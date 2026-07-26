Шоҳжаҳон Эргашевнинг жангга ғайриоддий ниқоб билан чиқиши томошабинларни эътиборини ўзига қаратди

·54·Жамият
Шоҳжаҳон Эргашевнинг жангга ғайриоддий ниқоб билан чиқиши томошабинларни эътиборини ўзига қаратди

Ўзбекистонлик боксчи Шоҳжаҳон Эргашев навбатдаги жанги олдидан рингга ғайриоддий тарзда кириб келди. У юзини тўлиқ ёпиб турадиган қўрқинчли ниқоб тақиб, томошабинлар эътиборини ўзига қаратди.

Боксчининг бу кўриниши залдагиларда турлича таассурот уйғотди. Айрим томошабинлар ниқоб ҳақиқатан ҳам қўрқинчли чиққанини айтган бўлса, бошқалар уни кулгили деб баҳолади. Эргашевнинг рингга кириб келиш жараёни акс этган лавҳалар тез орада ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Фойдаланувчилар ниқобнинг кўриниши, боксчининг образи ва бу чиқишдан кўзланган мақсад ҳақида турли фикрлар билдиришди. Натижада Шоҳжаҳон Эргашев жанг бошланишидан олдиноқ кечанинг энг кўп муҳокама қилинган иштирокчиларидан бирига айланди.

Шохжаҳон ЭргашевЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Августдан «бола пули» кимларга тўхтайди? Янги шарт очиқландиАвгустдан «бола пули» кимларга тўхтайди? Янги шарт очиқландиКеча, 23:00Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?Августдан болалар нафақаси кимларга тўхтатилиши мумкин?Кеча, 21:19Эрининг хиёнатидан ғазабланган аёл янги BYD Chazor'ни вайрон қилдиЭрининг хиёнатидан ғазабланган аёл янги BYD Chazor'ни вайрон қилдиКеча, 17:4450 килоли улкан лаққа балиқ интернетни ҳайратга солди (видео)50 килоли улкан лаққа балиқ интернетни ҳайратга солди (видео)Кеча, 11:04Бир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқландиБир «Damas»да 17 бола: Қизилтепада хавфли ҳолат аниқландиКеча, 06:07Тошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилдиТошкентдаги бекатда 32 ёшли эркак ўлик ҳолда топилди25.07, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди