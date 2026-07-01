Қашқадарёда 14 ёшли қиз зўрланди, ҳолат юзасидан тўрт киши қўлга олинди

·0·Жамият
Қашқадарёда 14 ёшли қиз зўрланди, ҳолат юзасидан тўрт киши қўлга олинди

Қашқадарё вилоятининг Яккабоғ туманида вояга етмаган қизга нисбатан содир этилган оғир жиноят юзасидан тўрт нафар шахс қўлга олинди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан мазкур ҳолат бўйича кенг қамровли тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Дастлабки маълумотларга кўра, жорий йилнинг 7 июнь куни 23, 22, 21 ва 20 ёшли тўрт нафар эркак 14 ёшли қизни Damas русумли автомашинага миндириб, аҳоли яшаш ҳудудидан ташқарига олиб чиққан. Тергов маълумотларига кўра, у ерда қизга нисбатан оғир жиноят содир этилган.

Ҳодиса ҳақида хабар келиб тушгач, Яккабоғ тумани ички ишлар бўлими ҳузуридаги тергов-тезкор гуруҳи воқеа жойини кўздан кечириб, иш учун аҳамиятли бўлган ашёвий далилларни йиғган. Шунингдек, суд-тиббий, биологик ва психологик экспертизалар тайинланган.

Аввалига мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 128-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилган. Кейинчалик тўпланган далиллар асосида иш Жиноят кодексининг 118-моддаси 3-қисми «а» банди бўйича қайта малакаланди.

Тергов органлари томонидан тўрт нафар гумонланувчига мазкур модда асосида айб эълон қилиниб, улар процессуал тартибда ушланган.

Маълум қилинишича, жиноят иши Тергов департаменти томонидан алоҳида назоратга олинган. Дастлабки тергов ҳаракатлари якунланганидан сўнг айбдорлиги исботланган шахсларга нисбатан қонун доирасида тегишли чоралар кўрилиши билдирилди.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тергов манфаатларидан келиб чиқиб, иш бўйича бошқа маълумотлар ҳозирча ошкор этилмаслигини маълум қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетдиТошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетдиБугун, 10:08Бир қўнғироқдан кейин Gentra ҳайдовчиси машинасидан айрилдиБир қўнғироқдан кейин Gentra ҳайдовчиси машинасидан айрилдиБугун, 03:56Ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратиладиЁшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлашга 50 миллиард сўм ажратиладиКеча, 15:19Тошкентдаги ноқонуний хусусий боғча фаолияти вақтинча тўхтатилдиТошкентдаги ноқонуний хусусий боғча фаолияти вақтинча тўхтатилдиКеча, 13:53Хоразмда қурилиш вақтида эркакни тупроқ босиб қолдиХоразмда қурилиш вақтида эркакни тупроқ босиб қолдиКеча, 12:49 7 ёшли бола Howo юк машинасини бошқаргани маълум бўлди 7 ёшли бола Howo юк машинасини бошқаргани маълум бўлдиКеча, 12:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди