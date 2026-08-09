3 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилди
Тошкентда 31 ёшли эркак 27 ёшли қизнинг интим фото ва видеоларини яқинларига тарқатиш билан таҳдид қилиб, ундан 3 000 АҚШ доллари талаб қилгани учун пулни олаётган вақтда ушланди. Ҳодиса жабрланувчининг мурожаатидан сўнг ўтказилган тезкор тадбир натижасида фош этилди. Ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 165-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилган, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Тошкентда шахсий фотосурат ва видеоларни тарқатиш билан таҳдид қилиб, 27 ёшли қиздан катта миқдорда пул талаб қилган шахс қўлга олинди. Ички ишлар вазирлиги маълумотига кўра, гумонланувчи жабрланувчини яқинлари олдида шарманда қилиш билан қўрқитиб, ундан 3 минг АҚШ доллари талаб қилган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тезкор тадбир ўтказди. 31 ёшли эркак пулни қабул қилаётган пайтда ушланган.
«Сурат ва видеоларингни оилангга кўрсатаман»
Ҳодиса 27 ёшли фуқаронинг ички ишлар органларига қилган мурожаатидан кейин фош этилган.
Аризада билдирилишича, 31 ёшли эркак жабрланувчига тегишли интим характердаги фото ва видеоларни тарқатмаслик эвазига пул талаб қилган.
У қиз талабни бажармаса, материалларни унинг оила аъзоларига кўрсатиш ва шу йўл билан шарманда қилиш билан таҳдид қилган.
Талаб қилинган сумма — 3 000 доллар.
Пулни олаётган вақтда ушланди
Ариза асосида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тезкор тадбир режалаштирилган.
Маълум қилинишича, гумонланувчи келишилган пулни олаётган пайтда тезкор ходимлар томонидан ушланган.
Шу тариқа, таҳдид орқали пул олишга қаратилган эҳтимолий схема пул топшириш жараёнида тўхтатилган.
Жиноят иши қўзғатилди
Ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 165-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилган. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Бу босқичда шахс гумонланувчи мақомида. Қонунчиликдаги умумий принципга кўра, ҳеч ким суд ҳукми қонуний кучга кирмагунча жиноят содир этганликда айбдор деб ҳисобланмайди.
Интим материаллар билан шантаж қилинса, нима қилиш керак?
Бундай вазиятда қўрқув ёки уят туфайли жим қолиш товламачига босимни давом эттириш имконини бериши мумкин.
Энг муҳим қадамлардан бири — таҳдидли ёзишмалар, аудио, тўлов талаблари ва бошқа далилларни ўчириб юбормаслик. Шунингдек, ички ишлар органларига мурожаат қилиш мумкин. ИИВнинг расмий алоқа маълумотларида 102 колл-марказ рақами сифатида кўрсатилган.
Шахсий материалларни тарқатиш билан таҳдид қилиш баъзан жабрланувчини психологик босим остида тез қарор қабул қилишга мажбур этади. Шу сабаб пул беришдан олдин ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилиш муҳим аҳамият касб этади.
Бир ариза тезкор тадбирга сабаб бўлди
Ушбу ҳолатда ҳам ишнинг фош этилиши жабрланувчининг мурожаатидан бошланган.
31 ёшли гумонланувчи 3 минг доллар талаб қилган, аммо пулни олиш жараёнида ушланган. Энди воқеанинг барча ҳолатларига тергов давомида ҳуқуқий баҳо берилади.
Шахсий фото ёки видео кимнингдир қўлига тушиб қолган бўлса ҳам, бу уни таҳдид ва товламачилик воситасига айлантириш ҳуқуқини бермайди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…