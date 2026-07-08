Lacetti, Kia K5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТҲ бўйича жиноят иши қўзғатилди

·2·Жамият
Lacetti, Kia K5 ва Zeekr иштирокидаги ЙТҲ бўйича жиноят иши қўзғатилди

Тошкент шаҳри Юнусобод туманида содир бўлган оғир йўл-транспорт ҳодисаси оқибатида икки киши ҳалок бўлди, яна уч киши, жумладан, икки нафар бола жароҳат олди, деб хабар беради Тошкент шаҳар ИИББ.

Ҳодиса 30 июнь куни эрталаб соат 05:10 атрофида Амир Темур ва Боғишамол кўчалари чорраҳасида юз берган. ЙТҲда Lacetti, Kia K5 ва Zeekr автомобиллари иштирок этган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода Lacetti ҳайдовчиси қайрилмоқчи бўлган вақтда юқори тезликда ҳаракатланган Zeekr уни айланиб ўтгани, ортидан келган Kia K5 эса тўқнашувдан қочиб улгурмагани кўринади. Зарба оқибатида Lacetti икки қисмга бўлиниб кетган.

Тошкент шаҳар ИИББ маълумотига кўра, Lacetti салонида бўлган икки киши вафот этган. Яна уч нафар йўловчи оғир тан жароҳатлари билан шифохонага ётқизилган.

Дастлабки тергов маълумотларига кўра, Kia K5 ва Zeekr автомобилларини вояга етмаган мактаб ўқувчилари бошқарган. Катта эҳтимол билан улар ўзаро пойга уюштирган бўлиши мумкинлиги айтилмоқда.

Kia K5 рулида бўлган ўқувчи машинани отасидан сўрамасдан олиб чиққанини айтган. У воқеа учун марҳумларнинг яқинлари, ота-онаси ва жамоатчиликдан узр сўраган.

Zeekr ҳайдовчиси эса ҳодиса жойидан кетиб қолганини тан олган. Унинг айтишича, воқеадан кейин шок ҳолатида уйига кетган.

Мазкур ҳолат юзасидан жамоатчилик муҳокамаси ўтказилди. Унда маҳалла фаоллари, ўқувчилар таҳсил олган мактаб ўқитувчилари ва ўқувчилар иштирок этган.

Ҳодиса бўйича Тошкент шаҳар ИИББ Тергов бошқармаси томонидан Жиноят кодексининг 266-моддаси 3-қисми «а» банди билан жиноят иши қўзғатилган. Бу модда транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш одамлар ўлимига сабаб бўлган ҳолатларни назарда тутади.

Иш бўйича тергов гуруҳи тузилган. Ҳозирда дастлабки тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

ЮнусободLacettiKia K5ZeekrЙТҲТошкент шаҳар ИИББ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда аёлни иштонсиз қувган эркакка суд ҳукми чиқдиТошкентда аёлни иштонсиз қувган эркакка суд ҳукми чиқдиБугун, 13:29Отасининг машинасини яширинча олиб чиққан ўсмир икки кишининг ўлимига сабаб бўлдиОтасининг машинасини яширинча олиб чиққан ўсмир икки кишининг ўлимига сабаб бўлдиБугун, 13:21Уй хизматчиси 91 ёшли аёлни мунтазам қийнаб келгани фош бўлдиУй хизматчиси 91 ёшли аёлни мунтазам қийнаб келгани фош бўлдиБугун, 12:18Абитуриентлар учун тест синови рухсатномалари берила бошландиАбитуриентлар учун тест синови рухсатномалари берила бошландиБугун, 11:20Янгийўлда иссиқхонада каннабис етиштирган шахс аниқландиЯнгийўлда иссиқхонада каннабис етиштирган шахс аниқландиБугун, 10:19Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этдиЯшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этдиБугун, 04:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкентда даҳшатли тўқнашув: Lacetti зарбадан иккига бўлиниб кетди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилди
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Ўзбекистонда ноодатий сариқ тарвузлар оммалашмоқда
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди
Тошкент вилоятида 38 минг долларлик фирибгарлик аниқланди