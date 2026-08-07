Ян Диоманде нима учун Ливерпулни эмас, Реал Мадридни танлади
Ян Диоманде Ливерпул ва Пари Сен-Жермен таклифларини рад этиб, Реал Мадрид сафига қўшилди. Унинг қарорига Ливерпулдаги ўтиш даври, Жозе Моуриньюнинг франсуз тилидаги шахсий қўнғироғи ва футболчига тақдим этилган аниқ ривожланиш режаси таъсир кўрсатди. Реал Мадрид трансфер учун РБ Леипзиг клубига 140 миллион еврогача, жумладан 125 миллион евро дастлабки тўлов ва 15 миллион евро бонус тўлайди.
Ёзги трансфер мавсумининг энг шов-шувли битимларидан бири ниҳоят ўз ниҳоясига етди ва истеъдодли қанот ҳужумчиси Ян Диоманде расман Реал Мадрид сафига қўшилди. The Athletic нашри тарқатган маълумотларга кўра, дастлаб футболчи учун асосий даъвогар сифатида кўрилган Ливерпул ва Пари Сен-Жермен клублари бу курашда мағлуб бўлишди. Англия клуби янги бош мураббий Андони Ираола қўл остида ўтиш даврини бошдан кечираётгани ва бу омил ёш футболчини иккиланиб қолишига сабаб бўлгани айтилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дастлаб Ян Диоманде учун Мерсисайд жамоасига ўтиш ва Муҳаммад Салахнинг ўрнини эгаллаш ғояси жозибали кўринганди. Бироқ унинг вакиллари — Рок Натион агентлиги Ливерпулаги ҳозирги муҳит ҳақиқий ўтиш даври эканини пайқаб, бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқа бошлади. Айнан шу паллада Мадрид клуби фаоллашиб, трансфер пойгасида кескин бурилиш ясашга муваффақ бўлди.
Жозе Моуриньюнинг ҳал қилувчи қўнғироғиРеал Мадриднинг мазкур трансферда ғалаба қозонишининг асосий сабабларидан бири тажрибали мутахассис Жозе Моуриньюнинг шахсий аралашуви бўлди. Испания пойтахтида улкан қайта қуриш ишларини олиб бораётган португалиялик мураббий Ян Диоманде билан бевосита телефон орқали мулоқот қилди. Футболчининг агенти Натан Кампбеллнинг сўзларига кўра, бу суҳбат трансфер тақдирини ҳал қилган.
Рок Натион вакилининг таъкидлашича, Жозе Моуриньюнинг француз тилида равон гаплаша олиши томонларни ҳайратда қолдирган. Мутахассис футболчига ўзининг тактик ғоялари, жамоадаги лойиҳа ва унинг қандай қилиб асосий таркибдан жой олиши ҳақида батафсил тушунтириб берган. Айнан шу самимий ва чуқур мулоқот ёш иқтидор эгасининг Мадрид фойдасига қарор чиқаришида асосий туртки бўлган.
Трансфер қиймати ва молиявий тафсилотларРеал Мадрид бу трансфер учун РБ Леипзиг клубига умумий ҳисобда 140 миллион еврогача (тахминан 120 миллион фунт стерлинг) маблағ тўлашга рози бўлди. Келишув шартларига кўра, дастлабки тўлов 125 миллион еврони ташкил этади, яна 15 миллион евро эса турли бонуслар кўринишида берилади. Германия клуби бутун ёз давомида нархни 130 миллион евродан камайтирмагани сабабли, Ливерпул ва Пари Сен-Жермен клублари охир-оқибат иккиланиб қолишганди.
Goal.com хабар беришича, Пари Сен-Жермен ҳам немис клуби билан музокараларда олдинга силжиган эди, бироқ қироллик клубининг қатъий ҳаракатлари ва молиявий таклифи барчасини ўзгартириб юборди. Мадридликлар футболчига нафақат пул, балки келажакдаги ривожланиш стратегиясини ҳам тақдим этишди.
Клуб мутахассислари Винисиус Жуниор каби юлдузларнинг фаолиятини мисол қилиб келтириб, қанот ҳужумчиси Сантяго Бернабеу стадионида қандай қилиб жаҳон даражасига чиқиши мумкинлигини амалда кўрсатиб беришди. Чемпионлар лигасида зафар қучиш истаги ва аниқ карьера режаси собиқ Леганес тарбияланувчисининг якуний қарорини тўлақонли белгилаб берди.
…