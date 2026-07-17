Тошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етади

·21·Жамият
Тошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етади

Тошкентда яқин кунларда аномал иссиқ об-ҳаво сақланиб қолади. Дам олиш кунларида ҳаво ҳарорати +45 даражагача кўтарилиши кутилаётгани сабабли аҳолига эҳтиёт чораларини кучайтириш тавсия этилмоқда.

Синоптиклар маълумотига кўра, пойтахтда кам булутли ва қуруқ об-ҳаво кузатилади.

Бугун ҳаво 43 даражагача исиши маълум қилинган

Бугун, 17 июль куни Тошкентда кундузги ҳаво ҳарорати +41...+43 даража атрофида бўлиши кутилган эди.

Қуёш фаоллиги юқори бўлиши сабабли очиқ ҳавода сезиладиган ҳарорат бундан ҳам баланд бўлиши мумкин.

Энг кучли иссиқ дам олиш кунларига тўғри келади

Шанба ва якшанба кунлари пойтахтда иссиқликнинг энг юқори чўққиси кузатилиши прогноз қилинган.

Бу кунлари ҳаво ҳарорати:

  • кундузи +43...+45 даража;

  • кечаси +25...+28 даража бўлиши кутилмоқда.

Тунги ҳароратнинг ҳам юқори сақланиб қолиши организмнинг кундузги иссиқдан кейин тўлиқ тикланишини қийинлаштириши мумкин.

Кундузи кўчага чиқишни камайтириш тавсия этилди

Пойтахт аҳолиси ва меҳмонларига куннинг энг иссиқ вақтида очиқ ҳавода узоқ қолмаслик тавсия қилинмоқда.

Айниқса, болалар, кексалар ва саломатлигида муаммоси бўлган фуқаролар эҳтиёт бўлиши керак.

Мутахассислар қуйидаги оддий қоидаларга риоя қилишни тавсия этади:

  • мунтазам равишда сув ичиш;

  • енгил ва оч рангли кийим кийиш;

  • бош кийимдан фойдаланиш;

  • соат 11:00 дан 17:00 гача қуёш остида камроқ юриш;

  • ёпиқ автомобилда болалар ёки ҳайвонларни қолдирмаслик.

Аномал иссиқ дам олиш кунларида ҳам давом этиши кутилмоқда. Шу боис режаларни об-ҳавони ҳисобга олган ҳолда тузиш мақсадга мувофиқ.

Тошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиЯккасаройдаги қурилиши тугалланмаган кўп қаватли бинода ёнғин юз бердиБугун, 18:56Капотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалдиКапотдаги буюм муҳокамага сабаб бўлди: ҳайдовчи 15 суткага қамалдиБугун, 18:34Тошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолдиТошкентда 8 мингдан ортиқ истеъмолчи электрсиз қолдиБугун, 18:25ДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорБугун, 18:11Жазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиЖазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиБугун, 17:57Central Asian University’да 2026 йилнинг йирик битирув маросими бўлиб ўтдиCentral Asian University’да 2026 йилнинг йирик битирув маросими бўлиб ўтдиБугун, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда