Ироқ амалдорининг уйидан олтин ва миллионлар мусодара қилинди
Ироқда коррупцияга қарши олиб борилаётган кенг кўламли тергов ишлари давомида Нефт вазири ўринбосари Аднан ал-Жамилийнинг уйида йирик миқдордаги нақд пул, олтин ва қимматбаҳо буюмлар аниқланди.
Маълум қилинишича, тинтув чоғида амалдорнинг хонадонидан 25 миллион Ироқ динори, 200 минг АҚШ доллари, шунингдек, 4 килограмм олтин ва турли қимматбаҳо тақинчоқлар мусодара қилинган. Мазкур тинтув май ойи охирида бошланган йирик аксилкоррупция операцияси доирасида ўтказилган.
Тергов маълумотларига кўра, Аднан ал-Жамилий давлат маблағларини айниқса йирик миқдорда талон-торож қилиш схемасини ташкил этганликда ҳамда айрим юқори лавозимли амалдорлар манфаатлари йўлида воситачилик қилганликда гумон қилинмоқда.
Қайд этилишича, бу мазкур иш бўйича илк йирик мусодара эмас.
Ҳозирда мазкур иш юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Ироқ ҳукумати мамлакатда коррупцияга қарши курашни кучайтириш ва ноқонуний орттирилган бойликларни аниқлаш бўйича қатъий чоралар кўраётганини таъкидламоқда.
…