Манчестер Сити Мало Густонинг 75 миллион фунтлик нархидан ҳайратда

·63·Спорт
Манчестер Сити Мало Густонинг 75 миллион фунтлик нархидан ҳайратда
Қисқача

Манчестер Сити Челсининг франсуз қанот ҳимоячиси Мало Густо учун белгилаган 75 миллион фунтлик нархидан норози бўлиб, ҳозирча бу маблағни тўлаш ниятида эмас. 23 ёшли футболчига қизиқиш жамоа ҳимоя чизиғини кучайтириш режалари билан боғлиқ. Энзо Мареска Челсининг яна бир футболчиси Педро Нетони ҳам Манчестер Сити сафига қўшишни истамоқда.

Манчестер Сити раҳбарияти Чемпионлар лигаси доирасидаги таркибни кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаоллик кўрсатмоқда, бироқ сўнгги режаларга кўра Лондоннинг Челси клуби ўз ҳимоячиси учун белгилаган улкан нарх "шаҳарликлар"ни қийин аҳволга солиб қўйди. GOAL.com хабар беришича, Англия амалдаги чемпионлари француз қанот ҳимоячиси Мало Густо трансферидан манфаатдор, бироқ лондонликлар талаб қилаётган маблағ жамоани бу фикрдан қайтариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

RMC Sport маълумотига кўра, Чемпионшип ва Европа майдонларидаги молиявий фейр-плей қоидаларини мувозанатда сақлашга интилаётган Челси ёзги харажатлардан сўнг ўз етакчиси учун нақ 75 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда. 23 ёшли собиқ Лион футболчиси учун бундай улкан нархнинг қўйилиши Манчестер Сити клубини ўйлантириб қўйди, сабаби жамоа ҳозирча бу талабни бажариш ниятида эмас.

Энзо Маресканинг собиқ шогирдига бўлган қизиқиши

Манчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска ўзининг собиқ жамоасидан ҳимоя чизиғини айнан табиий ўнг қанот вакили билан мустаҳкамлашни мақсад қилган. Лондондаги фаолияти даврида италиялик мутахассис Густонинг жисмоний тайёргарлиги ва тактик имкониятларига таяниб иш кўрган ҳамда уни Манчестердаги янги тактик схемасига мукаммал мос келишига ишонмоқда.

Бироқ Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ҳам жамоада кескин ўзгаришларни амалга ошириб, таркибни ўз қарашларига мослаштирмоқда. Ўтган мавсумда Европа кубокларидан четда қолган клуб таркибини янгилаш мақсадида Астон Вилладан Морган Роджерсни 117 миллион фунт эвазига сафига қўшиб олганди. Катта харажатларни қоплаш ва молиявий мувозанатни тиклаш учун эса лондонликлар бир қанча асосий ўйинчиларни сотишга тайёр турибди.

Трансфер бозоридаги бошқа улкан режалар

Густо трансфери атрофидаги музокаралар қизғин паллага кирган бир пайтда, Энзо Маресканинг трансфер режалари фақатгина битта футболчи билан чекланиб қолмаяпти. Хабарларга кўра, италиялик мураббий ўзининг собиқ жамоасининг яна бир етакчиси Педро Нетони ҳам ўз сафига қўшиб олишни истайди. Челси португалиялик вингер учун ҳам шунга ўхшаш юқори нарх белгилаган бўлиб, Савино Тоттенхемга йўл олиши мумкинлигини инобатга олган ҳолда, Нето ҳужум чизиғига асосий номзод сифатида кўрилмоқда.

Шунингдек, Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш борасида ҳам жиддий қадамларни режалаштирмоқда. Агар испаниялик таянч ярим ҳимоячи Родри ўз фаолиятини Барселона сафида давом эттириш учун Ла Лигага йўл оладиган бўлса, клуб унинг ўрнига аргентиналик жаҳон чемпиони Энзо Фернандезни орзудаги ворис сифатида диққат билан кузатиб бормоқда. Бироқ Челси ўз юлдузи учун 120 миллион фунт стерлингдан юқори маблағ талаб қилиши тахмин қилинмоқда.

Манчестер СитиЧелсиМало ГустоЭнзо МарескаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)