Невададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланади

·0·Авто
Невададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланади

Жаҳон автомобил спортида жамоат йўлларида қонуний равишда соатига 200 милядан (тахминан 320 км/соат) ортиқ тезликда ҳаракатланиш мумкин бўлган масканлар деярли қолмаган. Ixbt.com маълумотига кўра, ана шундай ноёб жойлардан бири АҚШнинг Невада штатида жойлашган бўлиб, у ерда ўтказиладиган ўзига хос мусобақа ҳайдовчиларга ўта юқори тезликни синаб кўриш имконини беради. Ушбу тадбир автомобил ихлосмандлари орасида ўзининг экстремаллиги билан алоҳида ажралиб туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Гап ҳар йили икки марта ўтказиладиган Силвер Стате Классик Чалленге мусобақаси ҳақида бормоқда. Ушбу тадбир давомида Невада штатидаги 318-рақамли автомобил йўлининг улкан қисми бошқа ҳаракатланиш учун тўлиқ ёпилади. Натижада оддий жиддий шоссе дунёдаги энг тезкор оммавий автомобил спорти трассасига айлантирилади.

Хавфли ва чексиз чўл шоссеси

Ушбу ноёб пойга йўлининг ўзига хос хусусияти шундаки, бу ерда профессионал автодромларга хос бўлган замонавий хавфсизлик чоралари мавжуд эмас. Трасса бўйлаб махсус тўсиқлар, автомобилларни тўхтатиб қолувчи зона ёки ҳимоя тўрлари ўрнатилмаган. Ҳайдовчиларни фақат чексиз чўл, узоқдаги тоғлар ва уфимгача чўзилиб кетган асфальт қоплами қуршаб олган.

Маълумотларга кўра, мазкур шосседа иштирокчилар соатига 243 миля (тахминан 391 км/соат) тезликка эришиш имкониятига эга бўладилар. Бундай юқори тезликда ҳаракатланиш ҳайдовчидан улкан маҳорат ва эътиборни талаб қилади, чунки ҳар қандай кичик хато фожиали якун топиши мумкин.

Мазкур мусобақа автомобил саноати ва тезлик ишқибозлари учун ҳақиқий синов майдончаси вазифасини бажаради. Замонавий электромобиллар ва кучли двигателли анъанавий автомобиллар даврида очиқ йўллардаги бундай шиддатли мусобақалар ўзига хос тарихий анъана сифатида қадрланади.

Силвер Стате Классик ЧалленгеНевада шоссесиЮқори тезликАвтомобил спортиЭкстремал пойга
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилдиXiaomi компаниясининг Sky Номад N70 Max гибриди тақдим этилдиБугун, 04:50Мукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керакМукаммал автомобил гаражи нечта машинадан иборат бўлиши керакКеча, 19:59Mercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирдиMercedes-Benz рахбари автомобиллардаги тугмалар масаласида фикр билдирдиКеча, 17:53Смарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтдиСмарт #1 кроссовери янги 800 вольтли архитектурага ўтдиКеча, 17:30BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқардиBYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқардиКеча, 15:57Xiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилдиXiaomi арзон гидравлик тизимлардан фойдаланишга қарор қилдиКеча, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси