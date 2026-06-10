Сергелидаги қаҳрамон: каналда оқиб кетаётган қизни темир йўл ходими қутқариб қолди

·0·Жамият
Сергелидаги қаҳрамон: каналда оқиб кетаётган қизни темир йўл ходими қутқариб қолди

Тошкент шаҳрининг Сергели туманида инсонпарварлик ва жасорат намунасига айланган воқеа содир бўлди. Каналда оқим билан кетиб қолаётган ўсмир қиз темир йўл ходимининг тезкор ҳаракати туфайли ҳалокатдан қутқариб қолинди.

Маълум қилинишича, ҳодиса 9 июнь куни “Ўзбекистон темир йўллари” тизимида меҳнат қилиб келаётган темир йўл созловчиси Аъзам Иброҳимов хизмат вазифасини бажараётган вақтда рўй берган.

To'q sariq maxsus kiyimdagi erkak ochiq havoda turibdi.

У Сергели тумани ҳудудидан оқиб ўтувчи Қорасув канали атрофида иш олиб бораётган пайтда сув оқимида ёрдам сўраб бақираётган икки нафар қизни кўриб қолган. Вазиятнинг жиддийлигини англаган ходим бир лаҳза ҳам иккиланмай, каналга тушган ва оқимда қолган қизни хавфсиз жойга олиб чиққан.

Қаҳрамонликка тенг бу ҳаракат туфайли қизча ҳаёти сақлаб қолинди. Темир йўлчининг фидойилиги ва жасорати жамоатчилик томонидан ҳам юқори баҳоланмоқда.

Rasmiy kiyimdagi shaxslar ishchiga sertifikat va katta qutidagi televizorni sovg‘a qilishmoqda.

“Ўзбекистон темир йўллари” АЖ раҳбарияти ҳам ходимнинг бу эзгу ишини эътироф этиб, унга ташаккурнома совғаси ва пул мукофоти топширди.

Бу воқеа инсон ҳаётини сақлаб қолиш учун бир зумлик қарор қанчалик муҳим эканини яна бир бор намоён этди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Метрода хайп қилган блогер кечирим сўрашга мажбур бўлдиМетрода хайп қилган блогер кечирим сўрашга мажбур бўлдиБугун, 06:17Чиябўрининг кутилмаган ҳужуми: Сирдарёда тўрт киши жароҳатландиЧиябўрининг кутилмаган ҳужуми: Сирдарёда тўрт киши жароҳатландиБугун, 06:12Тошкентда кўп қаватли уйларнинг нархлари ўтган 5 ойда қандай ўзгарди?Тошкентда кўп қаватли уйларнинг нархлари ўтган 5 ойда қандай ўзгарди?Бугун, 04:40Тошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли билан ишлашда «қора рўйхат»га кирдиТошкент шаҳар ҳокимлиги аҳоли билан ишлашда «қора рўйхат»га кирдиБугун, 04:31Шайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирдиШайхонтоҳурда ака-укалар уй сотиш баҳонасида катта маблағни ўзлаштирдиБугун, 04:23Тошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетдиТошкентда етказиб бериш хизмати курьери кекса аёлни талаб кетдиБугун, 04:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
Қашқадарёда “полвон” чақалоқ туғилди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
2007 йилги бола ўзининг ён қўшнисига уйланди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Самарқандда ҳайдовчи ухлаб қолгани сабабли дахшатли ЙТҲ содир этди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди