Лапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирди
2026 йилги жаҳон чемпионати финалида Испания ва Аргентина терма жамоалари ўртасидаги баҳс нафақат чемпионлик, балки икки авлод юлдузларининг қарама-қаршилиги сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. «Барселона» президенти Жоан Лапорта Лионел Месси ва Ламин Ямални клуб тарихининг икки муҳим даври билан қиёслади.
Унинг фикрича, ҳал қилувчи учрашув терма жамоалар даражасида кўриш мумкин бўлган энг кучли баҳслардан бири бўлади.
«Месси — бизнинг фахримиз»
Лапорта Аргентина терма жамоасининг финалга чиққанидан ва Мессининг яна бир бор ҳал қилувчи баҳсда иштирок этишидан мамнунлигини яширмади.
«Месси ҳам финалга чиқди, бу мени жуда хурсанд қилади. У — бизнинг фахримиз», — деди «Барселона» президенти RAC1 радиосига берган интервьюсида.
Лионел Месси узоқ йиллар давомида каталонияликлар сафида тўп тепиб, клуб тарихидаги энг муҳим футболчилардан бирига айланган.
Лапорта икки юлдузни қандай таърифлади?
«Барселона» раҳбари Месси ва Ямалнинг футболдаги ўрнини ўзига хос тарзда ифодалади.
«Месси — ўтмиш ва ҳозирги кун, Ламин эса — ҳозирги кун ва келажак», — деди у.
Лапорта ҳар икки футболчининг ҳам «Барселона» тизимида тарбия топганини клуб учун катта фахр деб атади.
«Президент сифатида бу икки футболчи бизнинг клубимизда тарбия топганидан жуда ғурурланаман. Бу ҳақиқатан ҳам ҳайратланарли ҳолат», — дея қўшимча қилди у.
Испания ва Аргентина услублари таққосланди
Лапорта финалдаги рақибларнинг ўйин услуби бир-биридан кескин фарқ қилишини ҳам таъкидлади.
Унинг фикрича, Аргентина жисмоний кураш ва агрессив ҳаракатларга кўпроқ таянади. Испания эса жамоавий уйғунлик ва тўп назорати борасида устунроқ кўринади.
«Аргентина анча агрессив услубда ҳаракат қилади, Испания эса яхшироқ уйғунлашган, “Барселона” услубига яқинроқ ўйнайди», — деди Лапорта.
Клуб президенти финалда ҳакам зиммасига ҳам катта масъулият тушишини алоҳида қайд этди.
Финалда «Барселона» мактаби изи сезилади
Лапортанинг таъкидлашича, Месси ва Ямалнинг бир финалда қарама-қарши майдонга чиқиши «Барселона» футбол мактабининг нуфузини яна бир бор кўрсатади.
Бир томонда клуб афсонасига айланган Месси, иккинчи томонда эса каталонияликларнинг янги авлод етакчиси сифатида қаралаётган Ямал ҳаракат қилади.
Энди асосий савол — жаҳон чемпионати финалида тажриба устун келадими ёки янги авлод ўз сўзини айтадими?
…