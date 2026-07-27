Андижонда валюта олиб чиқишнинг ғайриоддий усули: йўловчида оёқ кийимга яширилиган 8 минг доллар аниқланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Андижон вилоятидаги "Дўстлик" чегара божхона постида хорижий валютани яшириб олиб чиқишга доир ҳолат аниқланди. Божхона ходимлари назорат жараёнида йўловчилардан бирининг ҳаракатларига чек қўйди.
Йўловчи ўзи билан 8 минг АҚШ доллари олиб кетаётганини расман билдирган. Бироқ қўшимча текширувда унинг пойабзали ичига яна шунча, яъни 8 минг АҚШ доллари яшириб қўйилгани маълум бўлди.
Натижада яширин олиб чиқишга уринилган маблағ божхона ходимлари томонидан аниқланди. Мазкур ҳолат юзасидан зарур ҳужжатлар расмийлаштирилган.
Фуқаролар Ўзбекистон ҳудудидан эквиваленти 100 миллион сўмгача бўлган нақд валютани олиб чиқиши мумкин. Бунинг учун божхона қоидалари ва белгиланган тартибларга тўлиқ амал қилиш талаб этилади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…