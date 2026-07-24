Раъно Шодиева мухлисларини янги сериалдаги қиёфаси билан ҳайратга солади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонда хизмат кўрсатган актриса Раъно Шодиева тез кунларда намойиш этиладиган янги сериалда томошабинлар қаршисига мутлақо янгича образда чиқади.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган илк кадрлардан маълум бўлишича, актрисанинг ташқи қиёфаси ва услуби аввалги ролларидан кескин фарқ қилади. Янги имидж мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотиб, турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Кўпчилик томошабинлар Раъно Шодиеванинг янги образини юқори баҳолаб, унинг актёрлик маҳоратини яна бир бор намоён этишига ишонч билдирмоқда. Актрисанинг янги қиёфаси сериал воқеаларига янада ўзига хос муҳит бағишлаши кутилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…