Янги қонун кучга кирди: Ит, мушук ва чорва моллари рўйхатга олинади

·82·Жамият
Янги қонун кучга кирди: Ит, мушук ва чорва моллари рўйхатга олинади
Қисқача

7 августдан Ўзбекистонда жисмоний ва юридик шахслар сақлайдиган ёки кўпайтирадиган барча ҳайвонларни мажбурий идентификация қилиш ва давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби кучга кирди. Қорамол, қўй, эчки ва туялар туғилганидан 14 кун ўтгач, чўчқалар 1 ойдан кейин, итлар ва мушуклар 3 ойдан кейин, отлар эса 4 ойдан кейин идентификация қилинади ва бу муддат тугаганидан сўнг бир ой ичида рўйхатга олинади.

7 августдан эътиборан Ўзбекистонда «Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш тўғрисида»ги янги қонун расман кучга кирди. Эндиликда мамлакат ҳудудида жисмоний ва юридик шахслар томонидан сақланадиган ёки кўпайтириладиган барча ҳайвонлар мажбурий тартибда идентификация қилиниши ва давлат рўйхатидан ўтказилиши шарт.

Ушбу ислоҳот ҳайвонлар ҳисобини аниқ юритиш ва уларнинг ҳаракатини ягона электрон тизим орқали кузатиб боришни таъминлашга қаратилган.

Ҳайвонларни рўйхатга олиш муддатлари қандай?

Қонун талабларига кўра, ҳайвон турига қараб уларни идентификация қилишнинг аниқ муддатлари белгилаб қўйилди:

  • Қорамол, қўй, эчки ва туялар: туғилганидан 14 кун ўтгач;

  • Чўчқалар: 1 ойдан кейин;

  • Итлар ва мушуклар: 3 ойдан кейин;

  • Отлар: 4 ойдан кейин.

Муҳим қоида: Ҳайвонлар юқорида кўрсатилган муддатлар тугаганидан сўнг бир ойдан кечиктирмай давлат рўйхатидан ўтказилиши шарт.

Четдан олиб кирилган ва ҳисобдан чиқариладиган ҳайвонлар тартиби

  • Cақлаш ёки кўпайтириш мақсадида хориждан олиб кирилган ҳайвонлар: Мамлакат ҳудудига киритилган санадан эътиборан 21 кун ичида идентификация қилиниши шарт.

  • Ҳисобдан чиқариш: Ҳайвон сўйилганда, нобуд бўлганда, ўлганда, йўқ қилинганда ёки мамлакат ташқарисига олиб чиқилган тақдирда, у 7 кун ичида давлат ҳисобидан чиқарилади.

Рўйхатдан ўтказиш жараёни қандай амалга оширилади?

Ҳайвон эгаси томонидан берилган мурожаат асосида ваколатли давлат органи вакили 5 иш куни ичида тегишли жойга ташриф буюриб, ҳайвонни идентификация қилади ва ягона давлат рўйхатидан ўтказади.

Ягона кузатув тизимининг жорий этилиши ветеринария хавфсизлигини таъминлаш ва касалликлар тарқалишининг олдини олишда муҳим ўрин тутади.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирдиОддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирдиБугун, 17:32BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)Бугун, 16:05Тошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиТошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиБугун, 15:10Қашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиҚашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиБугун, 15:03ППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиБугун, 13:26Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиТўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!