Samsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилди
Жанубий Кореяда маҳаллий технология гиганти Samsung компаниясининг ишланмаларини Хитойнинг хотира чиплари ишлаб чиқарувчиси CXMT томонидан ўзлаштирилгани билан боғлиқ суд иши янги тафсилотлар билан бойиди. НоКут Невс нашри тарқатган суд материалларига таяниб, тергов органлари Прожект Ҳефеи деб номланган махфий ҳужжатни ўрганаётганини хабар қилмоқда. Ушбу лойиҳа хитойлик компаниянинг DRAM технологияларини қўлга киритиш, собиқ кореялик мутахассисларни ёллаш ва ўз ишлаб чиқаришини тез фурсатда йўлга қўйишга қаратилган режасини ўз ичига олган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Прокуратура версиясига кўра, мазкур ҳужжат 2016-йилнинг август ойида, яни CXMT ташкил этилганидан атиги бир неча ой ўтиб ишлаб чиқилган. Тергов маълумотларига кўра, компания ўша йилнинг сентябридаёқ Samsung компаниясининг DRAM ишлаб чиқариш бўйича батафсил технологик ҳужжатлари жамланган Просесс Ресипе План (PRП) базасига киришни мақсад қилган. Октябр ойига келиб эса Жанубий Корея ишлаб чиқарувчисининг асосий муҳандисларини ўз томонига оғдириш режалаштирилган.
Технологик жараён ва ҳужжатлар алмашинувиАйблов хулосасида келтирилишича, PRП ҳужжатлари ускуналар, сарфлама материаллари ва ишлаб чиқариш жараёнлари ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олган 620 га яқин технологик операцияларни қамраб олади. Дастлаб CXMT собиқ Samsung ходимларининг тажрибасига таяниб 18-нанометрли технологик жараённи такрорлашга ҳаракат қилган, бироқ бу етарли бўлмаган. Ички ҳужжатлар қўлга киритилгач, компанияда аниқ етказиб берувчилар ваускуна моделларига эга ўхшаш ўз ишлаб чиқариш режаси пайдо бўлган.
Шунингдек, прокуратура ҳужжатлар илгари Samsung сафида ишлаган мутахассислар ўртасида тарқатилганини даъво қилмоқда. Материалларда жанубий кореялик компаниянинг корпоратив ҳужжатларига хос бўлган ички белгилар ва изоҳлар сақланиб қолгани аниқланган. Ушбу шов-шувли иш доирасида Samsung компаниясининг собиқ тадқиқотчиси Чон асосий гувоҳлардан бирига айланди. У CXMTга ўтишдан олдин технологик ҳужжатларнинг айрим қисмларини қўлда кўчиргани учун аввалроқ етти йилга озодликдан маҳрум этилган эди.
Саноатдаги рақобат ва суд жараёнининг боришиМазкур технологик сизиб чиқиш ҳолатлари юзасидан суд жараёни Жанубий Кореяда 2024-йилдан бери давом этмоқда ва у аллақачон бир нечта айблов ҳукмларига сабаб бўлди. Мазкур иш хитойлик CXMT компаниясининг жадал ривожланиши фонида алоҳида эътиборни тортмоқда. 2016-йилда Хитойнинг Хефей шаҳрида асос солинган корхона қисқа вақт ичида DDR4 хотирасини ишлаб чиқаришни ўзлаштирди ва бугунги кунда Samsung, СК ҳйних ҳамда Микрон каби глобал гигантларнинг асосий рақибларидан бирига айланди.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Прожект Ҳефеи лойиҳаси, узатилган технологиялар ҳажми ва Samsung кўрган тахминий зарар билан боғлиқ барча даъволар ҳозирча фақат Жанубий Корея прокуратурасининг позицияси ва давом этаётган суд материаллари ҳисобланади. Мазкур эпизодлар юзасидан суднинг якуний қарори ҳали эълон қилинмаган.
…