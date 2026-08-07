Манчестер Сити Мало Густонинг 75 миллион фунтлик нархидан ҳайратда
Манчестер Сити Челсининг франсуз қанот ҳимоячиси Мало Густо учун белгилаган 75 миллион фунтлик нархидан норози бўлиб, ҳозирча бу маблағни тўлаш ниятида эмас. 23 ёшли футболчига қизиқиш жамоа ҳимоя чизиғини кучайтириш режалари билан боғлиқ. Энзо Мареска Челсининг яна бир футболчиси Педро Нетони ҳам Манчестер Сити сафига қўшишни истамоқда.
Манчестер Сити раҳбарияти Чемпионлар лигаси доирасидаги таркибни кучайтириш мақсадида трансфер бозорида фаоллик кўрсатмоқда, бироқ сўнгги режаларга кўра Лондоннинг Челси клуби ўз ҳимоячиси учун белгилаган улкан нарх "шаҳарликлар"ни қийин аҳволга солиб қўйди. GOAL.com хабар беришича, Англия амалдаги чемпионлари француз қанот ҳимоячиси Мало Густо трансферидан манфаатдор, бироқ лондонликлар талаб қилаётган маблағ жамоани бу фикрдан қайтариши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
RMC Sport маълумотига кўра, Чемпионшип ва Европа майдонларидаги молиявий фейр-плей қоидаларини мувозанатда сақлашга интилаётган Челси ёзги харажатлардан сўнг ўз етакчиси учун нақ 75 миллион фунт стерлинг талаб қилмоқда. 23 ёшли собиқ Лион футболчиси учун бундай улкан нархнинг қўйилиши Манчестер Сити клубини ўйлантириб қўйди, сабаби жамоа ҳозирча бу талабни бажариш ниятида эмас.
Энзо Маресканинг собиқ шогирдига бўлган қизиқишиМанчестер Сити бош мураббийи Энзо Мареска ўзининг собиқ жамоасидан ҳимоя чизиғини айнан табиий ўнг қанот вакили билан мустаҳкамлашни мақсад қилган. Лондондаги фаолияти даврида италиялик мутахассис Густонинг жисмоний тайёргарлиги ва тактик имкониятларига таяниб иш кўрган ҳамда уни Манчестердаги янги тактик схемасига мукаммал мос келишига ишонмоқда.
Бироқ Челси бош мураббийи Хаби Алонсо ҳам жамоада кескин ўзгаришларни амалга ошириб, таркибни ўз қарашларига мослаштирмоқда. Ўтган мавсумда Европа кубокларидан четда қолган клуб таркибини янгилаш мақсадида Астон Вилладан Морган Роджерсни 117 миллион фунт эвазига сафига қўшиб олганди. Катта харажатларни қоплаш ва молиявий мувозанатни тиклаш учун эса лондонликлар бир қанча асосий ўйинчиларни сотишга тайёр турибди.
Трансфер бозоридаги бошқа улкан режаларГусто трансфери атрофидаги музокаралар қизғин паллага кирган бир пайтда, Энзо Маресканинг трансфер режалари фақатгина битта футболчи билан чекланиб қолмаяпти. Хабарларга кўра, италиялик мураббий ўзининг собиқ жамоасининг яна бир етакчиси Педро Нетони ҳам ўз сафига қўшиб олишни истайди. Челси португалиялик вингер учун ҳам шунга ўхшаш юқори нарх белгилаган бўлиб, Савино Тоттенхемга йўл олиши мумкинлигини инобатга олган ҳолда, Нето ҳужум чизиғига асосий номзод сифатида кўрилмоқда.
Шунингдек, Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш борасида ҳам жиддий қадамларни режалаштирмоқда. Агар испаниялик таянч ярим ҳимоячи Родри ўз фаолиятини Барселона сафида давом эттириш учун Ла Лигага йўл оладиган бўлса, клуб унинг ўрнига аргентиналик жаҳон чемпиони Энзо Фернандезни орзудаги ворис сифатида диққат билан кузатиб бормоқда. Бироқ Челси ўз юлдузи учун 120 миллион фунт стерлингдан юқори маблағ талаб қилиши тахмин қилинмоқда.
…