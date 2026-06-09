Қарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашди

·0·Жамият
Қарздорни топишга собиқ турмуш ўртоғи ёрдамлашди

Мажбурий ижро бюроси Хоразм вилояти бошқармаси қидирув шўъбаси томонидан қидирувдаги шахслар ва мол-мулкларни аниқлаш бўйича тизимли ишлар олиб борилмоқда.

Бошқарманинг туман ва шаҳар бўлимлари томонидан суд қарорларига асосан қарздор деб топилган 288 нафар шахсга нисбатан қидирув эълон қилинган.

Жорий йилнинг ўтган даврида, 96 нафар қидирувдаги шахслар топилиб, кейинги ижро ҳаракатлари амалга оширилди.

Биргина, май ойида қидирувдаги 8 нафар шахслар топилиб, давлат ижрочилари ихтиёрига юборилди. Жумладан, Фуқаролик ишлари бўйича Боғот туманлараро судининг ижро ҳужжатига асосан қарздор С.О.дан ундирувчи Р.М.нинг фойдасига бир нафар фарзандининг моддий таъминоти учун ойлик иш ҳақи ва бошқа даромадларининг 1/4 қисми миқдорида алимент ундириш белгиланган.

Ижро ҳужжати Бюронинг Тупроққалъа тумани бўлими иш юритувига келиб тушган ва ижро ҳаракатларига киришилган.

Бироқ қарздорни яшаш манзилидан топишнинг имкони бўлмаганлиги сабабли қидирув эълон қилинган.

Шундан сўнг, қарздорнинг собиқ турмуш ўртоғи билан бўлган суҳбатда, қарздор яшаб келаётган манзили ҳақида маълумотлар олинди ва Қидирув шўъбаси ходимлари томонидан олиб борилган қидирув тадбирлари натижасида, қарздор Ҳазорасп туманидаги шаръий никоҳидаги турмуш ўртоғининг хонадонидан топилди.

Унинг алиментдан қарзи 01.06.2026 йил ҳолатига 34,4 млн сўм эканлиги аниқланди.

Қарздор С.О.га нисбатан Ўзбекистон Республикаси МЖтКнинг 47-4-моддаси билан маъмурий баённома расмийлаштирилиб, судга оширилган. Жиноят ишлари бўйича Тупроққалаъа тумани судининг қарорига асосан қарздор С.О.га нисбатан 15 сутка маъмурий қамоқ жазоси тайинланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...Фарғонада кэшбек орқали 3,2 млрд сўмни ўғирлаган гуруҳ қўлга тушди...Бугун, 08:26Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...Тошкентда солиқ инспекторлари пора олаётганда қўлга тушди...Бугун, 08:16Банк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБанк қарзини тўламагани учун фуқоронинг “Hyundai Elantra” автомобили хатландиБугун, 07:50Кешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилиндиКешбэк ортидаги фирибгарлик: 3,2 миллиард сўм талон-торож қилиндиБугун, 07:487 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилди7 нафар невараларга босим ўтказган аёлга қарши чора кўрилдиБугун, 07:46Тошкент метросида йўловчининг power банки иссиқ ҳаво сабабли портлаб кетдиТошкент метросида йўловчининг power банки иссиқ ҳаво сабабли портлаб кетдиБугун, 07:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди