Ким Су-ҳюн ва Сео Е-жи ижодга қайтмоқда
Жанубий Корея шоу-бизнесининг таниқли юлдузлари Ким Су-ҳюн ва Сео Е-жи узоқ танаффусдан сўнг яна ижодий фаолиятини давом эттиришга тайёргарлик кўрмоқда. Уларнинг қайтиши мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотди.
Маълум қилинишича, Ким Су-ҳюн бир ярим йилдан ортиқ танаффусдан кейин яна омма эътиборида кўрина бошлади. 2025 йилда унга нисбатан тарқалган турли айбловлар ортидан актёр фаолиятини вақтинча тўхтатган эди. Бироқ 14 июль куни у Филиппиннинг машҳур Bench бренди учун ташкил этилган фотоссессияда иштирок этиб, ижодга қайтганини расман намойиш қилди.
Сўнгги маълумотларга кўра, актёрга ҳозирнинг ўзида 40 га яқин янги фильм ва драма лойиҳаларида суратга тушиш бўйича таклифлар келиб тушган. Бу эса унинг яқин орада экранларга фаол қайтишини англатмоқда.
Айни пайтда актриса Сео Е-жи ҳам янги босқични бошлади. У B.Wave агентлиги билан эксклюзив шартнома имзолаб, келгусида драма, кино ва бошқа лойиҳаларда иштирок этишга тайёргарлик кўрмоқда.
Мухлислар фикрича, корейс сериаллари ва фильмларининг икки машҳур юлдузининг деярли бир вақтда ижодга қайтиши К-драма оламидаги энг муҳим воқеалардан бирига айланиши мумкин. Энди уларнинг янги лойиҳалари расман эълон қилиниши кутилмоқда.
…