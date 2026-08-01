Qualcomm Computex 2026 тақдимотида қулаган 4NE-1 роботи юзасидан изоҳ берди

·0·Техно
Qualcomm Computex 2026 тақдимотида қулаган 4NE-1 роботи юзасидан изоҳ берди

Тайпей шаҳрида ўтаётган Computex 2026 кўргазмасида Qualcomm компаниясининг оммавий тақдимоти кутилмаган қизиқарли ҳолат билан ёдда қолди. НEУРА Роботикс томонидан ишлаб чиқилган ва Qualcomm Dragonвинг IQ10 Роботикс Референсе Десигн эталон платформасида бунёд этилган 4NE-1 номли одамсимон робот саҳнада тўсатдан орқасига қулаб тушди. Ушбу кутилмаган ҳолат томошабинлар ва интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди, бироқ компания вакиллари вазиятга аниқлик киритиб, барчаси хавфсизлик дастурига мувофиқ бажарилганини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Томъс Ҳардваре нашрининг хабар беришича, НEУРА Роботикс ва Qualcomm ҳамкорлигида яратилган 4NE-1 роботи тақдимот вақтида компания вакилига Dragonвинг IQ10 демонстрация платасини муваффақиятли узатган. Бироқ буюмни топширгандан сўнг бир неча сония ўтгач, робот ҳеч қандай ташқи огоҳлантиришсиз тўғридан-тўғри орқасига йиқилиб тушган. Ташкилотчилар дарҳол вазиятни юмшатишга ҳаракат қилиб, роботни мато билан ёпишган ва саҳнадан олиб чиқиб кетишган.

Хавфсизлик тизими ва кутилмаган носозлик

Кўпчилик бу ҳолатни техник носозлик ёки дастурий хато деб баҳолаган бўлса-да, ixbt.com маълумотига кўра, Qualcomm ҳодисанинг асл сабабини тушунтириб ўтди. Маълум бўлишича, инсидентга қисқа муддатли алоқа узилиши сабаб бўлган. Алоқанинг йўқолиши роботнинг ички хавфсизлик механизмларини дарҳол фаоллаштирган ва тизим автоматик равишда бошқариладиган ўчиш режимига ўтган.

Компания вакилларининг таъкидлашича, содир бўлган ҳолат хато эмас, балки олдиндан режалаштирилган ҳимоя жараёни бўлган. Робот фавқулодда вазиятда атроф-бардошликни сақлаб қолиш ва инсонларга зарар етказмаслик учун махсус «хавфсиз йиқилиш» дастури асосида ҳаракат қилган. Ташқи томондан бу жуда ғалати ва кулгили кўринганига қарамай, Qualcomm хавфсизлик тизими ўз вазифасини тўлақонли бажарганини билдирди.

Келажакдаги ривожланиш учун реал маълумотлар

Мазкур инсидент муҳандислар учун муҳим амалий тажриба вазифасини ўтайди. Qualcomm мутахассислари бундай реал ҳолатлар алгоритмларни янада такомиллаштириш ҳамда келгусида робототехника платформаларининг ишончлилигини оширишда муҳим аҳамият касб этишини таъкидлашди. Ҳар қандай автоном тизим учун кутилмаган муҳитда тўғри қарор қабул қилиш ва хавфсизликни таъминлаш устувор вазифа саналади.

Эслатиб ўтамиз, 4NE-1 роботи асос қилиб олинган Qualcomm Dragonвинг IQ10 платформаси тахминан 700 TOPS ҳисоблаш унумдорлигига эга. Ушбу кучли архитектура реал вақт режимида улкан ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлашни талаб қиладиган мураккаб одамсимон роботлар ва бошқа автоном тизимлар учун махсус ишлаб чиқилган бўлиб, келгусида бундай технологияларнинг имкониятларини янада кенгайтириши кутилмоқда.

Qualcomm4NE-1РобототехникаComputex 2026НEУРА Роботикс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқориЖанубий Кореяда янги Samsung смартфонларига талаб юқориБугун, 07:58Олимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишдиОлимлар ҳавога чиқарилган КО2дан аккумулятор учун қаттиқ углерод олишдиБугун, 07:28Сунъий интеллект агентлари синов муҳитидан қочиб чиқмоқдаСунъий интеллект агентлари синов муҳитидан қочиб чиқмоқдаБугун, 03:59Rivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиRivian асос солган Алсо компанияси ўзининг илк электр велосипедларини етказиб беришни бошлайдиБугун, 03:25Фан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиФан оламида янги қадам: ёруғлик ёрдамида космик парвозлар синовдан ўтказилдиБугун, 03:24Кремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларКремний водийсида ёш асосчилар даври: имконият ва шафқатсиз талабларБугун, 03:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади