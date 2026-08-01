Qualcomm Computex 2026 тақдимотида қулаган 4NE-1 роботи юзасидан изоҳ берди
Тайпей шаҳрида ўтаётган Computex 2026 кўргазмасида Qualcomm компаниясининг оммавий тақдимоти кутилмаган қизиқарли ҳолат билан ёдда қолди. НEУРА Роботикс томонидан ишлаб чиқилган ва Qualcomm Dragonвинг IQ10 Роботикс Референсе Десигн эталон платформасида бунёд этилган 4NE-1 номли одамсимон робот саҳнада тўсатдан орқасига қулаб тушди. Ушбу кутилмаган ҳолат томошабинлар ва интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди, бироқ компания вакиллари вазиятга аниқлик киритиб, барчаси хавфсизлик дастурига мувофиқ бажарилганини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Томъс Ҳардваре нашрининг хабар беришича, НEУРА Роботикс ва Qualcomm ҳамкорлигида яратилган 4NE-1 роботи тақдимот вақтида компания вакилига Dragonвинг IQ10 демонстрация платасини муваффақиятли узатган. Бироқ буюмни топширгандан сўнг бир неча сония ўтгач, робот ҳеч қандай ташқи огоҳлантиришсиз тўғридан-тўғри орқасига йиқилиб тушган. Ташкилотчилар дарҳол вазиятни юмшатишга ҳаракат қилиб, роботни мато билан ёпишган ва саҳнадан олиб чиқиб кетишган.
Хавфсизлик тизими ва кутилмаган носозликКўпчилик бу ҳолатни техник носозлик ёки дастурий хато деб баҳолаган бўлса-да, ixbt.com маълумотига кўра, Qualcomm ҳодисанинг асл сабабини тушунтириб ўтди. Маълум бўлишича, инсидентга қисқа муддатли алоқа узилиши сабаб бўлган. Алоқанинг йўқолиши роботнинг ички хавфсизлик механизмларини дарҳол фаоллаштирган ва тизим автоматик равишда бошқариладиган ўчиш режимига ўтган.
Компания вакилларининг таъкидлашича, содир бўлган ҳолат хато эмас, балки олдиндан режалаштирилган ҳимоя жараёни бўлган. Робот фавқулодда вазиятда атроф-бардошликни сақлаб қолиш ва инсонларга зарар етказмаслик учун махсус «хавфсиз йиқилиш» дастури асосида ҳаракат қилган. Ташқи томондан бу жуда ғалати ва кулгили кўринганига қарамай, Qualcomm хавфсизлик тизими ўз вазифасини тўлақонли бажарганини билдирди.
Келажакдаги ривожланиш учун реал маълумотларМазкур инсидент муҳандислар учун муҳим амалий тажриба вазифасини ўтайди. Qualcomm мутахассислари бундай реал ҳолатлар алгоритмларни янада такомиллаштириш ҳамда келгусида робототехника платформаларининг ишончлилигини оширишда муҳим аҳамият касб этишини таъкидлашди. Ҳар қандай автоном тизим учун кутилмаган муҳитда тўғри қарор қабул қилиш ва хавфсизликни таъминлаш устувор вазифа саналади.
Эслатиб ўтамиз, 4NE-1 роботи асос қилиб олинган Qualcomm Dragonвинг IQ10 платформаси тахминан 700 TOPS ҳисоблаш унумдорлигига эга. Ушбу кучли архитектура реал вақт режимида улкан ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлашни талаб қиладиган мураккаб одамсимон роботлар ва бошқа автоном тизимлар учун махсус ишлаб чиқилган бўлиб, келгусида бундай технологияларнинг имкониятларини янада кенгайтириши кутилмоқда.
…