Ироқ амалдорининг уйидан олтин ва миллионлар мусодара қилинди

·0·Дунё
Ироқ амалдорининг уйидан олтин ва миллионлар мусодара қилинди

Ироқда коррупцияга қарши олиб борилаётган кенг кўламли тергов ишлари давомида Нефт вазири ўринбосари Аднан ал-Жамилийнинг уйида йирик миқдордаги нақд пул, олтин ва қимматбаҳо буюмлар аниқланди.

Маълум қилинишича, тинтув чоғида амалдорнинг хонадонидан 25 миллион Ироқ динори, 200 минг АҚШ доллари, шунингдек, 4 килограмм олтин ва турли қимматбаҳо тақинчоқлар мусодара қилинган. Мазкур тинтув май ойи охирида бошланган йирик аксилкоррупция операцияси доирасида ўтказилган.

Тергов маълумотларига кўра, Аднан ал-Жамилий давлат маблағларини айниқса йирик миқдорда талон-торож қилиш схемасини ташкил этганликда ҳамда айрим юқори лавозимли амалдорлар манфаатлари йўлида воситачилик қилганликда гумон қилинмоқда.

Қайд этилишича, бу мазкур иш бўйича илк йирик мусодара эмас.

Ҳозирда мазкур иш юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда. Ироқ ҳукумати мамлакатда коррупцияга қарши курашни кучайтириш ва ноқонуний орттирилган бойликларни аниқлаш бўйича қатъий чоралар кўраётганини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея президенти шахсий уйини сотиб уйсиз қолдиЖанубий Корея президенти шахсий уйини сотиб уйсиз қолдиБугун, 17:13Қирғизистонда йирик блекаут: бир нечта ҳудуд электрсиз қолдиҚирғизистонда йирик блекаут: бир нечта ҳудуд электрсиз қолдиБугун, 16:44Ироқда нефть вазири ўринбосарининг уйидан 200 минг доллар ва 4 кг тилла чиқдиИроқда нефть вазири ўринбосарининг уйидан 200 минг доллар ва 4 кг тилла чиқдиБугун, 16:43Трамп хорижлик трак ҳайдовчилари бўйича кескин қарорини эълон қилдиТрамп хорижлик трак ҳайдовчилари бўйича кескин қарорини эълон қилдиБугун, 14:44АҚШда қўлга олинган ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси озодликка чиқди АҚШда қўлга олинган ўзбекистонлик трак ҳайдовчиси озодликка чиқди Бугун, 14:37Нью-Йоркни тутун қоплади: ЖЧ финали ўтказиладими?Нью-Йоркни тутун қоплади: ЖЧ финали ўтказиладими?Бугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди