирча бу — Фьюрининг режаси. Трилогиянинг расман келишилгани ёки жанг шартномаси имзолангани ҳақида маълумот йўқ.
Усикнинг розилиги ҳақидаги маълумот ҳам айнан Фьюрининг баёнотига асосланган.
Аввал Жошуа билан ҳал қилувчи жанг
Фьюрининг режасидаги энг катта тўсиқ — Энтони Жошуа.
Икки британлик оғир вазн вакили ўртасидаги жанг 11 декабрь куни Кардиффдаги Principality Stadium'да бўлиб ўтади. Қизиғи, томонлар ўртасида реванш учун мажбурий банд йўқлиги ҳам хабар қилинган. Бу эса биринчи жанг натижасини янада муҳим қилади.
Фьюри Жошуадан кейин Усикка чиқишни режалаштираётган бўлса, бу режанинг биринчи қисми 11 декабрь куни ҳал бўлади.
Жошуа ғалаба йўлини тўсса — Усик билан трилогия режаси ҳам ўзгариши мумкин.
Усик–Фьюри трилогияси яна бир тарихий жанг бўладими?
Ҳозирча учинчи жангнинг аниқ санаси ва расмий шартлари йўқ. Аммо Фьюрининг режаси аниқ: Жошуани енгиш, кейин эса Усик билан ҳисоб-китобни давом эттириш.
Усик эса Фьюрини икки марта мағлуб этган ҳолда рақобатда катта устунликка эга. Фьюри учун учинчи жанг эса шу ҳисобни ўзгартириш ва фаолиятини катта ғалаба билан якунлаш имконияти бўлиши мумкин.
Шу сабабли ҳозир бокс мухлисларининг диққати икки жангга қаратилади: аввал Фьюри–Жошуа, кейин эса амалга ошиши мумкин бўлган Фьюри–Усик III.
Агар Фьюри 11 декабрь куни режасининг биринчи қисмини бажара олса, 2027 йил бошидаги Усик билан трилогия бокс оламидаги энг катта воқеалардан бирига айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…