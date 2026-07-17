ДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдор
Ўзбекистонда коррупцияга қарши муросасиз кураш доирасида навбатдаги йирик тезкор тадбирлар ўтказилди. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ва Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ходимлари ҳамкорлигида Тошкент шаҳри ва Қашқадарё вилоятида йирик миқдорда пора талаб қилган мансабдор шахслар ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
Zamin.uz қонунбузарларнинг «усталик билан» уюштирган жиноий схемалари тафсилотларини тақдим этади.
Тошкентдаги «ижара ўйинлари»: $15 000 сўраган бош мутахассис
Тошкент шаҳрида давлат мулкидан фойдаланиш соҳасидаги коррупцион ҳолат фош этилди. Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш марказининг Тошкент шаҳар ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси катта пул эвазига тадбиркорга «ёрдам бермоқчи» бўлган.
Жиноят схемаси: Бош мутахассис ўзининг юқори лавозимдаги танишлари орқали «Тошкент шаҳар саноат зоналарини бошқариш дирекцияси» ДМ балансидаги ер майдонини маҳаллий МЧЖга ижарага бериш бўйича шартнома расмийлаштиришни ваъда қилган.
«Имтиёзлар»: У ижара ҳақини сунъий равишда камайтириб бериш ҳамда МЧЖнинг 2025 йилдаги мавжуд қарздорлигини тизимдан бутунлай ўчириб юборишни таклиф қилган.
Эвазига: Ушбу хизматлари учун тадбиркордан 15 000 АҚШ доллари талаб қилган.
Қўлга олиниши: ДХХ ва Департаментнинг Тошкент вилояти бошқармалари ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирда, бош мутахассис сўралган пулларни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди.
Қашқадарёдаги «электр фирибгарлиги»: Порани хотини орқали олган раҳбар
Иккинчи ҳолат Қашқадарё вилоятининг Муборак туманида кузатилди. Бу гал электр таъминоти корхонасининг юқори лавозимли шахси қонунни айланиб ўтмоқчи бўлди.
Муборак тумани Электр таъминоти корхонаси бошлиғи ўринбосари судда кўрилаётган жиноят иши бўйича фуқаровий даъвогар бўлган. У маҳаллий фуқаронинг электр тармоғига ноқонуний уланиб, давлатга етказган 103 миллион сўмлик зарарини қайта ҳисоблаб, танишлари орқали 34 миллион сўмга камайтириб беришини айтган.
Талаб қилинган сумма: 17 миллион сўм.
Жиноий айёрлик: Мансабдор шахс шубҳа уйғотмаслик учун пулларни ўзи эмас, балки турмуш ўртоғи (хотини) орқали қабул қилган.
Бироқ, ушбу «оилавий пудрат» узоққа чўзилмади. ДХХ ва Департамент ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирда пулларни олиш вақтида уларнинг ноқонуний ҳаракатларига чек қўйилди.
Икки ҳудуддаги коррупцион ҳолатлар таҳлили
Ҳудуд
Гумонланувчининг лавозими
Ваъда қилинган «хизмат»
Талаб қилинган пора миқдори
Тошкент шаҳри
Давлат мулки маркази бош мутахассиси
Ер ижарасини расмийлаштириш, нархни пасайтириш ва 2025 йилги қарзни ўчириш
15 000 АҚШ доллари
Қашқадарё (Муборак)
Электр таъминоти корхонаси бошлиғи ўринбосари
Электрдан етказилган 103 млн сўмлик зарарни судда 34 млн сўмга камайтириб бериш
17 миллион сўм
Тергов ҳаракатлари бошланди
Ҳар иккала ҳолат юзасидан мазкур мансабдор шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилди. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда, қонунбузарларнинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилади.
…