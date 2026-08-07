Америкалик пенсионер дўконга шахсий вертолётида учиб борди
АҚШда яшовчи пенсионер дўконга автомобилда қарийб бир соат йўл босмаслик учун шахсий вертолётида учиб борди. Полиция ходимлари ундан сабабини сўраганида, у «Машинада жуда узоқ», деб жавоб берди. Текширувда пенсионернинг вертолётни бошқариш учун амал қилувчи расмий лицензияси борлиги аниқлангач, унга нисбатан ҳеч қандай чора кўрилмади.
АҚШда яшовчи пенсионер дўконга бориш учун автомобилда қарийб бир соат йўл босишни истамай, шахсий вертолётидан фойдаланди. Унинг ғайриоддий саёҳати маҳаллий полиция эътиборини тортди.
Ҳуқуқ-тартибот ходимлари нега вертолётда келганини сўраганида, эркак: «Машинада жуда узоқ», дея жавоб берган. Кейинчалик текширув давомида унинг вертолётни бошқариш учун амал қилувчи расмий лицензияси мавжудлиги аниқланган. Шу сабабли унга нисбатан ҳеч қандай чора кўрилмаган.
Бу воқеа ижтимоий тармоқларда тезда оммалашиб кетди. Кўплаб фойдаланувчилар пенсионернинг ҳаракатини ҳазиломуз тарзда машҳур GTA ўйини қаҳрамонларининг услубига қиёслаб, турли изоҳлар қолдирмоқда.
…