Россиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилди
Россиянинг таниқли технологик нашрларидан бири бўлган «КодДурова» расман ўз номини «Код.ру» деб ўзгартирди. Нашр таҳририятининг тарқатган расмий баёнотига кўра, мазкур кенг кўламли ребрендинг устидаги ишлар Telegram асосчиси Павел Дуров атрофидаги сўнгги шов-шувли воқеалардан анча олдин бошланган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Дастлабки босқичларда ушбу лойиҳа асосан «ВКонтакте», Telegram мессенжери ҳамда TON экотизимига оид янгиликларни ёритишга ихтисослашган эди. Бироқ вақт ўтиши билан нашрнинг йўналиши сезиларли даражада кенгайиб, бугунги кунда ахборот технологиялари, сунъий интеллект, молиявий технологиялар ва рақамли хизматлар соҳасидаги энг муҳим воқеаларни ўқувчиларга етказиб келмоқда.
Номи ўзгаришининг асосий сабаблариТаҳририят вакилларининг тушунтиришича, лойиҳа номида Павел Дуров исмининг ишлатилиши вақт ўтиши билан нашрнинг амалдаги мазмуни ва йўналишига мос келмай қолган. Сабаби, тадбиркорнинг мазкур оммавий ахборот воситасининг кундалик фаолиятига ҳеч қачон алоқаси бўлмаган ва у лойиҳани бошқармаган.
Шунга қарамай, журналистлар сўнгги пайтларда юзага келган воқеалар ва шарт-шароитлар ушбу ном ўзгартириш жараёнини тезлаштирганини тан олишди. Шу билан бирга, мутахассислар бундай миқёсдаги бренд ўзгаришини бир неча кун ичида амалга ошириб бўлмаслигини, бу пухта ўйланган узоқ муддатли қадам эканини алоҳида таъкидладилар.
«Литрес» хизматининг қарориixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўзгаришлар фонида Россиянинг йирик китоб хизматларидан бири бўлган «Литрес» платформаси ҳам ўз каталогида ўзгариш қилди. Хусусан, хизмат Павел Дуров шахсига бағишланган иккита биографик китобнинг савдосини тўхтатишга қарор қилган.
Эслатиб ўтамиз, июль ойи охирида Россия Федерациясининг Росфинмониторинг идораси Telegram асосчиси Павел Дуровни террорчилар ва экстремистлар рўйхатига киритган эди. Бунга тадбиркорга нисбатан террорчилик фаолиятига кўмаклашиш айблови билан қўзғатилган жиноий иш сабаб бўлган ва унга нисбатан халқаро қидирув жараёни бошлангани эълон қилинган.
…