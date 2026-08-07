Янги қонун кучга кирди: Ит, мушук ва чорва моллари рўйхатга олинади
7 августдан Ўзбекистонда жисмоний ва юридик шахслар сақлайдиган ёки кўпайтирадиган барча ҳайвонларни мажбурий идентификация қилиш ва давлат рўйхатидан ўтказиш тартиби кучга кирди. Қорамол, қўй, эчки ва туялар туғилганидан 14 кун ўтгач, чўчқалар 1 ойдан кейин, итлар ва мушуклар 3 ойдан кейин, отлар эса 4 ойдан кейин идентификация қилинади ва бу муддат тугаганидан сўнг бир ой ичида рўйхатга олинади.
7 августдан эътиборан Ўзбекистонда «Ҳайвонларни идентификация қилиш, рўйхатга олиш ва кузатиш тўғрисида»ги янги қонун расман кучга кирди. Эндиликда мамлакат ҳудудида жисмоний ва юридик шахслар томонидан сақланадиган ёки кўпайтириладиган барча ҳайвонлар мажбурий тартибда идентификация қилиниши ва давлат рўйхатидан ўтказилиши шарт.
Ушбу ислоҳот ҳайвонлар ҳисобини аниқ юритиш ва уларнинг ҳаракатини ягона электрон тизим орқали кузатиб боришни таъминлашга қаратилган.
Ҳайвонларни рўйхатга олиш муддатлари қандай?
Қонун талабларига кўра, ҳайвон турига қараб уларни идентификация қилишнинг аниқ муддатлари белгилаб қўйилди:
Қорамол, қўй, эчки ва туялар: туғилганидан 14 кун ўтгач;
Чўчқалар: 1 ойдан кейин;
Итлар ва мушуклар: 3 ойдан кейин;
Отлар: 4 ойдан кейин.
Муҳим қоида: Ҳайвонлар юқорида кўрсатилган муддатлар тугаганидан сўнг бир ойдан кечиктирмай давлат рўйхатидан ўтказилиши шарт.
Четдан олиб кирилган ва ҳисобдан чиқариладиган ҳайвонлар тартиби
Cақлаш ёки кўпайтириш мақсадида хориждан олиб кирилган ҳайвонлар: Мамлакат ҳудудига киритилган санадан эътиборан 21 кун ичида идентификация қилиниши шарт.
Ҳисобдан чиқариш: Ҳайвон сўйилганда, нобуд бўлганда, ўлганда, йўқ қилинганда ёки мамлакат ташқарисига олиб чиқилган тақдирда, у 7 кун ичида давлат ҳисобидан чиқарилади.
Рўйхатдан ўтказиш жараёни қандай амалга оширилади?
Ҳайвон эгаси томонидан берилган мурожаат асосида ваколатли давлат органи вакили 5 иш куни ичида тегишли жойга ташриф буюриб, ҳайвонни идентификация қилади ва ягона давлат рўйхатидан ўтказади.
Ягона кузатув тизимининг жорий этилиши ветеринария хавфсизлигини таъминлаш ва касалликлар тарқалишининг олдини олишда муҳим ўрин тутади.
…