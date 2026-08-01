Блогерга 1 млн обуначи учун ноодатий совға берилди (фото)
Блогер Мадина Абдувоҳидованинг Instagramдаги обуначилари сони 1 миллионга етгани муносабати билан турмуш ўртоғи унга ноодатий совға тайёрлади. Унга тақдим етилган гул композицияси одатий букетлардан кескин фарқ қилиб, илон шаклида безатилгани блогерни ҳайратда қолдирди. Совғани кўрган Мадина нега айнан илон кўриниши танланганига қизиқиб, турмуш ўртоғидан бунинг сабабини сўради.
Блогер Мадина Абдувоҳидованинг Instagram'даги обуначилари сони 1 миллионга етгани муносабати билан турмуш ўртоғи унга ноодатий совға тайёрлади.
Блогерга тақдим этилган гул композицияси одатий букетлардан кескин фарқ қилади. У илон шаклида безатилгани Мадинани ҳам ҳайратда қолдирди. Совғани кўрган блогер нега айнан илон кўриниши танланганига қизиқиб, турмуш ўртоғидан бунинг сабабини сўради.
Ушбу лаҳзаларни акс эттирган видеони саҳифасига жойлаштирган Мадина ўз ҳайратини қисқа, аммо таъсирли тарзда ифодалади:
“Вай, вашеэеэе, бўлди лекин”, — дея ёзиб қолдирди блогер.
Ноодатий гул композицияси ҳамда Мадинанинг реакцияси кузатувчилар эътиборини тортиб, видеога турли изоҳлар ёзилмоқда.
…