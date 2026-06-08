Қарздорлик эвазига “Volkswagen” хатланди

·11·Жамият
Қарздорлик эвазига “Volkswagen” хатланди

Мажбурий ижро бюроси Тошкент вилояти Ўртачирчиқ, туман бўлими иш юритувига cолиқ ва бошқа турдаги қарздорлиги бўйича қарздор “Ҳ.Агро” фермер хўжалигидан ундирувчи “ДСИ" фойдасига 344.327,6 минг сўм солиқ ва бошқа турдаги қарздорликларни ундириш ҳақидаги ижро ҳужжатлари келиб тушган.

Ижро ҳужжатлари талабини ўз муддатида бажариши ҳақида қарздор огоҳлантирилган ва тушунтириш ишлари олиб борилган.

Бироқ, белгиланган муддатларда қарздор томонидан солик,дан бўлган қарздорлик тўланмаганлиги сабабли, Бюронинг Тошкент вилояти қидирув ходимлари томонидан қидирувга берилган “Volkswagen" русумли автомашинаси топилиб, давлат ижрочисига кейинги ижро ҳаракатларини амалга оширишлик учун топширилди ва рўйхатга олиниб, хатланди.

Эндиликда, қарздор томонидан қарздорлиги бартараф этилмаса, автомашина аукцион орқали сотувга қўйилиши мумкин.

ВольксвагенТашкентХ.АгроДСИБюро принудительного исполнения
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилдиТошкент ва Хоразмда заҳри қотил савдосига чек қўйилдиБугун, 07:08Ўзбекистон ҳаво шари Тожикистонда қулаб тушдиЎзбекистон ҳаво шари Тожикистонда қулаб тушдиБугун, 06:48Гурлан туманида алимент тўловчилар учун меҳнат ярмаркаси ташкил қилиндиГурлан туманида алимент тўловчилар учун меҳнат ярмаркаси ташкил қилиндиБугун, 06:23Сотилган уй яна бошқа шахсга сотиб юборилгани аниқландиСотилган уй яна бошқа шахсга сотиб юборилгани аниқландиБугун, 05:09Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)Озода Нурсаидова огоҳлантирди: сохта видеоларга ишонманг (видео)Бугун, 02:51Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...Кадастр тизимидаги коррупция давлатга миллиардлаб зарар келтирди...Кеча, 13:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди