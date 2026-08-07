Даннй Уелбекнинг Чельфига ўтиши сабаблари маълум қилинди
35 ёшли Даннй Уелбек Брайтондаги олти йиллик фаолиятини якунлаб, Челси билан икки йиллик шартнома имзолади, чунки Брайтон раҳбарияти бу шартларни такрорлашни маъқул кўрмади. Клуб бош ижрочи директори Пол Барбер қарор молиявий ва тактик жиҳатдан тўғри бўлганини, у Фабиан Хурселернинг узоқ муддатли режалари ҳамда ёши ўтиб бораётган футболчига узоқ муддатли шартнома бериш хавфлари ҳисобга олинганини билдирди.
Брайтон клубининг бош ижрочи директори Пол Барбер тажрибали ҳужумчи Даннй Уелбекнинг Челси сафига кўчиб ўтиши борасидаги қарорни изоҳлади. Ушбу трансфер жамоа мухлислари ва раҳбарияти учун осон кечмагани, бироқ молиявий ва тактик нуқтаи назардан энг тўғри йўл танлангани таъкидланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар қилишича, 35 ёшли футболчи Жанубий қирғоқ клубидаги олти йиллик муваффақиятли фаолиятига якун ясаб, Лондон жамоаси билан икки йиллик шартнома имзолаган. Брайтон раҳбарияти Челси таклиф қилган икки йиллик битим шартларини такрорлашни маъқул кўрмаган.
Клуб тарихидаги энг яхши тўпурарДаннй Уелбек Брайтон сафида жами 201 та учрашувда майдонга тушиб, 51 та гол уришга муваффақ бўлди. У Премер-лигада клуб учун 46 та гол киритган ҳолда мусобақа тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини сақлаб қолган.
Ўтган мавсум тажрибали ҳужумчи учун жуда омадли келди. У Англия чемпионатида 13 та гол уриб, Брайтонга бир мавсумда энг кўп гол урган ўйинчи рекордини такрорлади ҳамда умумий ҳисобда 14 та самарали ҳаракатни амалга оширди.
Раҳбариятнинг прагматик қарориКлуб мухлислари билан ўтказилган анжуманда Пол Барбер бу қарор ҳиссиётларга эмас, балки бизнес ва келажакдаги имкониятларга асосланганини тушунтирди. Барбер жамоа бош мураббийи Фабиан Хурселернинг узоқ муддатли тактик режалари ва таркиб имкониятларини ҳисобга олиш муҳимлигини қайд этди.
Шунингдек, раҳбарият ёши ўлиб бораётган футболчига узоқ муддатли шартнома бериш хатарларини ҳам ўйлаб кўрди. Агар мавсум бошида жароҳатлар юзага келганда, клуб танқид остида қолиши мумкин эди.
Келажак сари қадамПол Барбернинг таъкидлашича, мазкур қарор нафақат клуб, балки футболчининг ўзи учун ҳам тўғри келган. Даннй Уелбек ўз тажрибаси билан Челси учун муҳим фигуралардан бирига айланиши кутилмоқда.
Брайтон эса келгусида ёш ва истиқболли ўйинчиларга таянган ҳолда Премер-лигадаги ўрнини мустаҳкамлашни ва янги етакчиларни тарбиялашни режалаштирмоқда.
…