Huawei сунъий интеллект учун Atlas 950 СуперПоД суперкомпьютерини тақдим этди

·0·Техно
Huawei сунъий интеллект учун Atlas 950 СуперПоД суперкомпьютерини тақдим этди

Хитойнинг технологик гиганти Huawei сунъий интеллект (AI) тизимларини ўқитиш ва улардан фойдаланиш учун мўлжалланган янги авлод Atlas 950 СуперПоД суперкомпьютерини расман эълон қилди. Ушбу тизим соҳадаги энг йирик ва энг кучли ҳисоблаш платформаларидан бири бўлиб, у йирик тил моделларини (LLM) яратиш жараёнини тубдан тезлаштиришга хизмат қилади. Янги қурилма нафақат қуввати, балки хотира ҳажми бўйича ҳам жаҳон бозоридаги асосий рақобатчиларини ортда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

СуперПоД технологияси минглаб нейрон процессорларни (NPU) ягона мантиқий блокга бирлаштириш имконини беради. Бу эса сунъий интеллект моделларини ўқитишда юқори самарадорликни таъминлайди. ixbt.com маълумотига кўра, Atlas 950 тизими терабайт даражасидаги ўтказувчанлик қобилиятига ва атиги 3 микросекундлик ўта паст кечикиш кўрсаткичига эга. Бу кўрсаткичлар маълумотлар оқимини узилишларсиз ва чақмоқ тезлигида қайта ишлаш имконини беради.

Техник имкониятлар ва NVIDIA билан рақобат

Atlas 950 СуперПоД ўз таркибига 1024 та Ascend чипларини олади ва умумий ҳисобда 8192 тагача нейрон блокларини бирлаштириши мумкин. Бундай улкан қувват триллионлаб параметрларга эга бўлган кўп босқичли сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва уларни амалиётга татбиқ этиш (инференсе) учун етарли ҳисобланади. Huawei муҳандислари ушбу кластер учун махсус Лингқу протоколи ва модернизация қилинган СуперПоД архитектурасидан фойдаланишган.

Энг қизиқарли жиҳати шундаки, Huawei ўз маҳсулотини NVIDIA компаниясининг Rubin Ultra архитектурасига асосланган NVL144 сервер стойкаси билан солиштирмоқда. Хитой компанияси баёнотига кўра, Atlas 950 СуперПоД ҳисоблаш қуввати бўйича NVIDIA NVL144 тизимидан 6,7 баравар, хотира ҳажми бўйича эса 15 баравар устунроқдир. Бу кўрсаткичлар Huawei компаниясининг глобал яримўтказгичлар бозоридаги амбициялари нақадар жиддий эканини кўрсатади.

Суперкомпьютернинг умумий хотира ҳажми 256 терабайтни ташкил этади. Ҳисоблаш қуввати бўйича Atlas 950 қуйидаги кўрсаткичларни намойиш этади:

  • FP8 форматида 1 ЭФЛОПС ҳисоблаш қуввати;
  • FP4 форматида 2 ЭФЛОПС ҳисоблаш қуввати;
  • 256 TB бирлаштирилган юқори тезликдаги хотира;
  • Лингқу протоколи орқали минимал кечикиш ва максимал ўтказувчанлик.
Ушбу янгилик Ўзбекистон каби рақамли иқтисодиётни ривожлантираётган давлатлар учун ҳам долзарбдир. Мамлакатимизда сунъий интеллект технологияларини жорий этиш ва давлат хизматларини рақамлаштириш жараёнида бундай юқори қувватли тизимлар инфратузилманинг асосий бўғинига айланиши мумкин. Huawei компаниясининг ушбу ютуғи AI соҳасидаги монополияни камайтириб, бозорга янги технологик ечимлар кириб келишига йўл очади.

Хулоса қилиб айтганда, Atlas 950 СуперПоД нафақат техник кўрсаткичлари, балки дастурий таъминоти билан ҳам ажралиб туради. Huawei ўзининг ёпиқ экотизимини яратиш орқали ташқи чекловларга қарамасдан, юқори технологияли қурилмалар ишлаб чиқаришда давом этмоқда. Бу эса яқин йилларда сунъий интеллект пойгасида кучлар нисбати ўзгариши мумкинлигидан далолат беради.

HuaweiAtlas 950Сунъий ИнтеллектСуперкомпьютерNVIDIA
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely дунёдаги илк 16-в-1 электр узатмасини тақдим этди: Рекорд даражадаги самарадорликGeely дунёдаги илк 16-в-1 электр узатмасини тақдим этди: Рекорд даражадаги самарадорликБугун, 17:28Сунъий интеллект бозорида янги давр: Генерал Компуте 400 миллион доллар инвестиция олдиСунъий интеллект бозорида янги давр: Генерал Компуте 400 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 17:24Акробатик ҳаракатлари билан ҳайратга солган робот тақдим этилди (видео)Акробатик ҳаракатлари билан ҳайратга солган робот тақдим этилди (видео)Бугун, 16:52Huawei буклама смартфонлар бозорида рекорд ўрнатди: Пура Х серияси кутилганидан ўзиб кетдиHuawei буклама смартфонлар бозорида рекорд ўрнатди: Пура Х серияси кутилганидан ўзиб кетдиБугун, 16:50Ёлғиз инсонлар учун мўлжалланган гуманоид роботлар сотувга тайёрланмоқдаЁлғиз инсонлар учун мўлжалланган гуманоид роботлар сотувга тайёрланмоқдаБугун, 16:27Нокиа 300 4G Повер Банк: 44 кунлик қувват ва смартфонларни зарядлаш имкониятиНокиа 300 4G Повер Банк: 44 кунлик қувват ва смартфонларни зарядлаш имкониятиБугун, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди