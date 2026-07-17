Жазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолди
Ўзбекистонда кузатилаётган аномал иссиқ фонида ижтимоий тармоқларда ноодатий видео кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Унда жазирамага чидай олмаган фуқаро дўкон витринасидаги йирик совутгич ичига кириб, ухлаб қолганини кўриш мумкин.
Ҳаво ҳарорати айрим ҳудудларда +45 даражагача кўтарилаётгани фонида ушбу ҳолат интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди. Айримлар видеони ҳазил тариқасида баҳолаган бўлса, бошқалар буни кучли иссиқнинг одамлар кундалик ҳаётига қанчалик таъсир қилаётганининг ёрқин мисоли сифатида изоҳлади.
Шифокор ва мутахассислар эса бундай усулни синаб кўрмасликни тавсия қилмоқда. Уларнинг таъкидлашича, жазирама кунларида имкон қадар салқин жойларда бўлиш, етарли миқдорда сув истеъмол қилиш ҳамда қуёшнинг энг иссиқ вақтларида ташқарида узоқ қолмаслик соғлиқ учун муҳимдир.
…