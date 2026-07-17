Лапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирди

·31·Спорт
Лапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирди

2026 йилги жаҳон чемпионати финалида Испания ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги баҳс нафақат чемпионлик, балки икки авлод юлдузларининг қарама-қаршилиги сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. «Барселона» президенти Жоан Лапорта Лионел Месси ва Ламин Ямални клуб тарихининг икки муҳим даври билан қиёслади.

Унинг фикрича, ҳал қилувчи учрашув терма жамоалар даражасида кўриш мумкин бўлган энг кучли баҳслардан бири бўлади.

«Месси — бизнинг фахримиз»

Лапорта Аргентина терма жамоасининг финалга чиққанидан ва Мессининг яна бир бор ҳал қилувчи баҳсда иштирок этишидан мамнунлигини яширмади.

«Месси ҳам финалга чиқди, бу мени жуда хурсанд қилади. У — бизнинг фахримиз», — деди «Барселона» президенти RAC1 радиосига берган интервьюсида.

Лионел Месси узоқ йиллар давомида каталонияликлар сафида тўп тепиб, клуб тарихидаги энг муҳим футболчилардан бирига айланган.

Лапорта икки юлдузни қандай таърифлади?

«Барселона» раҳбари Месси ва Ямалнинг футболдаги ўрнини ўзига хос тарзда ифодалади.

«Месси — ўтмиш ва ҳозирги кун, Ламин эса — ҳозирги кун ва келажак», — деди у.

Лапорта ҳар икки футболчининг ҳам «Барселона» тизимида тарбия топганини клуб учун катта фахр деб атади.

«Президент сифатида бу икки футболчи бизнинг клубимизда тарбия топганидан жуда ғурурланаман. Бу ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли ҳолат», — дея қўшимча қилди у.

Испания ва Аргентина услублари таққосланди

Лапорта финалдаги рақибларнинг ўйин услуби бир-биридан кескин фарқ қилишини ҳам таъкидлади.

Унинг фикрича, Аргентина жисмоний кураш ва агрессив ҳаракатларга кўпроқ таянади. Испания эса жамоавий уйғунлик ва тўп назорати борасида устунроқ кўринади.

«Аргентина анча агрессив услубда ҳаракат қилади, Испания эса яхшироқ уйғунлашган, “Барселона” услубига яқинроқ ўйнайди», — деди Лапорта.

Клуб президенти финалда ҳакам зиммасига ҳам катта масъулият тушишини алоҳида қайд этди.

Финалда «Барселона» мактаби изи сезилади

Лапортанинг таъкидлашича, Месси ва Ямалнинг бир финалда қарама-қарши майдонга чиқиши «Барселона» футбол мактабининг нуфузини яна бир бор кўрсатади.

Бир томонда клуб афсонасига айланган Месси, иккинчи томонда эса каталонияликларнинг янги авлод етакчиси сифатида қаралаётган Ямал ҳаракат қилади.

Энди асосий савол — жаҳон чемпионати финалида тажриба устун келадими ёки янги авлод ўз сўзини айтадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Бугун, 17:50«ПСЖ» Брэдли Баркола учун кутилмаган нарх белгилади...«ПСЖ» Брэдли Баркола учун кутилмаган нарх белгилади...Бугун, 17:47Возиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиВозиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиБугун, 17:44Жуд Беллингем ЖЧ ярим финалидаги мағлубиятдан сўнг ҳайдовчининг шеърини улашдиЖуд Беллингем ЖЧ ярим финалидаги мағлубиятдан сўнг ҳайдовчининг шеърини улашдиБугун, 17:30Испания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиИспания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиБугун, 17:21Грейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиГрейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиБугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди