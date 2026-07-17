Тошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолди

·25·Жамият
Тошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолди

Тошкент шаҳри ва вилоятида кузатилаётган аномал иссиқ электр тармоқларида жиддий носозликларни келтириб чиқарди. Тармоқларнинг ҳаддан ташқари юкланиши оқибатида саккизта туманда минглаб истеъмолчилар вақтинча электр таъминотисиз қолган.

Махсус бригадалар авария содир бўлган ҳудудларда тиклаш ишларини бошлади.

Жазирама электр тармоқларига таъсир қилди

17 июль куни соат 14:30 ҳолатига кўра, аномал юқори ҳарорат ва электр энергияси истеъмолининг кескин ошиши узатиш линиялари ҳамда подстанцияларда техник носозликларга сабаб бўлган.

Натижада Тошкент шаҳри ва унга яқин ҳудудларда жами 8 250 нафар истеъмолчининг электр таъминоти вақтинча узилган.

Қайси туманларда электр ўчди?

Фавқулодда узилишлар қуйидаги ҳудудларга таъсир кўрсатган:

Айрим ҳудудларда электр таъминоти тўлиқ эмас, тармоқнинг маълум қисмларида узилган бўлиши мумкин.

Тиклаш ишлари бошланди

Ҳудудий электр тармоқларининг махсус бригадалари носозликларни бартараф этиш ва истеъмолчиларни қайта электр энергияси билан таъминлаш ишларини олиб бормоқда.

Ҳозирча барча ҳудудларда электр таъминоти қачон тўлиқ тикланиши ҳақида аниқ муддат маълум қилинмаган.

Тезкор маълумот қаерда берилади?

Тиклаш ишларининг бориши ва электр таъминоти қайта йўлга қўйилаётган ҳудудлар ҳақидаги тезкор хабарлар туман электр тармоқлари ҳамда ҳокимликларнинг расмий Telegram-каналларида эълон қилинади.

Аҳолига электр жиҳозларидан эҳтиёткорлик билан фойдаланиш, таъминот тикланган пайтда тармоққа ортиқча юклама бермаслик тавсия этилади.

ТошкентОлмазорЧилонзорЮнусободТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиЯккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиБугун, 18:56Капотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалдиКапотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалдиБугун, 18:34Тошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етадиТошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етадиБугун, 18:22ДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорБугун, 18:11Жазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиЖазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиБугун, 17:57Central Asian University’да 2026 йилнинг йирик битирув маросими бўлиб ўтдиCentral Asian University’да 2026 йилнинг йирик битирув маросими бўлиб ўтдиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда