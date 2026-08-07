Ян Диоманде нима учун Ливерпулни эмас, Реал Мадридни танлади

·54·Спорт
Ян Диоманде нима учун Ливерпулни эмас, Реал Мадридни танлади
Қисқача

Ян Диоманде Ливерпул ва Пари Сен-Жермен таклифларини рад этиб, Реал Мадрид сафига қўшилди. Унинг қарорига Ливерпулдаги ўтиш даври, Жозе Моуриньюнинг франсуз тилидаги шахсий қўнғироғи ва футболчига тақдим этилган аниқ ривожланиш режаси таъсир кўрсатди. Реал Мадрид трансфер учун РБ Леипзиг клубига 140 миллион еврогача, жумладан 125 миллион евро дастлабки тўлов ва 15 миллион евро бонус тўлайди.

Ёзги трансфер мавсумининг энг шов-шувли битимларидан бири ниҳоят ўз ниҳоясига етди ва истеъдодли қанот ҳужумчиси Ян Диоманде расман Реал Мадрид сафига қўшилди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, дастлаб футболчи учун асосий даъвогар сифатида кўрилган Ливерпул ва Пари Сен-Жермен клублари бу курашда мағлуб бўлишди. Англия клуби янги бош мураббий Андони Ираола қўл остида ўтиш даврини бошдан кечираётгани ва бу омил ёш футболчини иккиланиб қолишига сабаб бўлгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дастлаб Ян Диоманде учун Мерсисайд жамоасига ўтиш ва Муҳаммад Салахнинг ўрнини эгаллаш ғояси жозибали кўринганди. Бироқ унинг вакиллари — Рок Натион агентлиги Ливерпулаги ҳозирги муҳит ҳақиқий ўтиш даври эканини пайқаб, бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқа бошлади. Айнан шу паллада Мадрид клуби фаоллашиб, трансфер пойгасида кескин бурилиш ясашга муваффақ бўлди.

Жозе Моуриньюнинг ҳал қилувчи қўнғироғи

Реал Мадриднинг мазкур трансферда ғалаба қозонишининг асосий сабабларидан бири тажрибали мутахассис Жозе Моуриньюнинг шахсий аралашуви бўлди. Испания пойтахтида улкан қайта қуриш ишларини олиб бораётган португалиялик мураббий Ян Диоманде билан бевосита телефон орқали мулоқот қилди. Футболчининг агенти Натан Кампбеллнинг сўзларига кўра, бу суҳбат трансфер тақдирини ҳал қилган.

Рок Натион вакилининг таъкидлашича, Жозе Моуриньюнинг француз тилида равон гаплаша олиши томонларни ҳайратда қолдирган. Мутахассис футболчига ўзининг тактик ғоялари, жамоадаги лойиҳа ва унинг қандай қилиб асосий таркибдан жой олиши ҳақида батафсил тушунтириб берган. Айнан шу самимий ва чуқур мулоқот ёш иқтидор эгасининг Мадрид фойдасига қарор чиқаришида асосий туртки бўлган.

Трансфер қиймати ва молиявий тафсилотлар

Реал Мадрид бу трансфер учун РБ Леипзиг клубига умумий ҳисобда 140 миллион еврогача (тахминан 120 миллион фунт стерлинг) маблағ тўлашга рози бўлди. Келишув шартларига кўра, дастлабки тўлов 125 миллион еврони ташкил этади, яна 15 миллион евро эса турли бонуслар кўринишида берилади. Германия клуби бутун ёз давомида нархни 130 миллион евродан камайтирмагани сабабли, Ливерпул ва Пари Сен-Жермен клублари охир-оқибат иккиланиб қолишганди.

Goal.com хабар беришича, Пари Сен-Жермен ҳам немис клуби билан музокараларда олдинга силжиган эди, бироқ қироллик клубининг қатъий ҳаракатлари ва молиявий таклифи барчасини ўзгартириб юборди. Мадридликлар футболчига нафақат пул, балки келажакдаги ривожланиш стратегиясини ҳам тақдим этишди.

Клуб мутахассислари Винисиус Жуниор каби юлдузларнинг фаолиятини мисол қилиб келтириб, қанот ҳужумчиси Сантяго Бернабеу стадионида қандай қилиб жаҳон даражасига чиқиши мумкинлигини амалда кўрсатиб беришди. Чемпионлар лигасида зафар қучиш истаги ва аниқ карьера режаси собиқ Леганес тарбияланувчисининг якуний қарорини тўлақонли белгилаб берди.

Ян ДиомандеРеал МадридЖозе МоуриньюнингЛиверпулТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)