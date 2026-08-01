Инфантино Марокашда лол қолди: "ЖЧ-2030 тарихдаги энг гўзал мундиал бўлади"
FIFA президенти Жанни Инфантино Марокаш тахтининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимларда иштирок етиб, мамлакатнинг футболга бўлган чексиз меҳрини алоҳида еътироф етди. КОПЕ нашрининг хабар беришича, Испания ва Португалия билан биргаликда ЖЧ-2030ga мезбонлик қиладиган Марокаш бу мусобақани тарихдаги енг яхши ва енг гўзал жаҳон чемпионатига айлантиради.
ФИФА президенти Жанни Инфантино Марокаш тахтининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимларда иштирок этди. Ташриф давомида футбол оламининг раҳбари Шимолий Африка мамлакати ва унинг футболга бўлган чексиз меҳри ҳақида тўлқинланиб гапирди. COPE нашрининг хабар беришича, Инфантино ЖЧ-2030нинг айнан Марокашда ўтиши уни такрорланмас қилишига шубҳа қилмайди.
Zamin.uz Инфантинонинг тарихий баёноти ва бўлажак мундиалнинг ўзига хосликларини таҳлил қилиб тақдим этади.
"Мен ўзимни ўз уйимдагидек ҳис қиляпман"
Марокаш қироли Муҳаммад VI томонидан Работ шаҳрида ташкил этилган расмий қабул маросимида иштирок этган Инфантино ўзининг самимий туйғуларини яширмади. ФИФА раҳбари ушбу гўзал мамлакатга ҳар гал келганида алоҳида меҳр ва меҳмондўстликни ҳис қилишини таъкидлади.
"Буюк Марокаш Қироллигида Тахт куни байрамида иштирок этиш мен учун ҳақиқий шараф ва юксак имтиёздир. Мен ўзимни гўё ўз мамлакатимда юргандек ҳис қиляпман", — деди Инфантино журналистларга.
ФИФА президенти Марокаш халқининг футболга бўлган иштиёқига алоҳида тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, мамлакатнинг Атлас арслонларига бўлган улкан содиқлиги ва қўллаб-қувватлаши ЖЧ-2030 нинг муваффақияти учун мустаҳкам пойдевор бўлади.
"Марокашликлар футболнинг чинакам фидойилари бўлиб, ўз миллий терма жамоасининг ютуқларини юксак қувонч ва ўзгача иштиёқ билан нишонлайдилар. Мен бунинг кўп бор гувоҳи бўлганман", — дея қўшимча қилди функционер.
Гўзаллик ва тарих уйғунлиги: ЖЧ-2030
Айнан шу улкан меҳр ва мамлакатнинг гўзаллиги Инфантинони ЖЧ-2030 нинг келажаги борасида дадил баёнот беришга ундади. Испания ва Португалия билан биргаликда мезбонлик қиладиган Марокаш, унинг сўзларига кўра, мусобақани тарихдаги энг яхшисига айлантиради.
"Шубҳасиз, ЖЧ-2030 тарихдаги энг яхши ва энг гўзал жаҳон чемпионати бўлади. У шундай бўлади, чунки у энг гўзал мамлакатларнинг энг гўзали — Марокашда бўлиб ўтади", — дея қатъий таъкидлади Жанни Инфантино.
Ушбу мундиал нафақат Марокашнинг гўзаллиги, балки унинг ўзига хос формати билан ҳам тарихга киради. 2030 йилги чемпионат тарихдаги биринчи мундиалнинг 100 йиллигига тўғри келади.
Маълумот учун: ЖЧ-2030 бевосита учта қитъанинг олтита мамлакатида ўтказилади. Мусобақанинг асосий қисми Марокаш, Испания ва Португалия майдонларида бўлиб ўтса, Жанубий Американинг учта давлати — Уругвай, Аргентина ва Парагвай биттадан очилиш ўйинини ўтказади. Бу футбол тарихидаги энг кенг кўламли ва тарихий мундиал бўлиши кутилмоқда.
Хулоса
Жанни Инфантинонинг Марокашга ташрифи ва унинг тўлқинлантирувчи сўзлари футбол оламида катта акс-садо берди. ЖЧ-2030нинг ноёб формати ва Марокаш каби гўзал ва футболга шайдо мамлакатнинг мезбонлиги бу мусобақани чиндан ҳам унутилмас ва такрорланмас қилишига умид уйғотади. Инфантинонинг "Яшасин Марокаш! Мени қабул қилганингиз учун раҳмат" деган сўзлари эса унинг бу мамлакатга бўлган ҳурмати ва ишончининг яққол далилидир.
Ушбу муҳим футбол таҳлилини дўстларингиз ва таҳлил ишқибозларига юборинг! Кўпчилик ЖЧ-2030 даги бу тарихий янгиликлар ҳақида билиши керак.
Сизнингча, ЖЧ-2030 чиндан ҳам тарихдаги энг гўзал мундиал бўла оладими? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…