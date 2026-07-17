Ким Су-ҳюн ва Сео Е-жи ижодга қайтмоқда

·28·Маданият
Ким Су-ҳюн ва Сео Е-жи ижодга қайтмоқда

Жанубий Корея шоу-бизнесининг таниқли юлдузлари Ким Су-ҳюн ва Сео Е-жи узоқ танаффусдан сўнг яна ижодий фаолиятини давом эттиришга тайёргарлик кўрмоқда. Уларнинг қайтиши мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.

Маълум қилинишича, Ким Су-ҳюн бир ярим йилдан ортиқ танаффусдан кейин яна омма эътиборида кўрина бошлади. 2025 йилда унга нисбатан тарқалган турли айбловлар ортидан актёр фаолиятини вақтинча тўхтатган эди. Бироқ 14 июль куни у Филиппиннинг машҳур Bench бренди учун ташкил этилган фотоссессияда иштирок этиб, ижодга қайтганини расман намойиш қилди.

Сўнгги маълумотларга кўра, актёрга ҳозирнинг ўзида 40 га яқин янги фильм ва драма лойиҳаларида суратга тушиш бўйича таклифлар келиб тушган. Бу эса унинг яқин орада экранларга фаол қайтишини англатмоқда.

Айни пайтда актриса Сео Е-жи ҳам янги босқични бошлади. У B.Wave агентлиги билан эксклюзив шартнома имзолаб, келгусида драма, кино ва бошқа лойиҳаларда иштирок этишга тайёргарлик кўрмоқда.

Мухлислар фикрича, корейс сериаллари ва фильмларининг икки машҳур юлдузининг деярли бир вақтда ижодга қайтиши К-драма оламидаги энг муҳим воқеалардан бирига айланиши мумкин. Энди уларнинг янги лойиҳалари расман эълон қилиниши кутилмоқда.

Ким Су ХёнСо Е ЧжиБенчБи.Вэйв
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўлади“Севги изтироби” юлдузлари яна бир сериалда жам бўладиБугун, 17:43Қиз узатишнинг энг таъсирли онлари: ота-онаси билан хайрлашув ва укасининг кўз ёшлари (видео)Қиз узатишнинг энг таъсирли онлари: ота-онаси билан хайрлашув ва укасининг кўз ёшлари (видео)Бугун, 17:36Райҳон турмуш ўртоғи билан Парижда: суратлар мухлисларни бефарқ қолдирмади (видео)Райҳон турмуш ўртоғи билан Парижда: суратлар мухлисларни бефарқ қолдирмади (видео)Бугун, 16:55Хонанда Сардор Мамадалиев қизининг таваллуд кунини нишонладиХонанда Сардор Мамадалиев қизининг таваллуд кунини нишонладиБугун, 12:09Иззат Шукуров ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Иззат Шукуров ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Кеча, 23:09Муниса Ризаеванинг ўғлига қилинган “мини тату” мухлисларни ҳавотирга солди! (видео)Муниса Ризаеванинг ўғлига қилинган “мини тату” мухлисларни ҳавотирга солди! (видео)Кеча, 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)