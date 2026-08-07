Даннй Уелбекнинг Чельфига ўтиши сабаблари маълум қилинди

·48·Спорт
Даннй Уелбекнинг Чельфига ўтиши сабаблари маълум қилинди
Қисқача

35 ёшли Даннй Уелбек Брайтондаги олти йиллик фаолиятини якунлаб, Челси билан икки йиллик шартнома имзолади, чунки Брайтон раҳбарияти бу шартларни такрорлашни маъқул кўрмади. Клуб бош ижрочи директори Пол Барбер қарор молиявий ва тактик жиҳатдан тўғри бўлганини, у Фабиан Хурселернинг узоқ муддатли режалари ҳамда ёши ўтиб бораётган футболчига узоқ муддатли шартнома бериш хавфлари ҳисобга олинганини билдирди.

Брайтон клубининг бош ижрочи директори Пол Барбер тажрибали ҳужумчи Даннй Уелбекнинг Челси сафига кўчиб ўтиши борасидаги қарорни изоҳлади. Ушбу трансфер жамоа мухлислари ва раҳбарияти учун осон кечмагани, бироқ молиявий ва тактик нуқтаи назардан энг тўғри йўл танлангани таъкидланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар қилишича, 35 ёшли футболчи Жанубий қирғоқ клубидаги олти йиллик муваффақиятли фаолиятига якун ясаб, Лондон жамоаси билан икки йиллик шартнома имзолаган. Брайтон раҳбарияти Челси таклиф қилган икки йиллик битим шартларини такрорлашни маъқул кўрмаган.

Клуб тарихидаги энг яхши тўпурар

Даннй Уелбек Брайтон сафида жами 201 та учрашувда майдонга тушиб, 51 та гол уришга муваффақ бўлди. У Премер-лигада клуб учун 46 та гол киритган ҳолда мусобақа тарихидаги энг яхши тўпурар мақомини сақлаб қолган.

Ўтган мавсум тажрибали ҳужумчи учун жуда омадли келди. У Англия чемпионатида 13 та гол уриб, Брайтонга бир мавсумда энг кўп гол урган ўйинчи рекордини такрорлади ҳамда умумий ҳисобда 14 та самарали ҳаракатни амалга оширди.

Раҳбариятнинг прагматик қарори

Клуб мухлислари билан ўтказилган анжуманда Пол Барбер бу қарор ҳиссиётларга эмас, балки бизнес ва келажакдаги имкониятларга асосланганини тушунтирди. Барбер жамоа бош мураббийи Фабиан Хурселернинг узоқ муддатли тактик режалари ва таркиб имкониятларини ҳисобга олиш муҳимлигини қайд этди.

Шунингдек, раҳбарият ёши ўлиб бораётган футболчига узоқ муддатли шартнома бериш хатарларини ҳам ўйлаб кўрди. Агар мавсум бошида жароҳатлар юзага келганда, клуб танқид остида қолиши мумкин эди.

Келажак сари қадам

Пол Барбернинг таъкидлашича, мазкур қарор нафақат клуб, балки футболчининг ўзи учун ҳам тўғри келган. Даннй Уелбек ўз тажрибаси билан Челси учун муҳим фигуралардан бирига айланиши кутилмоқда.

Брайтон эса келгусида ёш ва истиқболли ўйинчиларга таянган ҳолда Премер-лигадаги ўрнини мустаҳкамлашни ва янги етакчиларни тарбиялашни режалаштирмоқда.

Даннй ВелбеккЧелсиБрайтонПол БарберТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансфер«Сити» юлдузи АПЛнинг бошқа клубига ўтмоқда: 70 миллион евролик трансферБугун, 18:39Родри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиРодри трансферида бурилиш: Барселона Реал Мадридни ортда қолдирдиБугун, 18:35Родри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиРодри трансфери Барселона ярим ҳимоясида кутилмаган вазиятни юзага келтирдиБугун, 18:33Арсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиАрсенал Бруно Гимараес трансферини 75 миллион фунтга ҳал қилдиБугун, 18:18Андреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиАндреа Камбиаско трансфер миш-мишлари ва Ювентусдаги мақсадлари ҳақида гапирдиБугун, 18:15Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)