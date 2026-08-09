Аирбус июль ойида 204 та янги самолёт буюртмасини қабул қилди

·12·Авто
Аирбус июль ойида 204 та янги самолёт буюртмасини қабул қилди
Қисқача

Аирбус 2026-йилнинг июл ойида 204 та йўловчи самолётига буюртма олди, бекор қилинган шартномалар ҳисобга олингач, соф натижа 138 тани ташкил этди. Июлдаги йирик буюртмалар СМБК Авиатион Капитал компаниясининг 100 та A320neo, Ҳаинан Аирлинес компаниясининг 40 та ва Чина Эастерн компаниясининг 25 та самолётга берган буюртмаларидан иборат бўлди. Компания июл ойида 67 та, 2026-йилнинг дастлабки етти ойида эса 418 та самолётни етказиб берди.

Европанинг етакчи авиация концерни Аирбус 2026-йилнинг июль ойи давомида жами 204 та йўловчи самолётига буюртма олди. ixbt.com маълумотига кўра, шартномаларни бекор қилиш ҳолатларини ҳисобга олмаганда, мазкур даврдаги соф натижа 138 тани ташкил этди ва йил бошидан буён тузилган соф буюртмалар сони мингдан ошди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Йирик шартномалар ва Хитой авиакомпаниялари фаоллиги

Июль ойидаги энг йирик келишув СМБК Авиатион Капитал лизинг компанияси томонидан амалга оширилди — у A320neo оиласига мансуб 100 та ҳаво кемасига буюртма берди. Шунингдек, Хитойнинг Ҳаинан Аирлинес авиакомпанияси 40 та самолёт буюртма қилган бўлса, Чина Эастерн компанияси Аирбус портфелини 25 та кенг фюзеляжли A330-900 лайнерлари билан тўлдирди. Шу тариқа, биргина бир ой ичида хитойлик буюртмачилар Европа ишлаб чиқарувчисидан 165 та самолёт заказ қилишди.

Осиё бозоридан ташқари, Яқин Шарқ авиакомпаниялари ҳам юқори фаоллик кўрсатди. Жумладан, Саудия Арабистонининг флйнас лоукостери 25 та самолётга буюртма берган бўлса, Риядҳ Air авиакомпанияси ўз паркини яна олтита узоқ масофали Аирбус A350-1000 самолётлари билан кенгайтирди.

Ишлаб чиқариш суръатлари ва етказиб бериш кўрсаткичлари

Талаб юқори даражада сақланиб қолаётганига қарамссиентистс, ишлаб чиқариш ҳажми олдинги ойларга нисбатан бироз пасайиш кузатилди. Июль ойида Аирбус буюртмачиларга жами 67 та самолётни топширди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг июль ойига мос келса-да, жорий йилнинг май (81 та) ва июн (89 та) ойларидаги натижалардан сезиларли даражада паст.

Ўтган ойда етказиб берилган ҳаво кемаларининг асосий қисмини тор фюзеляжли A320neo оиласидаги моделлар ташкил этди. Мижозлар 37 та A321neo ва 18 та A320neo самолётларини қабул қилиб олишди. Шунингдек, яна олтита A220-300 етказиб берилди. Кенг фюзеляжли машиналардан тўртта A350-900, иккита йирик A350-1000 ҳамда иккита A330-900 ўз эгасига топширилди.

Йиллик мақсадларга эришиш йўлидаги вазифалар

2026-йилнинг дастлабки етти ойи якунларига кўра, Аирбус жами 418 та самолётни етказиб берди (ўтган йилнинг шу даврида бу кўрсаткич 373 тани ташкил этган эди). Бироқ компания олдида йил охиригача улкан мақсадлар турибди.

Аирбус 2026-йил давомида жами 870 тага яқин самолётни етказиб беришни режалаштирган. Январ–июль ойларида 418 та машина топширилганини ҳисобга олсак, йилнинг қолган беш ойи ичида компания яна 452 та самолётни мижозларга топшириши лозим. Бу эса ўртача ҳар ойда 90 тадан ортиқ ҳаво кемасини етказиб беришни талаб қилади.

Умуман олганда, жорий йилнинг бошидан бери Аирбус 1090 та ялпи буюртма олди. Бекор қилинган шартномалар чегириб ташлангач, компания портфелида 1024 та соф буюртма қолди — бу кўрсаткич мазкур даврда амалда етказиб берилган самолётлар сонидан икки баробар кўпдир.

АирбусСамолётларАвиацияХитойИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Париж автосалонида Цитроэн 2CV ва бошқа кутилган янгиликлар намойиш этиладиПариж автосалонида Цитроэн 2CV ва бошқа кутилган янгиликлар намойиш этиладиБугун, 10:21Клемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратдиКлемсон университети ва BMW ўзидан кўп энергия ишлаб чиқарувчи электромобил яратдиКеча, 21:51BMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошладиBMW Mюнхен заводида янги авлод электр седанини ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 21:25Иккинчи қўлдаги Volkswagen ИД 3 электромобилини 9000 фунтдан бошлаб харид қилиш мумкинИккинчи қўлдаги Volkswagen ИД 3 электромобилини 9000 фунтдан бошлаб харид қилиш мумкинКеча, 18:26Porsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиPorsche GT раҳбари 911 GT3 келажаги нима учун янада яхшиланишини айтдиКеча, 12:20Ватикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиВатикан боғларида Fiat Тополино билан ҳайдаш синови ўтказилдиКеча, 10:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин