Тошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етади
Тошкентда яқин кунларда аномал иссиқ об-ҳаво сақланиб қолади. Дам олиш кунларида ҳаво ҳарорати +45 даражагача кўтарилиши кутилаётгани сабабли аҳолига эҳтиёт чораларини кучайтириш тавсия этилмоқда.
Синоптиклар маълумотига кўра, пойтахтда кам булутли ва қуруқ об-ҳаво кузатилади.
Бугун ҳаво 43 даражагача исиши маълум қилинган
Бугун, 17 июль куни Тошкентда кундузги ҳаво ҳарорати +41...+43 даража атрофида бўлиши кутилган эди.
Қуёш фаоллиги юқори бўлиши сабабли очиқ ҳавода сезиладиган ҳарорат бундан ҳам баланд бўлиши мумкин.
Энг кучли иссиқ дам олиш кунларига тўғри келади
Шанба ва якшанба кунлари пойтахтда иссиқликнинг энг юқори чўққиси кузатилиши прогноз қилинган.
Бу кунлари ҳаво ҳарорати:
кундузи +43...+45 даража;
кечаси +25...+28 даража бўлиши кутилмоқда.
Тунги ҳароратнинг ҳам юқори сақланиб қолиши организмнинг кундузги иссиқдан кейин тўлиқ тикланишини қийинлаштириши мумкин.
Кундузи кўчага чиқишни камайтириш тавсия этилди
Пойтахт аҳолиси ва меҳмонларига куннинг энг иссиқ вақтида очиқ ҳавода узоқ қолмаслик тавсия қилинмоқда.
Айниқса, болалар, кексалар ва саломатлигида муаммоси бўлган фуқаролар эҳтиёт бўлиши керак.
Мутахассислар қуйидаги оддий қоидаларга риоя қилишни тавсия этади:
мунтазам равишда сув ичиш;
енгил ва оч рангли кийим кийиш;
бош кийимдан фойдаланиш;
соат 11:00 дан 17:00 гача қуёш остида камроқ юриш;
ёпиқ автомобилда болалар ёки ҳайвонларни қолдирмаслик.
Аномал иссиқ дам олиш кунларида ҳам давом этиши кутилмоқда. Шу боис режаларни об-ҳавони ҳисобга олган ҳолда тузиш мақсадга мувофиқ.
…