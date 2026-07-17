ДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдор

·0·Жамият
ДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдор

Ўзбекистонда коррупцияга қарши муросасиз кураш доирасида навбатдаги йирик тезкор тадбирлар ўтказилди. Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ва Бош прокуратура ҳузуридаги Департамент ходимлари ҳамкорлигида Тошкент шаҳри ва Қашқадарё вилоятида йирик миқдорда пора талаб қилган мансабдор шахслар ашёвий далиллар билан қўлга олинди.

Zamin.uz қонунбузарларнинг «усталик билан» уюштирган жиноий схемалари тафсилотларини тақдим этади.

Тошкентдаги «ижара ўйинлари»: $15 000 сўраган бош мутахассис

Тошкент шаҳрида давлат мулкидан фойдаланиш соҳасидаги коррупцион ҳолат фош этилди. Давлат мулки объектларидан самарали фойдаланиш марказининг Тошкент шаҳар ҳудудий бошқармаси бош мутахассиси катта пул эвазига тадбиркорга «ёрдам бермоқчи» бўлган.

  • Жиноят схемаси: Бош мутахассис ўзининг юқори лавозимдаги танишлари орқали «Тошкент шаҳар саноат зоналарини бошқариш дирекцияси» ДМ балансидаги ер майдонини маҳаллий МЧЖга ижарага бериш бўйича шартнома расмийлаштиришни ваъда қилган.

  • «Имтиёзлар»: У ижара ҳақини сунъий равишда камайтириб бериш ҳамда МЧЖнинг 2025 йилдаги мавжуд қарздорлигини тизимдан бутунлай ўчириб юборишни таклиф қилган.

  • Эвазига: Ушбу хизматлари учун тадбиркордан 15 000 АҚШ доллари талаб қилган.

Қўлга олиниши: ДХХ ва Департаментнинг Тошкент вилояти бошқармалари ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирда, бош мутахассис сўралган пулларни олаётган вақтида ашёвий далиллар билан ушланди.

Қашқадарёдаги «электр фирибгарлиги»: Порани хотини орқали олган раҳбар

Иккинчи ҳолат Қашқадарё вилоятининг Муборак туманида кузатилди. Бу гал электр таъминоти корхонасининг юқори лавозимли шахси қонунни айланиб ўтмоқчи бўлди.

Муборак тумани Электр таъминоти корхонаси бошлиғи ўринбосари судда кўрилаётган жиноят иши бўйича фуқаровий даъвогар бўлган. У маҳаллий фуқаронинг электр тармоғига ноқонуний уланиб, давлатга етказган 103 миллион сўмлик зарарини қайта ҳисоблаб, танишлари орқали 34 миллион сўмга камайтириб беришини айтган.

  • Талаб қилинган сумма: 17 миллион сўм.

  • Жиноий айёрлик: Мансабдор шахс шубҳа уйғотмаслик учун пулларни ўзи эмас, балки турмуш ўртоғи (хотини) орқали қабул қилган.

Бироқ, ушбу «оилавий пудрат» узоққа чўзилмади. ДХХ ва Департамент ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирда пулларни олиш вақтида уларнинг ноқонуний ҳаракатларига чек қўйилди.

Икки ҳудуддаги коррупцион ҳолатлар таҳлили

Ҳудуд

Гумонланувчининг лавозими

Ваъда қилинган «хизмат»

Талаб қилинган пора миқдори

Тошкент шаҳри

Давлат мулки маркази бош мутахассиси

Ер ижарасини расмийлаштириш, нархни пасайтириш ва 2025 йилги қарзни ўчириш

15 000 АҚШ доллари

Қашқадарё (Муборак)

Электр таъминоти корхонаси бошлиғи ўринбосари

Электрдан етказилган 103 млн сўмлик зарарни судда 34 млн сўмга камайтириб бериш

17 миллион сўм

Тергов ҳаракатлари бошланди

Ҳар иккала ҳолат юзасидан мазкур мансабдор шахсларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг тегишли моддалари билан жиноят ишлари қўзғатилди. Ҳозирда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда, қонунбузарларнинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиЖазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиБугун, 17:57Central Asian University’да 2026 йилнинг йирик битирув маросими бўлиб ўтдиCentral Asian University’да 2026 йилнинг йирик битирув маросими бўлиб ўтдиБугун, 17:52Тошкентда Onix билан тўқнашиб кетган ЙПХ ҳодимининг шахси маълум бўлдиТошкентда Onix билан тўқнашиб кетган ЙПХ ҳодимининг шахси маълум бўлдиБугун, 17:21Иссиқ ҳавода қалин чопон кийиб олган бобо тармоқ фойдаланувчиларни кулдирди (видео)Иссиқ ҳавода қалин чопон кийиб олган бобо тармоқ фойдаланувчиларни кулдирди (видео)Бугун, 17:07Йигити учун “Мerry me” уюштирган қиз тармоқларда барчанинг танқидига учрадиЙигити учун “Мerry me” уюштирган қиз тармоқларда барчанинг танқидига учрадиБугун, 16:38Тошкент метроси 3 кун қисқартирилган жадвалда ишлайдиТошкент метроси 3 кун қисқартирилган жадвалда ишлайдиБугун, 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда