Central Asian University’да 2026 йилнинг йирик битирув маросими бўлиб ўтди

·18·Жамият
Central Asian University’да 2026 йилнинг йирик битирув маросими бўлиб ўтди

Central Asian University 2026 йилги энг йирик ва тантанали битирув маросимларидан бири — CAU Graduation Ceremony 2026ни юқори савияда ташкил этди.

Маросим давомида тиббиёт, стоматология, бизнес ва муҳандислик, архитектура ва дизайн, шунингдек, меҳмонхона бошқаруви ва туризм мактаблари битирувчиларига дипломлар тантанали равишда топширилди. Шу тариқа юзлаб ёшлар ўз касбий фаолиятининг янги босқичига қадам қўйди.

Битирувчиларнинг Гиппократ қасамёдини қабул қилиши, дипломларни тантанали тарзда олиши ва осмонга юзлаб академик қалпоқчаларнинг отилиши маросимнинг энг ҳаяжонли лаҳзаларига айланди. Битирувчилар, ота-оналар ва устозларнинг қувонч ҳамда ҳаяжонга тўла ҳис-туйғулари ушбу кунни янада унутилмас қилди.

Тантанали тадбир байрамона кайфиятда давом этиб, DJ King Macarella, Шаҳриёр ва DJ Smash иштирокидаги концерт дастури меҳмонларга ёрқин таассуротлар улашди.

Шу билан бирга, Central Asian Universityда янги ўқув йили учун қабул жараёни давом этмоқда. Абитуриентлар ҳозирданоқ ҳужжат топшириб, ўзлари орзу қилган касб сари илк қадамни қўйишлари мумкин.

Марказий Осиё университетиКинг МакареллаШахриёрДи-Жей Смэш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етадиТошкентда иссиқлик чўққиси яқин: ҳарорат 45 даражага етадиБугун, 18:22ДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорДХХ рейдлари: $15 минглик «саховат» ва порани хотини орқали олган мансабдорБугун, 18:11Жазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиЖазирама сабаб фуқаро совутгич ичига кириб ухлаб қолдиБугун, 17:57Тошкентда Onix билан тўқнашиб кетган ЙПХ ҳодимининг шахси маълум бўлдиТошкентда Onix билан тўқнашиб кетган ЙПХ ҳодимининг шахси маълум бўлдиБугун, 17:21Иссиқ ҳавода қалин чопон кийиб олган бобо тармоқ фойдаланувчиларни кулдирди (видео)Иссиқ ҳавода қалин чопон кийиб олган бобо тармоқ фойдаланувчиларни кулдирди (видео)Бугун, 17:07Йигити учун “Мerry me” уюштирган қиз тармоқларда барчанинг танқидига учрадиЙигити учун “Мerry me” уюштирган қиз тармоқларда барчанинг танқидига учрадиБугун, 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда