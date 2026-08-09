3 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилди

·60·Жамият
3 000 долларлик таҳдид: пойтахтда навбатдаги кибер-товламачилик фош этилди
Қисқача

Тошкентда 31 ёшли эркак 27 ёшли қизнинг интим фото ва видеоларини яқинларига тарқатиш билан таҳдид қилиб, ундан 3 000 АҚШ доллари талаб қилгани учун пулни олаётган вақтда ушланди. Ҳодиса жабрланувчининг мурожаатидан сўнг ўтказилган тезкор тадбир натижасида фош этилди. Ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 165-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилган, тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Тошкентда шахсий фотосурат ва видеоларни тарқатиш билан таҳдид қилиб, 27 ёшли қиздан катта миқдорда пул талаб қилган шахс қўлга олинди. Ички ишлар вазирлиги маълумотига кўра, гумонланувчи жабрланувчини яқинлари олдида шарманда қилиш билан қўрқитиб, ундан 3 минг АҚШ доллари талаб қилган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тезкор тадбир ўтказди. 31 ёшли эркак пулни қабул қилаётган пайтда ушланган.

«Сурат ва видеоларингни оилангга кўрсатаман»

Ҳодиса 27 ёшли фуқаронинг ички ишлар органларига қилган мурожаатидан кейин фош этилган.

Аризада билдирилишича, 31 ёшли эркак жабрланувчига тегишли интим характердаги фото ва видеоларни тарқатмаслик эвазига пул талаб қилган.

У қиз талабни бажармаса, материалларни унинг оила аъзоларига кўрсатиш ва шу йўл билан шарманда қилиш билан таҳдид қилган.

Талаб қилинган сумма — 3 000 доллар.

Пулни олаётган вақтда ушланди

Ариза асосида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан тезкор тадбир режалаштирилган.

Маълум қилинишича, гумонланувчи келишилган пулни олаётган пайтда тезкор ходимлар томонидан ушланган.

Шу тариқа, таҳдид орқали пул олишга қаратилган эҳтимолий схема пул топшириш жараёнида тўхтатилган.

Жиноят иши қўзғатилди

Ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 165-моддаси 1-қисми билан жиноят иши қўзғатилган. Тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Бу босқичда шахс гумонланувчи мақомида. Қонунчиликдаги умумий принципга кўра, ҳеч ким суд ҳукми қонуний кучга кирмагунча жиноят содир этганликда айбдор деб ҳисобланмайди.

Интим материаллар билан шантаж қилинса, нима қилиш керак?

Бундай вазиятда қўрқув ёки уят туфайли жим қолиш товламачига босимни давом эттириш имконини бериши мумкин.

Энг муҳим қадамлардан бири — таҳдидли ёзишмалар, аудио, тўлов талаблари ва бошқа далилларни ўчириб юбормаслик. Шунингдек, ички ишлар органларига мурожаат қилиш мумкин. ИИВнинг расмий алоқа маълумотларида 102 колл-марказ рақами сифатида кўрсатилган.

Шахсий материалларни тарқатиш билан таҳдид қилиш баъзан жабрланувчини психологик босим остида тез қарор қабул қилишга мажбур этади. Шу сабаб пул беришдан олдин ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Бир ариза тезкор тадбирга сабаб бўлди

Ушбу ҳолатда ҳам ишнинг фош этилиши жабрланувчининг мурожаатидан бошланган.

31 ёшли гумонланувчи 3 минг доллар талаб қилган, аммо пулни олиш жараёнида ушланган. Энди воқеанинг барча ҳолатларига тергов давомида ҳуқуқий баҳо берилади.

Шахсий фото ёки видео кимнингдир қўлига тушиб қолган бўлса ҳам, бу уни таҳдид ва товламачилик воситасига айлантириш ҳуқуқини бермайди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ТошкентЎзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигиЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиСурхондарёда фуқаронинг уйи бузиб ташландиКеча, 18:32Марказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиМарказий банк мижозлар энг кўп шикоят қилган банкларни эълон қилдиКеча, 18:03Ўзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиЎзбекистонда фарзандга отасининг исмини фамилия қилиб беришга рухсат берилдиКеча, 17:59Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Тошкентда йирик психотроп ва гиёҳвандлик тармоғи фош этилди!Кеча, 16:17Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Фарғонада «Мансур Казанский» 100 минг доллар пора олаётганда ушланди!Кеча, 12:50Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Истанбулда илиқ учрашув: Юлдуз Ражабова Фотима Режаметовани меҳмон қилди (видео)Кеча, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди