Касбида бемор ҳамширага шаҳвоний шилқимлик қилгани учун қамалди

·42·Жамият
Касбида бемор ҳамширага шаҳвоний шилқимлик қилгани учун қамалди
Қисқача

Қашқадарё вилояти Касби туманидаги поликлиникада 24 ёшли йигит муолажа хонасига кирган ҳамширага нисбатан шаҳвоний мазмундаги номақбул хатти-ҳаракатларни содир етган. Йигит бирга овқатланиш таклифини рад етган ҳамширанинг қўлидан ушлаб тортиб, унинг розилигисиз бўйнидан ўпган. Мазкур ҳолат юзасидан ўтказилган суд жараёнида унинг қилмишига ҳуқуқий баҳо берилди. Суд қарорига кўра, ҳуқуқбузар 5 суткага маъмурий қамоққа олинди.

Шу йилнинг 24 июн куни Қашқадарё вилояти Касби туманидаги “Майманоқ” маҳалласида жойлашган поликлиникада бемор томонидан ҳамширага нисбатан номақбул хатти-ҳаракат содир этилган.

Маълум қилинишича, 24 ёшли йигит муолажа қилиш учун хонасига кирган ҳамширага бирга овқатланишни таклиф қилган. Ҳамшира бу таклифни рад этганидан сўнг, у аёлнинг қўлидан ушлаб тортган ва бўйнидан ўпиб, унинг розилигисиз шаҳвоний мазмундаги ҳаракатларни амалга оширган.

Мазкур ҳолат юзасидан тегишли тартибда иш кўрилиб, воқеа судгача етиб борган. Суд жараёнида йигитнинг хатти-ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиб, унга маъмурий жазо қўлланилди.

Суд қарори билан йигит 5 суткага маъмурий қамоққа олинган.

КасбиМайманоқҚашқадарё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиНамангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиБугун, 10:15Блогерга 1 млн обуначи учун ноодатий совға берилди (фото)Блогерга 1 млн обуначи учун ноодатий совға берилди (фото)Бугун, 09:47Фарғонада Damas’да 28 нафар бола ташилаётгани барчани ҳайратга солдиФарғонада Damas’да 28 нафар бола ташилаётгани барчани ҳайратга солдиБугун, 00:59Латвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқдаЛатвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқдаКеча, 22:27Андижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарликАндижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарликКеча, 22:23Нега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олингНега айнан шу куни туғилгансиз? Ҳаётингизга оид муҳим нарсани билиб олингКеча, 20:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди