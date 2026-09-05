Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)

·2·Жамият
Оксфорд талабалари Ўзбекистонда ўзбек тилида суҳбатлашмоқда (видео)

Ўзбекистондаги оддий бир дўкондаги мулоқот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушди. Сабаби, суҳбатдошлар орасида Оксфорд университетида таҳсил олаётган хорижлик талабалар ҳам бор ва улар ўзбек тилида бемалол мулоқот қилмоқда.

Тасвирда талабалар миллий матолар ва либослар сотиладиган дўконда суҳбатлашиб тургани акс этган. Уларнинг ўзбек тилидан фойдаланаётгани эса Ўзбекистонга бўлган қизиқиш ва тилни ўрганишга бўлган эътиборини кўрсатади.

Оксфорд талабалари Ўзбекистонда

Маълум бўлишича, улар Ўзбекистонга Саида Мирзиёева ташаббуси билан Оксфорд университетида йўлга қўйилган ўзбекшунослик дастури доирасида келган.

Талабалар мамлакатда бир ойлик ёзги мактабда иштирок этмоқда. Дастур нафақат ўзбек тилини ўрганиш, балки Ўзбекистоннинг тарихи, маданияти ва кундалик ҳаёти билан яқиндан танишиш имконини ҳам бермоқда.

Хорижлик талабаларнинг Ўзбекистонда ўзбек тилида эркин мулоқот қилиши тилга бўлган қизиқиш халқаро даражада ортиб бораётганини кўрсатувчи эътиборли ҳолатдир.

Миллий матолар дўконидаги суҳбат

Видеолавҳадаги ҳолатда талабалар ўзбек миллий матолари ва либослари билан тўла дўконда турибди. Улар маҳаллий муҳит билан танишиб, суҳбат жараёнида ўзбек тилидан фойдаланган.

Бу каби оддий мулоқотлар тил ўрганишнинг назарий машғулотлардан ташқари, уни реал ҳаётда қўллаш учун ҳам муҳим эканини кўрсатади.

Ўзбек тилини хорижда ўрганишга қизиқиш

Оксфордда ўзбекшунослик йўналишидаги дастурнинг ташкил этилгани ўзбек тили ва Ўзбекистон маданиятини халқаро академик муҳитда ўрганиш учун янги имкониятлар яратади.

Ёзги мактаб доирасида талабалар Ўзбекистонга келиб, тилни бевосита унинг табиий муҳитида қўллаш имконига эга бўлмоқда.

Бу эса китоб ва аудиторияда ўрганилган сўзларни бозор, дўкон, кўча ва турли кундалик вазиятларда амалда ишлатишга ёрдам беради.

Бу кадрлар нимани кўрсатмоқда?

Оксфорд талабаларининг Ўзбекистонда ўзбек тилида мулоқот қилаётгани бир қарашда оддий ҳолатдек туюлиши мумкин. Аммо унинг ортида тил, маданият ва таълимни халқаро даражада оммалаштиришга қаратилган жараён турибди.

  • Оксфордда ўзбекшунослик дастури йўлга қўйилган;

  • талабалар бир ойлик ёзги мактаб учун Ўзбекистонга келган;

  • улар ўзбек тилини реал муҳитда қўлламоқда;

  • мамлакатнинг маданияти ва кундалик ҳаёти билан танишмоқда.

Энг эътиборлиси, ўзбек тилини ўрганаётган талабалар уни Ўзбекистоннинг ўзида амалда қўлламоқда. Дўкондаги ушбу оддий мулоқот эса тил ўрганишнинг энг таъсирчан кўринишларидан бирини намойиш этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБухорода талаба қизга шаҳвоний шилқимлик қилган тютор 3 суткага қамалдиБугун, 06:47Мудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирдиМудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирдиБугун, 06:18Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиЯширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиКеча, 15:52Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)Кеча, 15:45Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)Кеча, 15:28Глинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот бердиГлинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот бердиКеча, 14:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ