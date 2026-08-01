Интернетда янги тренд: болаларнинг хира селфилари оммалашмоқда

·0·Дунё
Интернетда янги тренд: болаларнинг хира селфилари оммалашмоқда

Ижтимоий тармоқларда сўнгги пайтларда мукаммал кадрлар ўрнига тасодифан олинган, хира ва бироз кулгили суратларни улашиш тенденцияси кучаймоқда. Айниқса, болаларнинг табиий ва режасиз туширилган селфилари фойдаланувчилар орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Тренднинг тарқалишига Саудия Арабистонидаги "sahaba_abaya" бренд саҳифасида юз берган ноодатий ҳолат сабаб бўлгани айтилмоқда. Бренд саҳифасига боланинг хиралашган селфиси тасодифан жойлаштирилган. Кутилмаганда сурат ўчириб ташланмай, фойдаланувчилар эътиборини тортган ва унинг тарқалиши ортидан бошқа саҳифалар ҳам шу услубдаги контентга мурожаат қила бошлаган.

Qora sochli bola telefon tutgan qo'lga tabassum bilan qarab turibdi.

Бугун эса ижтимоий тармоқларда айнан табиийлик ва мукаммал бўлмаган кадрлар алоҳида қизиқиш уйғотмоқда. Айрим брендлар реклама постларида профессионал суратга олиш ўрнига оддий, тасодифий ва самимий лавҳалардан фойдаланмоқда. Бу ёндашув аудиторияга контентни янада реал ва яқин кўрсатиши билан изоҳланмоқда.

Мутахассислар ҳам ижтимоий тармоқларда “мукаммал” кўринишга интилишдан чарчаш фонида табиий суратлар ва фильтрсиз контентга қизиқиш ортаётганини қайд этади.

Шу сабабли аввал сифатсиз ёки тасодифан туширилган деб баҳоланган суратлар энди аксинча, самимийлик ва табиийлик рамзига айланмоқда. Болалар иштирокидаги бундай контент эса интернет фойдаланувчиларида алоҳида қизиқиш уйғотмоқда.

Samolyotdagi chaqaloq va pitseriyadagi bola tasvirlangan ikki xil sahna.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ мудофаасида революция: илк Fury автоном жанговар самолёти йиғилди!АҚШ мудофаасида революция: илк Fury автоном жанговар самолёти йиғилди!Бугун, 10:0810-қават деразасидан ташқарига чиқиб олган 5 ёшли бола қутқарилди10-қават деразасидан ташқарига чиқиб олган 5 ёшли бола қутқарилдиБугун, 09:01Россияда майнинг "қора рўйхати" кенгаймоқда: Москва ва чегара ҳудудлари тақиқ остидаРоссияда майнинг "қора рўйхати" кенгаймоқда: Москва ва чегара ҳудудлари тақиқ остидаБугун, 07:21Ироқда юк машинаси ағдарилиб кетиб, минглаб жўжалар йўл бўйлаб тарқалиб кетдиИроқда юк машинаси ағдарилиб кетиб, минглаб жўжалар йўл бўйлаб тарқалиб кетдиБугун, 05:3720 ёшли йигит харитада ҳеч ким даъво қилмаган ерни топиб, ўзини Уни Президенти деб эълон қилди20 ёшли йигит харитада ҳеч ким даъво қилмаган ерни топиб, ўзини Уни Президенти деб эълон қилдиБугун, 05:33Россиялик аёл мушукча деб қора пантерани парваришлаб тармоқларда барчани ҳайрон қолдирдиРоссиялик аёл мушукча деб қора пантерани парваришлаб тармоқларда барчани ҳайрон қолдирдиБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда