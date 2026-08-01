Газ ҳам, электр ҳам керак эмас: Фарғоналик уста ноодатий қурилма ясади
Фарғона вилоятида маҳаллий уста томонидан газ ва електр енергиясисиз ишлайдиган ноодатий чархпалак қурилди. Механик тамойил асосида ишлайдиган ушбу мослама ариқдаги сувни тахминан 20–30 метр баландликда жойлашган идишга кўтариб бера олади. Устанинг ихтироси оддий механик ҳаракатдан фойдаланиб, сувни юқорига чиқаришга мўлжалланган бўлиб, унинг имкониятлари ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Фарғона вилоятида маҳаллий уста томонидан газ ва электр энергиясисиз ишлайдиган ноодатий чархпалак қурилди. Қурилманинг имкониятлари ижтимоий тармоқларда катта қизиқиш уйғотмоқда.
Маълум бўлишича, механик тамойил асосида ишлайдиган ушбу мослама ариқдаги сувни тахминан 20–30 метр баландликда жойлашган идишга кўтариб бера олади. Бунда қурилма электр ёки газ ёқилғисидан фойдаланмайди.
Устанинг ихтироси оддий механик ҳаракатдан фойдаланиб, сувни юқорига чиқаришга мўлжалланган. Шу жиҳатдан қурилма электр таъминоти чекланган ёки сув чиқариш учун қўшимча энергия манбаларидан фойдаланиш қийин бўлган ҳудудларда қизиқарли ечим бўлиши мумкин.
Агар қурилманинг ишлаш самарадорлиги ва сув кўтариш имконияти амалий синовларда тасдиқланса, ундан қишлоқ хўжалигида суғориш ҳамда сув таъминотини яхшилаш мақсадида фойдаланиш имконияти пайдо бўлиши мумкин.
…