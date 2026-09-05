Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)

·4·Жамият
Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)

Тошкентнинг Мирзо Улуғбек туманида кўп қаватли уйда юзага келган хавфли вазият маҳалла нозири ва патруль-пост хизмати ходимларининг тезкор ҳаракати туфайли бартараф этилди.

Ҳодиса Шалола маҳалласида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, ўсмир қиз уйнинг юқори қисмига чиқиб, ҳаёти учун хавфли ҳолатга тушиб қолган.

Ҳодиса қандай бартараф этилди?

Воқеа жойига етиб келган маҳалла нозири ҳамда ППХ ходими вазиятни назоратга олган.

Уларнинг тезкор ва эҳтиёткор ҳаракатлари натижасида ўсмир хавфли вазиятдан олиб чиқилган.

Энг муҳими, ҳолат фожиа билан якунланмади ва ўсмир ўз вақтида қутқариб қолинди.

Воқеада эътибор қаратиладиган жиҳатлар

Бундай ҳолатларда бир неча муҳим омил алоҳида аҳамият касб этади:

  • хавфни ўз вақтида пайқаш;

  • масъул ходимларнинг тезкор ҳаракати;

  • вазиятни кескинлаштирмасдан назорат қилиш;

  • ўсмирнинг хавфсизлигини биринчи ўринга қўйиш.

Ўсмирлар билан боғлиқ ҳолатларда эътибор нимага қаратилади?

Мутахассислар болалар ва ўсмирларда кучли руҳий босим, тушкунлик ёки оғир кечинмалар кузатилса, уларни ёлғиз қолдирмаслик ва ишончли катта инсонга мурожаат қилиш муҳимлигини таъкидлайди.

Ота-она, ўқитувчи ёки яқин инсоннинг ўз вақтидаги эътибори баъзан жиддий вазиятнинг олдини олиши мумкин.

Ҳодисанинг энг муҳим натижаси

Мирзо Улуғбек туманидаги мазкур ҳолат маҳалла нозири ва ППХ ходимларининг аралашуви орқали ўз вақтида бартараф этилди. Ўсмир хавфли вазиятдан қутқарилди.

Воқеа яна бир бор инсон ҳаётини асрашда тезкор ҳаракат, эътибор ва бефарқ бўлмаслик нақадар муҳим эканини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)Бугун, 11:11Бухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБугун, 06:47Мудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирдиМудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирдиБугун, 06:18Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиЯширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиКеча, 15:52Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)Кеча, 15:45Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)Кеча, 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ