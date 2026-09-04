Samsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилди

·0·Техно
Samsung технологияларини ўғирлаш режаси суд жараёнида фош этилди

Жанубий Кореяда маҳаллий технология гиганти Samsung компаниясининг ишланмаларини Хитойнинг хотира чиплари ишлаб чиқарувчиси CXMT томонидан ўзлаштирилгани билан боғлиқ суд иши янги тафсилотлар билан бойиди. НоКут Невс нашри тарқатган суд материалларига таяниб, тергов органлари Прожект Ҳефеи деб номланган махфий ҳужжатни ўрганаётганини хабар қилмоқда. Ушбу лойиҳа хитойлик компаниянинг DRAM технологияларини қўлга киритиш, собиқ кореялик мутахассисларни ёллаш ва ўз ишлаб чиқаришини тез фурсатда йўлга қўйишга қаратилган режасини ўз ичига олган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Прокуратура версиясига кўра, мазкур ҳужжат 2016-йилнинг август ойида, яни CXMT ташкил этилганидан атиги бир неча ой ўтиб ишлаб чиқилган. Тергов маълумотларига кўра, компания ўша йилнинг сентябридаёқ Samsung компаниясининг DRAM ишлаб чиқариш бўйича батафсил технологик ҳужжатлари жамланган Просесс Ресипе План (PRП) базасига киришни мақсад қилган. Октябр ойига келиб эса Жанубий Корея ишлаб чиқарувчисининг асосий муҳандисларини ўз томонига оғдириш режалаштирилган.

Технологик жараён ва ҳужжатлар алмашинуви

Айблов хулосасида келтирилишича, PRП ҳужжатлари ускуналар, сарфлама материаллари ва ишлаб чиқариш жараёнлари ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олган 620 га яқин технологик операцияларни қамраб олади. Дастлаб CXMT собиқ Samsung ходимларининг тажрибасига таяниб 18-нанометрли технологик жараённи такрорлашга ҳаракат қилган, бироқ бу етарли бўлмаган. Ички ҳужжатлар қўлга киритилгач, компанияда аниқ етказиб берувчилар ваускуна моделларига эга ўхшаш ўз ишлаб чиқариш режаси пайдо бўлган.

Шунингдек, прокуратура ҳужжатлар илгари Samsung сафида ишлаган мутахассислар ўртасида тарқатилганини даъво қилмоқда. Материалларда жанубий кореялик компаниянинг корпоратив ҳужжатларига хос бўлган ички белгилар ва изоҳлар сақланиб қолгани аниқланган. Ушбу шов-шувли иш доирасида Samsung компаниясининг собиқ тадқиқотчиси Чон асосий гувоҳлардан бирига айланди. У CXMTга ўтишдан олдин технологик ҳужжатларнинг айрим қисмларини қўлда кўчиргани учун аввалроқ етти йилга озодликдан маҳрум этилган эди.

Саноатдаги рақобат ва суд жараёнининг бориши

Мазкур технологик сизиб чиқиш ҳолатлари юзасидан суд жараёни Жанубий Кореяда 2024-йилдан бери давом этмоқда ва у аллақачон бир нечта айблов ҳукмларига сабаб бўлди. Мазкур иш хитойлик CXMT компаниясининг жадал ривожланиши фонида алоҳида эътиборни тортмоқда. 2016-йилда Хитойнинг Хефей шаҳрида асос солинган корхона қисқа вақт ичида DDR4 хотирасини ишлаб чиқаришни ўзлаштирди ва бугунги кунда Samsung, СК ҳйних ҳамда Микрон каби глобал гигантларнинг асосий рақибларидан бирига айланди.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Прожект Ҳефеи лойиҳаси, узатилган технологиялар ҳажми ва Samsung кўрган тахминий зарар билан боғлиқ барча даъволар ҳозирча фақат Жанубий Корея прокуратурасининг позицияси ва давом этаётган суд материаллари ҳисобланади. Мазкур эпизодлар юзасидан суднинг якуний қарори ҳали эълон қилинмаган.

SamsungCXMTТехнологияСудХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этадиҲиндистоннинг Миви бренди ўзининг илк 5G смартфонини тақдим этадиБугун, 14:55Куктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этдиКуктеч 360 В қувватли универсал ноутбук адаптерини тақдим этдиБугун, 13:28Пҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батареяПҳилипс S7221 5G тақдим этилди: 120 Hz экран ва 5700 мА·соат батареяБугун, 12:53ҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этдиҲМД компанияси рақамли детокс учун янги ҲМД 106 2G телефонини тақдим этдиБугун, 12:25Нокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинНокиа оддий фойдаланувчилар учун смартфонлар бозоридан кетиши мумкинБугун, 11:54Anker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этдиAnker бренди iPhone ва бошқа гаджетлар учун ақлли қувватлагични намойиш этдиБугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди
Samsung Galaxy S26 Ultra сотуви кутилганидан ҳам юқори бўлди