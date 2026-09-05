Тошкентда ўсмир қиз билан боғлиқ хавфли ҳолат бартараф этилди (видео)
Тошкентнинг Мирзо Улуғбек туманида кўп қаватли уйда юзага келган хавфли вазият маҳалла нозири ва патруль-пост хизмати ходимларининг тезкор ҳаракати туфайли бартараф этилди.
Ҳодиса Шалола маҳалласида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, ўсмир қиз уйнинг юқори қисмига чиқиб, ҳаёти учун хавфли ҳолатга тушиб қолган.
Ҳодиса қандай бартараф этилди?
Воқеа жойига етиб келган маҳалла нозири ҳамда ППХ ходими вазиятни назоратга олган.
Уларнинг тезкор ва эҳтиёткор ҳаракатлари натижасида ўсмир хавфли вазиятдан олиб чиқилган.
Энг муҳими, ҳолат фожиа билан якунланмади ва ўсмир ўз вақтида қутқариб қолинди.
Воқеада эътибор қаратиладиган жиҳатлар
Бундай ҳолатларда бир неча муҳим омил алоҳида аҳамият касб этади:
хавфни ўз вақтида пайқаш;
масъул ходимларнинг тезкор ҳаракати;
вазиятни кескинлаштирмасдан назорат қилиш;
ўсмирнинг хавфсизлигини биринчи ўринга қўйиш.
Ўсмирлар билан боғлиқ ҳолатларда эътибор нимага қаратилади?
Мутахассислар болалар ва ўсмирларда кучли руҳий босим, тушкунлик ёки оғир кечинмалар кузатилса, уларни ёлғиз қолдирмаслик ва ишончли катта инсонга мурожаат қилиш муҳимлигини таъкидлайди.
Ота-она, ўқитувчи ёки яқин инсоннинг ўз вақтидаги эътибори баъзан жиддий вазиятнинг олдини олиши мумкин.
Ҳодисанинг энг муҳим натижаси
Мирзо Улуғбек туманидаги мазкур ҳолат маҳалла нозири ва ППХ ходимларининг аралашуви орқали ўз вақтида бартараф этилди. Ўсмир хавфли вазиятдан қутқарилди.
Воқеа яна бир бор инсон ҳаётини асрашда тезкор ҳаракат, эътибор ва бефарқ бўлмаслик нақадар муҳим эканини кўрсатди.
…