Аирбус июль ойида 204 та янги самолёт буюртмасини қабул қилди
Аирбус 2026-йилнинг июл ойида 204 та йўловчи самолётига буюртма олди, бекор қилинган шартномалар ҳисобга олингач, соф натижа 138 тани ташкил этди. Июлдаги йирик буюртмалар СМБК Авиатион Капитал компаниясининг 100 та A320neo, Ҳаинан Аирлинес компаниясининг 40 та ва Чина Эастерн компаниясининг 25 та самолётга берган буюртмаларидан иборат бўлди. Компания июл ойида 67 та, 2026-йилнинг дастлабки етти ойида эса 418 та самолётни етказиб берди.
Европанинг етакчи авиация концерни Аирбус 2026-йилнинг июль ойи давомида жами 204 та йўловчи самолётига буюртма олди. ixbt.com маълумотига кўра, шартномаларни бекор қилиш ҳолатларини ҳисобга олмаганда, мазкур даврдаги соф натижа 138 тани ташкил этди ва йил бошидан буён тузилган соф буюртмалар сони мингдан ошди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Йирик шартномалар ва Хитой авиакомпаниялари фаоллигиИюль ойидаги энг йирик келишув СМБК Авиатион Капитал лизинг компанияси томонидан амалга оширилди — у A320neo оиласига мансуб 100 та ҳаво кемасига буюртма берди. Шунингдек, Хитойнинг Ҳаинан Аирлинес авиакомпанияси 40 та самолёт буюртма қилган бўлса, Чина Эастерн компанияси Аирбус портфелини 25 та кенг фюзеляжли A330-900 лайнерлари билан тўлдирди. Шу тариқа, биргина бир ой ичида хитойлик буюртмачилар Европа ишлаб чиқарувчисидан 165 та самолёт заказ қилишди.
Осиё бозоридан ташқари, Яқин Шарқ авиакомпаниялари ҳам юқори фаоллик кўрсатди. Жумладан, Саудия Арабистонининг флйнас лоукостери 25 та самолётга буюртма берган бўлса, Риядҳ Air авиакомпанияси ўз паркини яна олтита узоқ масофали Аирбус A350-1000 самолётлари билан кенгайтирди.
Ишлаб чиқариш суръатлари ва етказиб бериш кўрсаткичлариТалаб юқори даражада сақланиб қолаётганига қарамссиентистс, ишлаб чиқариш ҳажми олдинги ойларга нисбатан бироз пасайиш кузатилди. Июль ойида Аирбус буюртмачиларга жами 67 та самолётни топширди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг июль ойига мос келса-да, жорий йилнинг май (81 та) ва июн (89 та) ойларидаги натижалардан сезиларли даражада паст.
Ўтган ойда етказиб берилган ҳаво кемаларининг асосий қисмини тор фюзеляжли A320neo оиласидаги моделлар ташкил этди. Мижозлар 37 та A321neo ва 18 та A320neo самолётларини қабул қилиб олишди. Шунингдек, яна олтита A220-300 етказиб берилди. Кенг фюзеляжли машиналардан тўртта A350-900, иккита йирик A350-1000 ҳамда иккита A330-900 ўз эгасига топширилди.
Йиллик мақсадларга эришиш йўлидаги вазифалар2026-йилнинг дастлабки етти ойи якунларига кўра, Аирбус жами 418 та самолётни етказиб берди (ўтган йилнинг шу даврида бу кўрсаткич 373 тани ташкил этган эди). Бироқ компания олдида йил охиригача улкан мақсадлар турибди.
Аирбус 2026-йил давомида жами 870 тага яқин самолётни етказиб беришни режалаштирган. Январ–июль ойларида 418 та машина топширилганини ҳисобга олсак, йилнинг қолган беш ойи ичида компания яна 452 та самолётни мижозларга топшириши лозим. Бу эса ўртача ҳар ойда 90 тадан ортиқ ҳаво кемасини етказиб беришни талаб қилади.
Умуман олганда, жорий йилнинг бошидан бери Аирбус 1090 та ялпи буюртма олди. Бекор қилинган шартномалар чегириб ташлангач, компания портфелида 1024 та соф буюртма қолди — бу кўрсаткич мазкур даврда амалда етказиб берилган самолётлар сонидан икки баробар кўпдир.
…