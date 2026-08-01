Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"

·33·Спорт
Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"
Қисқача

FIFA президенти Жанни Инфантино Марокаш тахтининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимларда иштирок етиб, мамлакатнинг футболга бўлган чексиз меҳрини алоҳида еътироф етди. КОПЕ нашрининг хабар беришича, Испания ва Португалия билан биргаликда ЖЧ-2030ga мезбонлик қиладиган Марокаш бу мусобақани тарихдаги енг яхши ва енг гўзал жаҳон чемпионатига айлантиради.

ФИФА президенти Жанни Инфантино Марокаш тахтининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимларда иштирок этди. Ташриф давомида футбол оламининг раҳбари Шимолий Африка мамлакати ва унинг футболга бўлган чексиз меҳри ҳақида тўлқинланиб гапирди. COPE нашрининг хабар беришича, Инфантино ЖЧ-2030нинг айнан Марокашда ўтиши уни такрорланмас қилишига шубҳа қилмайди.

Zamin.uz Инфантинонинг тарихий баёноти ва бўлажак мундиалнинг ўзига хосликларини таҳлил қилиб тақдим этади.

"Мен ўзимни ўз уйимдагидек ҳис қиляпман"

Марокаш қироли Муҳаммад VI томонидан Работ шаҳрида ташкил этилган расмий қабул маросимида иштирок этган Инфантино ўзининг самимий туйғуларини яширмади. ФИФА раҳбари ушбу гўзал мамлакатга ҳар гал келганида алоҳида меҳр ва меҳмондўстликни ҳис қилишини таъкидлади.

"Буюк Марокаш Қироллигида Тахт куни байрамида иштирок этиш мен учун ҳақиқий шараф ва юксак имтиёздир. Мен ўзимни гўё ўз мамлакатимда юргандек ҳис қиляпман", — деди Инфантино журналистларга.

Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"

ФИФА президенти Марокаш халқининг футболга бўлган иштиёқига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, мамлакатнинг Атлас арслонларига бўлган улкан содиқлиги ва қўллаб-қувватлаши ЖЧ-2030 нинг муваффақияти учун мустаҳкам пойдевор бўлади.

"Марокашликлар футболнинг чинакам фидойилари бўлиб, ўз миллий терма жамоасининг ютуқларини юксак қувонч ва ўзгача иштиёқ билан нишонлайдилар. Мен бунинг кўп бор гувоҳи бўлганман", — дея қўшимча қилди функционер.

Гўзаллик ва тарих уйғунлиги: ЖЧ-2030

Айнан шу улкан меҳр ва мамлакатнинг гўзаллиги Инфантинони ЖЧ-2030 нинг келажаги борасида дадил баёнот беришга ундади. Испания ва Португалия билан биргаликда мезбонлик қиладиган Марокаш, унинг сўзларига кўра, мусобақани тарихдаги энг яхшисига айлантиради.

"Шубҳасиз, ЖЧ-2030 тарихдаги энг яхши ва энг гўзал жаҳон чемпионати бўлади. У шундай бўлади, чунки у энг гўзал мамлакатларнинг энг гўзали — Марокашда бўлиб ўтади", — дея қатъий таъкидлади Жанни Инфантино.

Ушбу мундиал нафақат Марокашнинг гўзаллиги, балки унинг ўзига хос формати билан ҳам тарихга киради. 2030 йилги чемпионат тарихдаги биринчи мундиалнинг 100 йиллигига тўғри келади.

Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"

Маълумот учун: ЖЧ-2030 бевосита учта қитъанинг олтита мамлакатида ўтказилади. Мусобақанинг асосий қисми Марокаш, Испания ва Португалия майдонларида бўлиб ўтса, Жанубий Американинг учта давлати — Уругвай, Аргентина ва Парагвай биттадан очилиш ўйинини ўтказади. Бу футбол тарихидаги энг кенг кўламли ва тарихий мундиал бўлиши кутилмоқда.

Хулоса

Жанни Инфантинонинг Марокашга ташрифи ва унинг тўлқинлантирувчи сўзлари футбол оламида катта акс-садо берди. ЖЧ-2030нинг ноёб формати ва Марокаш каби гўзал ва футболга шайдо мамлакатнинг мезбонлиги бу мусобақани чиндан ҳам унутилмас ва такрорланмас қилишига умид уйғотади. Инфантинонинг "Яшасин Марокаш! Мени қабул қилганингиз учун раҳмат" деган сўзлари эса унинг бу мамлакатга бўлган ҳурмати ва ишончининг яққол далилидир.

Ушбу муҳим футбол таҳлилини дўстларингиз ва таҳлил ишқибозларига юборинг! Кўпчилик ЖЧ-2030 даги бу тарихий янгиликлар ҳақида билиши керак.

Сизнингча, ЖЧ-2030 чиндан ҳам тарихдаги энг гўзал мундиал бўла оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Жанни ИнфантиноМарокашФИФАМуҳаммад ВИРабат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлди«Барселона» Англияда омадсизликка учради: «Бирмингҳем»га мағлуб бўлдиБугун, 09:41Трамп футбол дунёсидаги шов-шувли режаларни инкор этди: Кушнер оиласи ФИФА миллиардлари ортидами?Трамп футбол дунёсидаги шов-шувли режаларни инкор этди: Кушнер оиласи ФИФА миллиардлари ортидами?Бугун, 07:31Футбол дунёсида портлаш: ЖЧ-2030 бекор қилиниши мумкин, УЕФА Инфантинога қаршиФутбол дунёсида портлаш: ЖЧ-2030 бекор қилиниши мумкин, УЕФА Инфантинога қаршиБугун, 07:06Тарихий бурилиш: Испаниялик Олимпия чемпиони Чехия миллий жамоасини бошқаради!Тарихий бурилиш: Испаниялик Олимпия чемпиони Чехия миллий жамоасини бошқаради!Бугун, 06:47FIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиFIFA раҳбарияти Жаҳон чемпионати тижорат режасидан воз кечдиБугун, 05:32Михаил Мудрик дисквалификациядан сўлиб Чельфига қайтмоқдаМихаил Мудрик дисквалификациядан сўлиб Чельфига қайтмоқдаБугун, 03:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда