Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилди

·6·Жамият
Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилди

Фарғона водийси бўйлаб гиёҳвандлик воситалари ҳамда кучли таъсир қилувчи дори воситаларининг яширин савдосига қарши кенг кўламли махсус операциялар ўтказилди. Давлат хавфсизлик хизматининг Фарғона ва Наманган вилоятлари бўйича бошқармалари ходимлари Ички ишлар ҳамда Божхона органлари билан ҳамкорликда Қўқон шаҳри ва минтақалараро йўналишларда хавфли занжирларни фош этди. Тезкор тадбирлар давомида муқаддам судланган шахсларнинг хонадонларидан яширин дори омборлари, оғир гиёҳванд моддалар ҳамда чакана сотувга мўлжалланган махсус жиҳозлар мусодара қилинди.

Қўқондаги тинтув: Ертўлада сақланган 782 дона «Тропикамид»

Қўқон шаҳрида ўтказилган биринчи тезкор тадбирда илгари ҳам қонунни бузган шахснинг жиноий фаолиятига чек қўйилди:

  • Муқаддам судланган шахс: Тезкор ходимлар томонидан муқаддам жиноий жавобгарликка тортилган 44 ёшли фуқаронинг турар жойи холислар иштирокида синчковлик билан кўздан кечирилди;

  • Ертўладаги яширин захира: Уйнинг ертўла қисми текширилганда, қора бозорда ноқонуний тарқатиш учун мўлжалланган 782 дона «Тропикамид» кучли таъсир қилувчи дори воситаси топилиб, ашёвий далил сифатида расмийлаштириб олинди.

Қадоқлаш цехи: 758 грамм гашиш, тарозилар ва наркотик қолдиқли пичоқлар

Шаҳар ҳудудида амалга оширилган навбатдаги операция гиёҳванд моддаларни майдалаб сотиш билан шуғулланган яширин нуқтани фош қилди:

  • Йирик миқдордаги гашиш: 1975 йилда туғилган маҳаллий фуқаронинг яшаш хонадони тинтув қилинганда, сотувга тайёрлаб қўйилган 758 грамм «гашиш» моддаси топилди;

  • Чакана савдо ускуналари: Хонадондан гиёҳванд моддаларни бўлаклаш ва қадоқлашда фойдаланилган, юзасида наркотик воситалар қолдиқлари бўлган 6 дона махсус пичоқ ҳамда ўлчов учун ишлатилган 4 дона кичик ҳажмли электрон тарози олинди.

«Фарғона — Наманган» йўналишидаги назорат ва транзит каналлари

Амалиётнинг давоми сифатида ҳудудлараро наркотрафик йўналишларини кесиш бўйича чоралар кучайтирилди:

  • Стратегик йўлдаги тўсиқ: ДХХ Наманган вилояти бошқармаси ходимлари ИИБ ва Божхона идоралари билан биргаликда «Фарғона — Наманган» автомобиль йўналишида вилоятлараро транзит каналларини аниқлаш ва жиноий юк ҳаракатини тўхтатиш бўйича тезкор чора-тадбирларни амалга оширди;

  • Қатъий тергов: Аниқланган барча ҳолатлар юзасидан қонунбузарларга нисбатан жиноят ишлари қўзғатилиб, ушбу моддаларни етказиб берган бошқа жиноий шерикларни фош этиш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Сизнингча, кўп қаватли уйлар ёки маҳаллаларда бу каби яширин наркотик қадоқлаш ва дори савдоси нуқталарини ўз вақтида пайқаш ҳамда фош қилиш учун жамоатчилик ва профилактика инспекторлари ўртасидаги алоқани қандай яхшилаш лозим? Кучли таъсир қилувчи дорилар савдосига қарши яна қандай кескин чекловлар зарур? Фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)Бугун, 15:45Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)Бугун, 15:28Глинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот бердиГлинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот бердиБугун, 14:51Мактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этдиМактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этдиБугун, 12:12Электр ва газдан кейин навбат сувгами? Сув нархлари бозор механизмларига ўтказиладими?Электр ва газдан кейин навбат сувгами? Сув нархлари бозор механизмларига ўтказиладими?Бугун, 10:09«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлари«Ҳамшира 300 доллар сўради»: Актёр Мусулмон Юнусовнинг шов-шувли баёноти тафсилотлариБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ