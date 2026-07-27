Ижтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалди

·0·Жамият
Ижтимоий тармоқларда қизни аёвсиз калтаклаган йигит видеоси тарқалди

Ижтимоий тармоқларда йигитнинг қизга нисбатан зўравонлик қилгани акс этган видео кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Тасвирларда йигит қизнинг юзига ва қўлига бир неча бор қаттиқ зарба бергани кўринади.

Дастлабки маълумотлар ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ёзишича, жабрланувчи қизнинг нутқида нуқсон бўлиб, унинг кар-соқов экани тахмин қилинмоқда. Видеода қизнинг ўзини ҳимоя қилишга ёки ёрдам сўрашга имкон топа олмаётгани ҳам кўзга ташланади.

Мазкур ҳолат интернет фойдаланувчилари орасида кескин норозилик уйғотган. Кўпчилик аёлга нисбатан зўравонлик қилган шахснинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиши ва ҳолат юзасидан тегишли идоралар томонидан расмий муносабат билдирилишини талаб қилмоқда.

Жабрланувчининг кар-соқов экани ҳозирча расмий тасдиқланмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда итни транспортга боғлаб судрашдиҚашқадарёда итни транспортга боғлаб судрашдиБугун, 22:57Августда 43 даража иссиқ ва кейин кескин салқин кутилмоқдаАвгустда 43 даража иссиқ ва кейин кескин салқин кутилмоқдаБугун, 20:00Ота четга чиқиш учун 5 йиллик алиментни олдиндан тўладиОта четга чиқиш учун 5 йиллик алиментни олдиндан тўладиБугун, 19:08Ҳисоботга имзо ва муҳр учун 14 миллион сўм сўраган боғча раҳбари ушланди Ҳисоботга имзо ва муҳр учун 14 миллион сўм сўраган боғча раҳбари ушланди Бугун, 16:29Вояга етмаган фарзанд онаси тарбиясига олиб берилдиВояга етмаган фарзанд онаси тарбиясига олиб берилдиБугун, 16:10Андижонда 1-синфга киритиб қўйиш учун 300 доллар сўраган ходим ушландиАндижонда 1-синфга киритиб қўйиш учун 300 доллар сўраган ходим ушландиБугун, 14:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди