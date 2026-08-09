Федерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирди
Федерико Валверде Жозе Моуринью билан ишлашни ўзига хос имконият деб атаб, ундан жуда кўп нарсани ўрганиш мумкинлигини таъкидлади. Жозе Моуринью 2026 йилнинг 1 июл куни расман «Реал Мадрид» бош мураббийлигига қайтди. Португалиялик мутахассиснинг клуб билан янги шартномаси 2029 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган.
Мадриднинг «Реал» клуби етакчи яримҳимоячиларидан бири Федерико Вальверде жамоага янги тайинланган бош мураббий Жозе Моуринью ҳақида дастлабки таассуротлари билан ўртоқлашди.
28 ёшли уругвайлик яримҳимоячининг сўзларини машҳур инсайдер ва спорт журналисти Фабрицио Романо келтириб ўтди.
«У билан ишлаш — ўзига хос имконият»
Вальверде португалиялик тажрибали мутахассис қўл остида машғулот ўтказиш ва ундан тажриба орттириш жамоа учун фойдали эканини таъкидлади:
«Айтишим мумкинки, Жозе Моуринью билан ишлаш — ўзига хос имконият. Ундан жуда кўп нарсани ўрганишимиз мумкин», — дейди Мадрид клуби яримҳимоячиси.
Моуриньюнинг «Сантьяго Бернабеу»га қайтиши
Эслатиб ўтамиз, Жозе Моуринью 2026 йилнинг 1 июль куни расман «Реал Мадрид» бош мураббийлигига қайтди ва жамоа бошқарувини қабул қилиб олди. Португалиялик мутахассиснинг «қироллик клуби» билан тузган янги меҳнат шартномаси 2029 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган.
Тажрибали мураббий ўз фаолияти давомида «Порту», «Челси», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рома», «Фенербахче», «Бенфика» ва «Униан Лейрия» каби кўплаб номдор ва таниқли клубларни бошқарган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…