Невададаги шоссе қандай қилиб дунёдаги энг тезкор пойга йўлига айланади
Жаҳон автомобил спортида жамоат йўлларида қонуний равишда соатига 200 милядан (тахминан 320 км/соат) ортиқ тезликда ҳаракатланиш мумкин бўлган масканлар деярли қолмаган. Ixbt.com маълумотига кўра, ана шундай ноёб жойлардан бири АҚШнинг Невада штатида жойлашган бўлиб, у ерда ўтказиладиган ўзига хос мусобақа ҳайдовчиларга ўта юқори тезликни синаб кўриш имконини беради. Ушбу тадбир автомобил ихлосмандлари орасида ўзининг экстремаллиги билан алоҳида ажралиб туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Гап ҳар йили икки марта ўтказиладиган Силвер Стате Классик Чалленге мусобақаси ҳақида бормоқда. Ушбу тадбир давомида Невада штатидаги 318-рақамли автомобил йўлининг улкан қисми бошқа ҳаракатланиш учун тўлиқ ёпилади. Натижада оддий жиддий шоссе дунёдаги энг тезкор оммавий автомобил спорти трассасига айлантирилади.
Хавфли ва чексиз чўл шоссесиУшбу ноёб пойга йўлининг ўзига хос хусусияти шундаки, бу ерда профессионал автодромларга хос бўлган замонавий хавфсизлик чоралари мавжуд эмас. Трасса бўйлаб махсус тўсиқлар, автомобилларни тўхтатиб қолувчи зона ёки ҳимоя тўрлари ўрнатилмаган. Ҳайдовчиларни фақат чексиз чўл, узоқдаги тоғлар ва уфимгача чўзилиб кетган асфальт қоплами қуршаб олган.
Маълумотларга кўра, мазкур шосседа иштирокчилар соатига 243 миля (тахминан 391 км/соат) тезликка эришиш имкониятига эга бўладилар. Бундай юқори тезликда ҳаракатланиш ҳайдовчидан улкан маҳорат ва эътиборни талаб қилади, чунки ҳар қандай кичик хато фожиали якун топиши мумкин.
Мазкур мусобақа автомобил саноати ва тезлик ишқибозлари учун ҳақиқий синов майдончаси вазифасини бажаради. Замонавий электромобиллар ва кучли двигателли анъанавий автомобиллар даврида очиқ йўллардаги бундай шиддатли мусобақалар ўзига хос тарихий анъана сифатида қадрланади.
…