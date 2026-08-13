Қашқадарёда 856 нафар талабанинг контракти тўлаб берилади

·0·Ўзбекистон
Қашқадарёда 856 нафар талабанинг контракти тўлаб берилади

Қашқадарёда эҳтиёжманд оилалар фарзандларининг олий таълим олишини қўллаб-қувватлаш мақсадида 856 нафар талабанинг контракт тўловлари учун 3 миллиард 780 миллион 600 минг сўм маблағ ажратилади.

Мазкур қарор Мустақиллигимизнинг 35 йиллиги арафасида Қашқадарё вилояти ҳокими Муроджон Азимов томонидан қабул қилинган. Унга кўра, вилоятдаги олий таълим муассасаларида таҳсил олаётган 856 нафар талабанинг контракт тўловларини қоплаш учун жами 3,78 миллиард сўмдан ортиқ маблағ йўналтирилади.

Ушбу ташаббус, аввало, билим олишга интилаётган, бироқ оилавий шароити сабабли контракт пулини тўлашда қийинчиликка дуч келаётган ёшларни қўллаб-қувватлашга қаратилган.

Мазкур ёрдам талабаларнинг ўқишини давом эттиришига кўмаклашиш билан бирга, ёшларнинг таълим олиш имкониятларини кенгайтиришга ҳам хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Аванс” энди “бўнак”: Ўзбекистонда айрим сўзлар ўзгаради“Аванс” энди “бўнак”: Ўзбекистонда айрим сўзлар ўзгарадиБугун, 14:52Ўзбекистондан Қирғизистонга олиб кирилган 28 тонна сабзавот ортга қайтарилдиЎзбекистондан Қирғизистонга олиб кирилган 28 тонна сабзавот ортга қайтарилдиБугун, 14:47Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?Эртага Ўзбекистонда об-ҳаво қандай кузатилади?Бугун, 12:48Нижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасади Ватанга олиб келиндиНижнекамскдаги дрон ҳужумида ҳалок бўлган ўзбекистонликлар жасади Ватанга олиб келиндиБугун, 12:32Ўзбекистонда прописка бўйича катта янгилик: янги тартиб жорий этиладиЎзбекистонда прописка бўйича катта янгилик: янги тартиб жорий этиладиБугун, 00:01Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқда (видео)Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқда (видео)Кеча, 16:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди
Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб берди