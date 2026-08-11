Хитойда фирибгарлар RTX 5080 видеоларини RTX 3060 картасига алмаштиришди
Хитойнинг Ухан шаҳрида юқори унумдорликка эга ўйин компьютерлари жиҳозланган киберспорт меҳмонхоналаридан қимматбаҳо бутловчи қисмларни ўғирлаб кетган икки нафар шахс қўлга олинди. ixbt.com маълумотига кўра, улар энг сўнгги русумдаги кучли график карталарни эскироқ бюджет моделларга алмаштириш бўйича ўзига хос жиноий схемани амалга оширган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, гумонланувчилар кучли ўйин компьютерлари мавжуд бўлган меҳмонхона хоналарига бир неча бор жойлашишган. Улар ўйин жараёни ёки дам олиш ниқоби остида компьютер корпусларини очиб, замонавий NVIDIA RTX 5080 видео-карталарини олдиндан сотиб олинган арзонроқ RTX 3060 моделларига алмаштириб келишган. Қизиғи шундаки, RTX 3060 ҳали ҳам мақбул даражадаги унумдорликни таъминлагани боис, бундай товламачиликни дарҳол сезиш қийин бўлган.
Жиноий схеманинг фош этилишиМазкур ноқонуний ҳаракат меҳмонхона ходимларининг ҳушёрлиги туфайли фош этилди. Ходимлардан бири иккита компьютер корпусидаги винтлар атрофида бураб ечилган изларни пайқаб қолган. Шундан сўнг дарҳол ички текширув ўтказилиб, оригинал қимматбаҳо жиҳозлар йўқолгани ва уларнинг ўрнига эски моделлар ўрнатиб кетилгани аниқланган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, битта RTX 5080 графика картасининг нархи бутун ўйин компьютерининг ярмидан кўпроқ қийматини ташкил қилган. Шу сабабли, ҳар бир шундай алмаштириш меҳмонхона бошқарувига ўта жиддий моддий зарар етказган. Ўғирланган ускуналарнинг умумий қиймати тахминан 80 минг юанни ташкил этган.
Полиция ҳаракатлари ва ҳуқуқий оқибатларМеҳмонхона маъмурияти хабар берганидан сўнг, ҳуқуқ-тартибот идоралари ходимлари тезкор қидирув тадбирларини бошлаб юборган. Меҳмонхонага рўйхатдан ўтиш маълумотлари асосида гумонланувчиларнинг шахси тезда аниқланган. Полиция уларни Гуангбутун компьютерлар тумани ҳудудида қўлга олган.
Сўроқ пайтида эркаклар ўз айбларини тўлиқ тан олиб, жорий йилнинг июль ойидан бери Ухан шаҳридаги бир нечта киберспорт меҳмонхоналарида жами тўрт маротаба шундай жиноят содир этганликларини маълум қилишган. Ҳозирги вақтда иккала фигурант ҳам қамоққа олинган бўлиб, уларга нисбатан тергов ҳаракатлари давом эттирилмоқда.
…