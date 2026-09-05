Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)
Ўзбекистондаги оддий бир дўкондаги мулоқот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушди. Сабаби, суҳбатдошлар орасида Оксфорд университетида таҳсил олаётган хорижлик талабалар ҳам бор ва улар ўзбек тилида бемалол мулоқот қилмоқда.
Тасвирда талабалар миллий матолар ва либослар сотиладиган дўконда суҳбатлашиб тургани акс этган. Уларнинг ўзбек тилидан фойдаланаётгани эса Ўзбекистонга бўлган қизиқиш ва тилни ўрганишга бўлган эътиборини кўрсатади.
Оксфорд талабалари Ўзбекистонда
Маълум бўлишича, улар Ўзбекистонга Саида Мирзиёева ташаббуси билан Оксфорд университетида йўлга қўйилган ўзбекшунослик дастури доирасида келган.
Талабалар мамлакатда бир ойлик ёзги мактабда иштирок этмоқда. Дастур нафақат ўзбек тилини ўрганиш, балки Ўзбекистоннинг тарихи, маданияти ва кундалик ҳаёти билан яқиндан танишиш имконини ҳам бермоқда.
Хорижлик талабаларнинг Ўзбекистонда ўзбек тилида эркин мулоқот қилиши тилга бўлган қизиқиш халқаро даражада ортиб бораётганини кўрсатувчи эътиборли ҳолатдир.
Миллий матолар дўконидаги суҳбат
Видеолавҳадаги ҳолатда талабалар ўзбек миллий матолари ва либослари билан тўла дўконда турибди. Улар маҳаллий муҳит билан танишиб, суҳбат жараёнида ўзбек тилидан фойдаланган.
Бу каби оддий мулоқотлар тил ўрганишнинг назарий машғулотлардан ташқари, уни реал ҳаётда қўллаш учун ҳам муҳим эканини кўрсатади.
Ўзбек тилини хорижда ўрганишга қизиқиш
Оксфордда ўзбекшунослик йўналишидаги дастурнинг ташкил этилгани ўзбек тили ва Ўзбекистон маданиятини халқаро академик муҳитда ўрганиш учун янги имкониятлар яратади.
Ёзги мактаб доирасида талабалар Ўзбекистонга келиб, тилни бевосита унинг табиий муҳитида қўллаш имконига эга бўлмоқда.
Бу эса китоб ва аудиторияда ўрганилган сўзларни бозор, дўкон, кўча ва турли кундалик вазиятларда амалда ишлатишга ёрдам беради.
Бу кадрлар нимани кўрсатмоқда?
Оксфорд талабаларининг Ўзбекистонда ўзбек тилида мулоқот қилаётгани бир қарашда оддий ҳолатдек туюлиши мумкин. Аммо унинг ортида тил, маданият ва таълимни халқаро даражада оммалаштиришга қаратилган жараён турибди.
Оксфордда ўзбекшунослик дастури йўлга қўйилган;
талабалар бир ойлик ёзги мактаб учун Ўзбекистонга келган;
улар ўзбек тилини реал муҳитда қўлламоқда;
мамлакатнинг маданияти ва кундалик ҳаёти билан танишмоқда.
Энг эътиборлиси, ўзбек тилини ўрганаётган талабалар уни Ўзбекистоннинг ўзида амалда қўлламоқда. Дўкондаги ушбу оддий мулоқот эса тил ўрганишнинг энг таъсирчан кўринишларидан бирини намойиш этган.
…