Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди

·65·Жамият
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди

Бухоро вилоятида яшаш манзилидан чиқиб кетиб, қайтиб келмаган вояга етмаган қиз топилди.

Маълум қилинишича, 2026 йил 10 июль куни Бухоро тумани "Кўчкўмар" МФЙда яшовчи фуқаро вилоят ИИБнинг "112" ягона тезкор бошқарув хизматига қўнғироқ қилган. У 2009 йилда туғилган қизи Икромова Дилбар Бахтиёр қизи 5 июль атрофида уйидан чиқиб кетгани ва шу вақтгача қайтмаганини айтган.

Мурожаат асосида ИИБнинг масъул ходимлари томонидан қидирув ишлари олиб борилган. Жараёнга Жамоат хавфсизлиги хизмати Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бошқармаси Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази ходимлари жалб қилинган.

Қидирув тадбирлари натижасида қиз Бухоро шаҳри ҳудудида топилди. Унинг соғ-омон экани маълум қилинган.

Кейинчалик вояга етмаган шахсни қонуний вакилига топшириш ҳамда тегишли ҳужжатларни расмийлаштириш мақсадида ҳолат Бухоро туман прокуратурасига тақдим этилди.

БухороДилбар Бахтиёр қизи ИкромоваКочкомар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Қамчиқ” довонида Lacetti автомобили бунтунлай ёниб кетди“Қамчиқ” довонида Lacetti автомобили бунтунлай ёниб кетдиБугун, 12:46Ижара ҳақини ҳам тўлаб берган меҳрибон йигит қўшнисидан катта зарба олдиИжара ҳақини ҳам тўлаб берган меҳрибон йигит қўшнисидан катта зарба олдиБугун, 12:08Андижонда аёл 3 минг доллар эвазига собиқ эрига ёлланма қотил ёлладиАндижонда аёл 3 минг доллар эвазига собиқ эрига ёлланма қотил ёлладиБугун, 11:26Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солдиАббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солдиБугун, 11:16Иссиқдаги «ихтиро»: ижтимоий тармоқлардаги кулгили лайфхак вирусга айландиИссиқдаги «ихтиро»: ижтимоий тармоқлардаги кулгили лайфхак вирусга айландиБугун, 10:53Бектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилдиБектемирда наркотик моддаларни тарқатишга уринганлар фош этилдиБугун, 01:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)