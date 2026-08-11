Хитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришди

·0·Техно
Хитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришди

Хитойнинг Ухан шаҳрида юқори унумдорликка эга ўйин компьютерлари жиҳозланган киберспорт меҳмонхоналаридан қимматбаҳо бутловчи қисмларни ўғирлаб кетган икки нафар шахс қўлга олинди. ixbt.com маълумотига кўра, улар энг сўнгги русумдаги кучли график карталарни эскироқ бюджет моделларга алмаштириш бўйича ўзига хос жиноий схемани амалга оширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, гумонланувчилар кучли ўйин компьютерлари мавжуд бўлган меҳмонхона хоналарига бир неча бор жойлашишган. Улар ўйин жараёни ёки дам олиш ниқоби остида компьютер корпусларини очиб, замонавий NVIDIA RTX 5080 видео-карталарини олдиндан сотиб олинган арзонроқ RTX 3060 моделларига алмаштириб келишган. Қизиғи шундаки, RTX 3060 ҳали ҳам мақбул даражадаги унумдорликни таъминлагани боис, бундай товламачиликни дарҳол сезиш қийин бўлган.

Жиноий схеманинг фош этилиши

Мазкур ноқонуний ҳаракат меҳмонхона ходимларининг ҳушёрлиги туфайли фош этилди. Ходимлардан бири иккита компьютер корпусидаги винтлар атрофида бураб ечилган изларни пайқаб қолган. Шундан сўнг дарҳол ички текширув ўтказилиб, оригинал қимматбаҳо жиҳозлар йўқолгани ва уларнинг ўрнига эски моделлар ўрнатиб кетилгани аниқланган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, битта RTX 5080 графика картасининг нархи бутун ўйин компьютерининг ярмидан кўпроқ қийматини ташкил қилган. Шу сабабли, ҳар бир шундай алмаштириш меҳмонхона бошқарувига ўта жиддий моддий зарар етказган. Ўғирланган ускуналарнинг умумий қиймати тахминан 80 минг юанни ташкил этган.

Полиция ҳаракатлари ва ҳуқуқий оқибатлар

Меҳмонхона маъмурияти хабар берганидан сўнг, ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари тезкор қидирув тадбирларини бошлаб юборган. Меҳмонхонага рўйхатдан ўтиш маълумотлари асосида гумонланувчиларнинг шахси тезда аниқланган. Полиция уларни Гуангбутун компьютерлар тумани ҳудудида қўлга олган.

Сўроқ пайтида эркаклар ўз айбларини тўлиқ тан олиб, жорий йилнинг июль ойидан бери Ухан шаҳридаги бир нечта киберспорт меҳмонхоналарида жами тўрт маротаба шундай жиноят содир этганликларини маълум қилишган. Ҳозирги вақтда иккала фигурант ҳам қамоққа олинган бўлиб, уларга нисбатан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.

Видео-картаRTX 5080КиберспортЎғирликХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиЛГ компанияси қалинлиги бир сантиметрдан кам бўлган OLED W6 телевизорини намойиш этдиБугун, 11:55Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларМинимал Пҳоне 2 тақдим этилди: тўлақонли клавиатура ва замонавий технологияларБугун, 11:22Марк Суккерберг сунъий интеллектни чекланган доирадагилар назорат қилишига қарши чиқдиМарк Суккерберг сунъий интеллектни чекланган доирадагилар назорат қилишига қарши чиқдиБугун, 10:56Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айландиЕр сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айландиБугун, 10:20Сингапур сунъий интеллект ёрдамида иш ўринлари сифатини оширадиСингапур сунъий интеллект ёрдамида иш ўринлари сифатини оширадиБугун, 08:24Япония миллий навигация тизимини навбатдаги сунъий йўлдош билан бойитдиЯпония миллий навигация тизимини навбатдаги сунъий йўлдош билан бойитдиБугун, 07:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди