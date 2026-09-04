Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилди
Фарғона водийси бўйлаб гиёҳвандлик воситалари ҳамда кучли таъсир қилувчи дори воситаларининг яширин савдосига қарши кенг кўламли махсус операциялар ўтказилди. Давлат хавфсизлик хизматининг Фарғона ва Наманган вилоятлари бўйича бошқармалари ходимлари Ички ишлар ҳамда Божхона органлари билан ҳамкорликда Қўқон шаҳри ва минтақалараро йўналишларда хавфли занжирларни фош этди. Тезкор тадбирлар давомида муқаддам судланган шахсларнинг хонадонларидан яширин дори омборлари, оғир гиёҳванд моддалар ҳамда чакана сотувга мўлжалланган махсус жиҳозлар мусодара қилинди.
Қўқондаги тинтув: Ертўлада сақланган 782 дона «Тропикамид»
Қўқон шаҳрида ўтказилган биринчи тезкор тадбирда илгари ҳам қонунни бузган шахснинг жиноий фаолиятига чек қўйилди:
Муқаддам судланган шахс: Тезкор ходимлар томонидан муқаддам жиноий жавобгарликка тортилган 44 ёшли фуқаронинг турар жойи холислар иштирокида синчковлик билан кўздан кечирилди;
Ертўладаги яширин захира: Уйнинг ертўла қисми текширилганда, қора бозорда ноқонуний тарқатиш учун мўлжалланган 782 дона «Тропикамид» кучли таъсир қилувчи дори воситаси топилиб, ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинди.
Қадоқлаш цехи: 758 грамм гашиш, тарозилар ва наркотик қолдиқли пичоқлар
Шаҳар ҳудудида амалга оширилган навбатдаги операция гиёҳванд моддаларни майдалаб сотиш билан шуғулланган яширин нуқтани фош қилди:
Йирик миқдордаги гашиш: 1975 йилда туғилган маҳаллий фуқаронинг яшаш хонадони тинтув қилинганда, сотувга тайёрлаб қўйилган 758 грамм «гашиш» моддаси топилди;
Чакана савдо ускуналари: Хонадондан гиёҳванд моддаларни бўлаклаш ва қадоқлашда фойдаланилган, юзасида наркотик воситалар қолдиқлари бўлган 6 дона махсус пичоқ ҳамда ўлчов учун ишлатилган 4 дона кичик ҳажмли электрон тарози олинди.
«Фарғона — Наманган» йўналишидаги назорат ва транзит каналлари
Амалиётнинг давоми сифатида ҳудудлараро наркотрафик йўналишларини кесиш бўйича чоралар кучайтирилди:
Стратегик йўлдаги тўсиқ: ДХХ Наманган вилояти бошқармаси ходимлари ИИБ ва Божхона идоралари билан биргаликда «Фарғона — Наманган» автомобиль йўналишида вилоятлараро транзит каналларини аниқлаш ва жиноий юк ҳаракатини тўхтатиш бўйича тезкор чора-тадбирларни амалга оширди;
Қатъий тергов: Аниқланган барча ҳолатлар юзасидан қонунбузарларга нисбатан жиноят ишлари қўзғатилиб, ушбу моддаларни етказиб берган бошқа жиноий шерикларни фош этиш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Сизнингча, кўп қаватли уйлар ёки маҳаллаларда бу каби яширин наркотик қадоқлаш ва дори савдоси нуқталарини ўз вақтида пайқаш ҳамда фош қилиш учун жамоатчилик ва профилактика инспекторлари ўртасидаги алоқани қандай яхшилаш лозим? Кучли таъсир қилувчи дорилар савдосига қарши яна қандай кескин чекловлар зарур? Фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг!
…