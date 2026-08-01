АҚШ мудофаасида революция: илк Fury автоном жанговар самолёти йиғилди!
Ҳарбий технологиялар соҳасидаги етакчи Anduril Индустриес компанияси Оҳаё штатидаги янги Арсенал-1 мажмуасида Фурй ФҚ-44 ярим автоном жанговар самолётининг биринчи намунасини йиғди. Мазкур самолёт завод қурилиши расман еълон қилинганидан атиги 557 кун ўтгач, жорий йилнинг 27 июл куни конвеердан чиқди.
Фото: © Anduril Industries
АҚШ мудофаа саноатида тарихий воқеа юз берди: ҳарбий технологиялар соҳасидаги етакчи Anduril Industries компанияси Оҳайо штатидаги янги "Arsenal-1" мажмуасида Fury (FQ-44) ярим автоном жанговар самолётининг биринчи намунасини йиғди. Бу мамлакатда автоном жанговар тизимларни оммавий ишлаб чиқариш бўйича энг йирик ва замонавий саноат мажмуаларидан бирига айланиши кутилаётган лойиҳадаги ҳал қилувчи босқич сифатида баҳоланмоқда.
Zamin.uz ушбу мисли кўрилмаган тезкорликдаги лойиҳа, янги автоном жанговар самолётнинг имкониятлари ва "Арсенал" заводининг стратегик аҳамиятини таҳлил қилиб тақдим этади.
Рекорд муддатда: Қурилишдан прототипгача атиги 557 кун
Anduril Industries компаниясининг янги мажмуасини барпо этиш ва унда илк маҳсулотни ишлаб чиқариш суръатлари тасаввурдан ташқари тезликда амалга оширилди. Компания маълумотига кўра, биринчи Fury самолёти жорий йилнинг 27 июль куни конвейердан чиққан.
Энг ҳайратланарлиси, бу воқеа завод қурилиши расман эълон қилинганидан атиги 557 кун ўтгач содир бўлди. Серияли ишлаб чиқариш жараёнлари эса дастлаб режалаштирилган муддатдан уч ой олдин — март ойидаёқ йўлга қўйилган эди. Бутун бир йирик саноат мажмуасини барпо этиш, зарур ускуналарни ўрнатиш, мутахассисларни жалб қилиш ва биринчи самолётни йиғиш ишлари икки йилга етмас вақт ичида тугалланган. Бу анъанавий мудофаа саноати учун мисли кўрилмаган натижадир.
Fury (FQ-44) нима ва нима учун у АҚШ ҲҲКга керак?
Fury (FQ-44) — АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучлари (ҲҲК) учун махсус ишлаб чиқилаётган, юқори даражадаги сунъий интеллект ва автоном бошқарув тизимларига эга ярим автоном жанговар самолётдир. Унинг асосий хусусияти — инсон иштирокини максимал даражада қисқартирган ҳолда, мураккаб жанговар вазифаларни мустақил бажариш имкониятидир.
Бу ҲҲКнинг жанговар салоҳиятини ошириш, учувчилар хавфини камайтириш ва автоном технологиялар ёрдамида янги турдаги тактикаларни қўллашга қаратилган муҳим қадамдир. Июнь ойида АҚШ ҲҲК Fury лойиҳасини кейинги — серияли ишлаб чиқариш босқичига ўтказиш учун танлаб олди, бу эса самолётнинг келажакда расман қуролланиш эҳтимолини янада оширади.
"Арсенал-1" мажмуаси: Scale, Runway ва йилига 150 та самолёт
Anduril Industries таъкидлашича, Arsenal-1 мажмуасидаги мавжуд ишлаб чиқариш линияси ҳозирнинг ўзидаёқ йилига 150 тагача Fury самолётини ишлаб чиқариш қувватига эга. Қурилиш тўлиқ якунлангач, Arsenal-1 Оҳайо штатидаги Рикенбакер халқаро аэропорти яқинида жойлашган 465 минг квадрат метр майдонни эгаллайдиган замонавий саноат мажмуасига айланади.
Энг муҳими, мажмуа бевосита учиш-қўниш йўлагига уланади, бу эса янги ишлаб чиқарилган самолётларни жойнинг ўзида синовдан ўтказиш, созлаш ва такомиллаштириш имконини беради. Бу ишлаб чиқариш ва синов жараёнлари орасидаги вақтни максимал даражада қисқартиради.
Хулоса ва Таҳлил: Оҳайо — авиация ва мудофаа саноатининг янги маркази
Fury ишлаб чиқаришининг Оҳайода йўлга қўйилиши тасодифий эмас. Бу — Оҳайо штати ҳукумати амалга ошираётган авиация ва мудофаа саноатини ривожлантириш стратегиясининг ажралмас қисми ҳисобланади. Минтақа раҳбарияти илғор ҳарбий технологияларни тезкор равишда оммавий ишлаб чиқаришга ўтказа оладиган компанияларни жалб қилишга алоҳида эътибор қаратмоқда ва Anduril бу борада намуна бўлмоқда. АҚШ мудофаасида янги давр бошланмоқда, унда тезкорлик, автономлик ва оммавийлик ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Бу муҳим таҳлилни дўстларингиз ва мудофаа технологиялари ишқибозларига юборинг! Кўпчилик АҚШдаги автоном жанговар самолётлар оммавий ишлаб чиқаришидаги бу кескин бурилиш ҳақида билиши керак.
Сизнингча, автоном жанговар самолётларнинг оммавий ишлаб чиқарилиши келажакдаги можароларнинг характерини қандай ўзгартиради? Изоҳларда фикрингизни қолдиринг!
…