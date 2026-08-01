Россиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилди

·0·Техно
Россиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилди

Россиянинг таниқли технологик нашрларидан бири бўлган «КодДурова» расман ўз номини «Код.ру» деб ўзгартирди. Нашр таҳририятининг тарқатган расмий баёнотига кўра, мазкур кенг кўламли ребрендинг устидаги ишлар Telegram асосчиси Павел Дуров атрофидаги сўнгги шов-шувли воқеалардан анча олдин бошланган эди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастлабки босқичларда ушбу лойиҳа асосан «ВКонтакте», Telegram мессенжери ҳамда TON экотизимига оид янгиликларни ёритишга ихтисослашган эди. Бироқ вақт ўтиши билан нашрнинг йўналиши сезиларли даражада кенгайиб, бугунги кунда ахборот технологиялари, сунъий интеллект, молиявий технологиялар ва рақамли хизматлар соҳасидаги энг муҳим воқеаларни ўқувчиларга етказиб келмоқда.

Номи ўзгаришининг асосий сабаблари

Таҳририят вакилларининг тушунтиришича, лойиҳа номида Павел Дуров исмининг ишлатилиши вақт ўтиши билан нашрнинг амалдаги мазмуни ва йўналишига мос келмай қолган. Сабаби, тадбиркорнинг мазкур оммавий ахборот воситасининг кундалик фаолиятига ҳеч қачон алоқаси бўлмаган ва у лойиҳани бошқармаган.

Шунга қарамай, журналистлар сўнгги пайтларда юзага келган воқеалар ва шарт-шароитлар ушбу ном ўзгартириш жараёнини тезлаштирганини тан олишди. Шу билан бирга, мутахассислар бундай миқёсдаги бренд ўзгаришини бир неча кун ичида амалга ошириб бўлмаслигини, бу пухта ўйланган узоқ муддатли қадам эканини алоҳида таъкидладилар.

«Литрес» хизматининг қарори

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу ўзгаришлар фонида Россиянинг йирик китоб хизматларидан бири бўлган «Литрес» платформаси ҳам ўз каталогида ўзгариш қилди. Хусусан, хизмат Павел Дуров шахсига бағишланган иккита биографик китобнинг савдосини тўхтатишга қарор қилган.

Эслатиб ўтамиз, июль ойи охирида Россия Федерациясининг Росфинмониторинг идораси Telegram асосчиси Павел Дуровни террорчилар ва экстремистлар рўйхатига киритган эди. Бунга тадбиркорга нисбатан террорчилик фаолиятига кўмаклашиш айблови билан қўзғатилган жиноий иш сабаб бўлган ва унга нисбатан халқаро қидирув жараёни бошлангани эълон қилинган.

Код.руПавел ДуровТехнологияTelegramЛитрес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Qualcomm Computex 2026 тақдимотида қулаган 4NE-1 роботи юзасидан изоҳ бердиQualcomm Computex 2026 тақдимотида қулаган 4NE-1 роботи юзасидан изоҳ бердиБугун, 10:28Жанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқориЖанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқориБугун, 07:58Олимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишдиОлимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишдиБугун, 07:28Сунъий интеллект агентлари синов муҳитидан қочиб чиқмоқдаСунъий интеллект агентлари синов муҳитидан қочиб чиқмоқдаБугун, 03:59Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиRivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиБугун, 03:25Фан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиФан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиБугун, 03:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади