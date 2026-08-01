Ипакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилди

·26·Ўзбекистон
Ипакчилик тарихи қайта ёзилмоқда: 4 минг йиллик далил Ўзбекистондан топилди
Қисқача

Сурхондарё вилоятидаги қадимий Сополлитепа ёдгорлигидан ёши тахминан 4 минг йил бўлган учта яхши сақланган ипак қурти пилласи топилди. Вашингтон Университй ин Ст. Лоуис тадқиқотчилари ва бошқа мутахассислар иштирокидаги бу кашфиёт Марказий Осиёда ипакчилик тарихи Буюк Ипак йўли шаклланишидан қарийб 2 минг йил аввал мавжуд бўлган бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Сурхондарё вилоятидаги қадимий Сополлитепа ёдгорлигидан топилган археологик далиллар Марказий Осиёда ипакчилик тарихи илгари тахмин қилинганидан анча қадимий бўлиши мумкинлигини кўрсатди.

Washington University in St. Louis тадқиқотчилари ва бошқа мутахассислар иштирокидаги тадқиқот давомида ёдгорликдан учта яхши сақланган ипак қурти пилласи аниқланган. Уларнинг ёши тахминан 4 минг йил деб баҳоланмоқда. Бу топилма ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида ипак қурти боқиш ёки ипак ишлаб чиқариш билан боғлиқ фаолият Буюк Ипак йўли шаклланишидан қарийб 2 минг йил аввал мавжуд бўлган бўлиши мумкинлигини кўрсатади.

Аввалги илмий қарашларда ипакчиликнинг илк маркази қадимги Хитой бўлгани ва ипак ишлаб чиқариш технологияси кейинчалик савдо йўллари орқали Марказий Осиёга тарқалган, деган тасаввур устун эди. Янги топилма эса бу жараён анча мураккаб бўлганини ва Жанубий Марказий Осиёда ипакчилик жуда эрта пайдо бўлган ёки бу ҳудудга қадимдан етиб келган бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Шу билан бирга, олимлар топилма “ипакчилик айнан Ўзбекистонда пайдо бўлган” деган хулосани ҳали бермаслигини таъкидламоқда. Бунинг учун қўшимча археологик ва илмий далиллар талаб этилади. Бироқ Сополлитепадаги топилмалар Марказий Осиёнинг ипакчилик тарихидаги ўрни илгари ўйланганидан анча муҳим бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда.

Қизиқ жиҳати шундаки, Ўзбекистонда ипакчилик бугунги кунгача муҳим анъаналардан бири бўлиб қолган. ЮНЕСКО ҳам Ўзбекистонни ўз ичига олган Марказий Осиё ва бошқа мамлакатлардаги ипакчилик ҳамда анъанавий ипак ишлаб чиқариш амалиётини инсониятнинг номоддий маданий мероси сифатида эътироф этган.

ЎзбекистонСапаллитепаЮНЕСКОВашингтон университетиХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қирғизистон Биринчи хоними Зироат Мирзиёевага қирғиз миллий созини совға қилдиҚирғизистон Биринчи хоними Зироат Мирзиёевага қирғиз миллий созини совға қилдиБугун, 05:41Тошкент яқинида зилзила содир бўлдиТошкент яқинида зилзила содир бўлдиКеча, 16:38Тошкент автобусларида йўл ҳақи 80 мингга яқин йўловчи жаримага тортилдиТошкент автобусларида йўл ҳақи 80 мингга яқин йўловчи жаримага тортилдиКеча, 14:521 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?1 августдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради?Кеча, 13:56Саида Мирзиёева Тошкентнинг дизайн-кодини кескин танқид қилдиСаида Мирзиёева Тошкентнинг дизайн-кодини кескин танқид қилдиКеча, 13:37Кутилган янгилик синоптиклар ҳаво қачон салқинлашишини айтдиКутилган янгилик синоптиклар ҳаво қачон салқинлашишини айтдиКеча, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди