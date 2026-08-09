Федерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирди

·26·Спорт
Федерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирди
Қисқача

Федерико Валверде Жозе Моуринью билан ишлашни ўзига хос имконият деб атаб, ундан жуда кўп нарсани ўрганиш мумкинлигини таъкидлади. Жозе Моуринью 2026 йилнинг 1 июл куни расман «Реал Мадрид» бош мураббийлигига қайтди. Португалиялик мутахассиснинг клуб билан янги шартномаси 2029 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган.

Мадриднинг «Реал» клуби етакчи яримҳимоячиларидан бири Федерико Вальверде жамоага янги тайинланган бош мураббий Жозе Моуринью ҳақида дастлабки таассуротлари билан ўртоқлашди.

28 ёшли уругвайлик яримҳимоячининг сўзларини машҳур инсайдер ва спорт журналисти Фабрицио Романо келтириб ўтди.

«У билан ишлаш — ўзига хос имконият»

Вальверде португалиялик тажрибали мутахассис қўл остида машғулот ўтказиш ва ундан тажриба орттириш жамоа учун фойдали эканини таъкидлади:

«Айтишим мумкинки, Жозе Моуринью билан ишлаш — ўзига хос имконият. Ундан жуда кўп нарсани ўрганишимиз мумкин», — дейди Мадрид клуби яримҳимоячиси.

Моуриньюнинг «Сантьяго Бернабеу»га қайтиши

Эслатиб ўтамиз, Жозе Моуринью 2026 йилнинг 1 июль куни расман «Реал Мадрид» бош мураббийлигига қайтди ва жамоа бошқарувини қабул қилиб олди. Португалиялик мутахассиснинг «қироллик клуби» билан тузган янги меҳнат шартномаси 2029 йилнинг 30 июнига қадар мўлжалланган.

Тажрибали мураббий ўз фаолияти давомида «Порту», «Челси», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Рома», «Фенербахче», «Бенфика» ва «Униан Лейрия» каби кўплаб номдор ва таниқли клубларни бошқарган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Федерико ВальвердеЖозе МоуриньюРеал МадридФабрицио РоманоСантьяго Бернабеу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!Бугун, 11:56Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг трансфери бўйича кескин баёнот бердиДиего Симеоне Хулиан Алвареснинг трансфери бўйича кескин баёнот бердиБугун, 11:54Бруно Гимараес Арсеналга ўтди ва Деклан Райсдан хабар олдиБруно Гимараес Арсеналга ўтди ва Деклан Райсдан хабар олдиБугун, 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)