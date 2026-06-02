Андижонда 19 ёшли йигит ўзини кўприкдан ташлаш билан таҳдид қилди

·64·Жамият
Андижонда 19 ёшли йигит ўзини кўприкдан ташлаш билан таҳдид қилди

Андижон шаҳрида 19 ёшли йигитнинг ўзини кўприкдан ташлашга урингани билан боғлиқ ҳолат қайд этилди. Воқеа 2 июнь куни тунги вақтда Ишчилар маҳалласи ҳудудидаги Навоий шоҳ кўчасида жойлашган кўприкда содир бўлган.

Маълумотларга кўра, 2007 йилда туғилган М.М. оиладаги келишмовчиликлар сабаб руҳий тушкунликка тушиб, ўзини кўприкдан ташлаш билан таҳдид қилган.

Хабар келиб тушгач, воқеа жойига тергов-тезкор гуруҳи ҳамда тегишли ташкилотлар вакиллари етиб борган. Мутахассисларнинг саъй-ҳаракатлари натижасида йигит хавфсиз жойга олиб тушилган ва кўнгилсиз ҳодисанинг олди олинган.

Ҳозирда мазкур ҳолат юзасидан текширув ишлари олиб борилмоқда. Эслатиб ўтамиз, аввалроқ айнан шу кўприкда шунга ўхшаш яна бир ҳолат кузатилгани ҳақида хабар берилганди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Порадан бош тортган ходимларни мукофотлаш тартиби бекор қилиниши мумкинБугун, 07:29Шўртан газ-кимё мажмуасида миллиардлаб сўмлик талон-торожлик аниқландиБугун, 07:10Тошкентда йигит уй эгалари ухлаб ётганида квартирани ўғирлаб кетдиБугун, 23:20PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунландиБугун, 23:05Рашк фожиага айланди: талаба ва хорижлик ҳалок бўлдиБугун, 22:46Кореяга ишга юборишни ваъда қилган фирибгарлар тузоққа тушдиКеча, 17:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди