Тошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолди
Тошкент шаҳри ва вилоятида кузатилаётган аномал иссиқ электр тармоқларида жиддий носозликларни келтириб чиқарди. Тармоқларнинг ҳаддан ташқари юкланиши оқибатида саккизта туманда минглаб истеъмолчилар вақтинча электр таъминотисиз қолган.
Махсус бригадалар авария содир бўлган ҳудудларда тиклаш ишларини бошлади.
Жазирама электр тармоқларига таъсир қилди
17 июль куни соат 14:30 ҳолатига кўра, аномал юқори ҳарорат ва электр энергияси истеъмолининг кескин ошиши узатиш линиялари ҳамда подстанцияларда техник носозликларга сабаб бўлган.
Натижада Тошкент шаҳри ва унга яқин ҳудудларда жами 8 250 нафар истеъмолчининг электр таъминоти вақтинча узилган.
Қайси туманларда электр ўчди?
Фавқулодда узилишлар қуйидаги ҳудудларга таъсир кўрсатган:
Олмазор тумани;
Яккасарой тумани;
Чилонзор тумани;
Юнусобод тумани;
Яшнобод тумани;
Мирзо Улуғбек тумани;
Сергели тумани;
Зангиота тумани.
Айрим ҳудудларда электр таъминоти тўлиқ эмас, тармоқнинг маълум қисмларида узилган бўлиши мумкин.
Тиклаш ишлари бошланди
Ҳудудий электр тармоқларининг махсус бригадалари носозликларни бартараф этиш ва истеъмолчиларни қайта электр энергияси билан таъминлаш ишларини олиб бормоқда.
Ҳозирча барча ҳудудларда электр таъминоти қачон тўлиқ тикланиши ҳақида аниқ муддат маълум қилинмаган.
Тезкор маълумот қаерда берилади?
Тиклаш ишларининг бориши ва электр таъминоти қайта йўлга қўйилаётган ҳудудлар ҳақидаги тезкор хабарлар туман электр тармоқлари ҳамда ҳокимликларнинг расмий Telegram-каналларида эълон қилинади.
Аҳолига электр жиҳозларидан эҳтиёткорлик билан фойдаланиш, таъминот тикланган пайтда тармоққа ортиқча юклама бермаслик тавсия этилади.
…