Талабалар ётоқхона учун бугундан ариза топшириши мумкин

·0·Жамият
Талабалар ётоқхона учун бугундан ариза топшириши мумкин

1 августдан бошлаб олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган талабалар талабалар турар жойига жойлашиш учун ариза топшириши мумкин. Бу ҳақда Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги маълум қилди.

Амалдаги тартибга кўра, талабалар ётоқхонага жойлашиш бўйича аризаларни my.gov.uz портали орқали электрон шаклда юбориши мумкин. Мазкур жараён Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 14 августдаги 376-сон қарори билан тасдиқланган регламент асосида амалга оширилади.

Дастлаб талабалар турар жойларига жойлаштиришда тегишли имтиёз ва устуворликларга эга талабгорлар ҳисобга олинади. Шундан кейин мавжуд бўш ўринлар қолган талабалар ўртасида курслар кесимида тақсимланади.

Унга кўра:

  • 1-босқич талабалари учун — 55–65 фоиз;

  • 2-босқич талабалари учун — 15–20 фоиз;

  • 3-босқич ва ундан юқори курслар учун — 20–25 фоизгача бўлган ўринлар ажратилади.

Аризаларни қабул қилиш 1 августдан ўқув йили якунига қадар давом этади.

Шунингдек, 2026/2027 ўқув йилида олий таълим муассасаларининг 1-босқичига тавсия этилган абитуриентлар ҳам якуний натижалар эълон қилинганидан сўнг ётоқхонага жойлашиш учун ариза юбориши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Газ ҳам, электр ҳам керак эмас: Фарғоналик уста ноодатий қурилма ясадиГаз ҳам, электр ҳам керак эмас: Фарғоналик уста ноодатий қурилма ясадиБугун, 10:49Намангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиНамангандаги наркосавдо занжири узилди: 11,7 кг «гашиш» мусодара қилиндиБугун, 10:15Касбида бемор ҳамширага шаҳвоний шилқимлик қилгани учун қамалдиКасбида бемор ҳамширага шаҳвоний шилқимлик қилгани учун қамалдиБугун, 09:54Блогерга 1 млн обуначи учун ноодатий совға берилди (фото)Блогерга 1 млн обуначи учун ноодатий совға берилди (фото)Бугун, 09:47Фарғонада Damas’да 28 нафар бола ташилаётгани барчани ҳайратга солдиФарғонада Damas’да 28 нафар бола ташилаётгани барчани ҳайратга солдиБугун, 00:59Латвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқдаЛатвияга ишга бориш осонлашади: Тошкентда ҳайдовчилар учун ўқув полигони очилмоқдаКеча, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди