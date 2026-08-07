Тошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушланди
Тошкентда 1995 йилда туғилган эркак 1999 йилда туғилган аёлнинг беҳаё фото ва видеоларини тарқатмаслик эвазига ундан 3 минг АҚШ доллари талаб қилгани учун ушланди. У аёлни материалларни оила аъзоларига кўрсатиб, шарманда қилиш билан ҳам қўрқитган. Гумонланувчи Миробод туманида пулни олаётган вақтда ашёвий далиллар билан қўлга олинган. Ҳолат юзасидан қонуний чоралар кўрилмоқда.
Тошкент шаҳрида аёлнинг шахсий фото ва видеоларини тарқатиш билан қўрқитиб, ундан пул талаб қилган шахс қўлга олинди.
Маълумотга кўра, 1999 йилда туғилган аёл ички ишлар органларига ариза билан мурожаат қилган. Унда 1995 йилда туғилган эркак унинг беҳаё мазмундаги фото ва видеоларини тарқатиб юбориш, шунингдек, оила аъзоларига кўрсатиб, шарманда қилиш билан қўрқитаётганини билдирган.
Эркак ушбу маълумотларни ошкор қилмаслик эвазига аёлдан 3 минг АҚШ доллари талаб қилган. Аризадан сўнг Ички ишлар вазирлиги Тезкор-қидирув департаменти ва унинг ҳудудий бўлинмалари ходимлари ҳамкорлигида тезкор тадбир ўтказилган.
Тадбир давомида гумонланувчи Тошкент шаҳрининг Миробод туманида жабрланувчидан талаб қилган пулни олаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланган.
Ҳозирда ҳолат юзасидан қонуний чоралар кўрилмоқда.
…