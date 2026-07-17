Huawei сунъий интеллект учун Atlas 950 СуперПоД суперкомпьютерини тақдим этди
Хитойнинг технологик гиганти Huawei сунъий интеллект (AI) тизимларини ўқитиш ва улардан фойдаланиш учун мўлжалланган янги авлод Atlas 950 СуперПоД суперкомпьютерини расман эълон қилди. Ушбу тизим соҳадаги энг йирик ва энг кучли ҳисоблаш платформаларидан бири бўлиб, у йирик тил моделларини (LLM) яратиш жараёнини тубдан тезлаштиришга хизмат қилади. Янги қурилма нафақат қуввати, балки хотира ҳажми бўйича ҳам жаҳон бозоридаги асосий рақобатчиларини ортда қолдириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
СуперПоД технологияси минглаб нейрон процессорларни (NPU) ягона мантиқий блокга бирлаштириш имконини беради. Бу эса сунъий интеллект моделларини ўқитишда юқори самарадорликни таъминлайди. ixbt.com маълумотига кўра, Atlas 950 тизими терабайт даражасидаги ўтказувчанлик қобилиятига ва атиги 3 микросекундлик ўта паст кечикиш кўрсаткичига эга. Бу кўрсаткичлар маълумотлар оқимини узилишларсиз ва чақмоқ тезлигида қайта ишлаш имконини беради.
Техник имкониятлар ва NVIDIA билан рақобатAtlas 950 СуперПоД ўз таркибига 1024 та Ascend чипларини олади ва умумий ҳисобда 8192 тагача нейрон блокларини бирлаштириши мумкин. Бундай улкан қувват триллионлаб параметрларга эга бўлган кўп босқичли сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва уларни амалиётга татбиқ этиш (инференсе) учун етарли ҳисобланади. Huawei муҳандислари ушбу кластер учун махсус Лингқу протоколи ва модернизация қилинган СуперПоД архитектурасидан фойдаланишган.
Энг қизиқарли жиҳати шундаки, Huawei ўз маҳсулотини NVIDIA компаниясининг Rubin Ultra архитектурасига асосланган NVL144 сервер стойкаси билан солиштирмоқда. Хитой компанияси баёнотига кўра, Atlas 950 СуперПоД ҳисоблаш қуввати бўйича NVIDIA NVL144 тизимидан 6,7 баравар, хотира ҳажми бўйича эса 15 баравар устунроқдир. Бу кўрсаткичлар Huawei компаниясининг глобал яримўтказгичлар бозоридаги амбициялари нақадар жиддий эканини кўрсатади.
Суперкомпьютернинг умумий хотира ҳажми 256 терабайтни ташкил этади. Ҳисоблаш қуввати бўйича Atlas 950 қуйидаги кўрсаткичларни намойиш этади:
- FP8 форматида 1 ЭФЛОПС ҳисоблаш қуввати;
- FP4 форматида 2 ЭФЛОПС ҳисоблаш қуввати;
- 256 TB бирлаштирилган юқори тезликдаги хотира;
- Лингқу протоколи орқали минимал кечикиш ва максимал ўтказувчанлик.
Хулоса қилиб айтганда, Atlas 950 СуперПоД нафақат техник кўрсаткичлари, балки дастурий таъминоти билан ҳам ажралиб туради. Huawei ўзининг ёпиқ экотизимини яратиш орқали ташқи чекловларга қарамасдан, юқори технологияли қурилмалар ишлаб чиқаришда давом этмоқда. Бу эса яқин йилларда сунъий интеллект пойгасида кучлар нисбати ўзгариши мумкинлигидан далолат беради.
…