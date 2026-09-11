«Оёққа скотчланган $240 минг ва сохта долларлар»: Чегарада қозоғистонликлар қўлга олинди
Ўзбекистон иқтисодий хавфсизлигини ҳимоя қилиш йўлида хизмат қилаётган Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) ва Божхона органлари ходимлари мамлакат сарҳадларида навбатдаги йирик фитна ва жиноят занжирини фош этди. Тошкент вилоятининг чегара ҳудудларида ҳамда пойтахт марказида амалга оширилган бир вақтнинг ўзидаги кескин тезкор тадбирлар натижасида нақ 240 минг АҚШ долларининг яширинча олиб чиқиб кетилишига ва чет элдан олиб келинган сохта купюраларнинг бозорга киритилишига чек қўйилди. Бир томонда — оёқларига юз минглаб долларни скотчлаб, чегарачиларни чалғитишга уринган ёш контрабандачилар бўлса, иккинчи томонда — ниқобланган сохта пулфурушларни фош этиб, иқтисодиётни ҳимоя қилган ҳақиқий оператив ходимларнинг матонати намоён бўлди. Хўш, «Навоий» чегара постида нималар юз берди, Туркиядан олиб келинган қалбаки долларларни кимлар муомалага чиқармоқчи эди ва бу ҳалокатли схема қандай тўхтатиб қолинди?
Чегарадаги фош этиш ва сохта пул занжири
Бир неча йўналишда олиб борилган шиддатли махсус операциялар жиноий режаларни чилпарчин қилди:
«Навоий» постидаги тўқнашув: Тошкент вилоятининг Тошкент туманида жойлашган «Навоий» чегара-божхона постида қўшни давлатга ноқонуний валюта олиб чиқиб кетмоқчи бўлган Қозоғистон фуқаролари тўхтатиб қолинди;
Оёқларга скотчланган бойлик: Текширув чоғида 2005 ва 2009 йилларда туғилган икки нафар ёш йигитнинг бири оёғининг болдир қисмига 160 минг доллар, иккинчиси эса 80 минг долларни скотч ёрдамида маҳкам боғлаб олгани фош этилди;
Пойтахтдаги сохта валюта савдоси: ДХХ Тошкент шаҳар бошқармаси томонидан ўтказилган яна бир амалиётда Туркиядан олиб келинган сохта 8 400 долларни шартли харидорга 3 800 долларга пулламоқчи бўлган Қибрай (1999 й.т.) ва Юнусобод (1997 й.т.) тумани фуқаролари ашёвий далиллар билан қўлга олинди;
Қонуннинг муқаррарлиги: Ҳар иккала ҳолат юзасидан зудлик билан жиноят ишлари қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари бошланди.
Иқтисодиётни заҳарловчи яширин тармоқ
Бу жиноий схемалар ортида давлат чегараларини менсимай, осон бойлик орттиришга уринган соядаги тармоқлар ҳаракати ётар эди:
Ёшларни жиноятга тортиш: 2005 ва ҳатто 2009 йилда туғилган ўсмирларнинг бундай катта миқдордаги маблағ билан чегарадан ўтишга уриниши уларнинг ортида каттароқ контрабанда тармоқлари ва буюртмачилар турганидан дарак беради;
Бозорни сохта пулга тўлдириш хавфи: Чет элдан келтирилган сифатли сохта валюталарнинг тарқалиб кетиши оддий савдогарлар, тадбиркорлар ва аҳолининг фирибгарлик қурбони бўлишига ҳамда миллий иқтисодиётнинг беқарорлашишига олиб келиши мумкин эди;
Хавфсизлик постларига тузоқ қўйиш режаси: Жиноятчилар оёққа пул боғлаш ёки арзон нархларда шартли харидорларга сотиш орқали тизим сергаклигини синаб кўрмоқчи бўлди.
Чегара посбонларининг сергаклиги
ДХХ ва божхона ходимларининг мураккаб шароитларда олиб борган кузатуви ва таҳлили жиноятчиларнинг ҳар қандай айёрлигини фош этди:
Профессионал назорат ва рентген кўзи: Оёққа пул боғлаб олган шахсларнинг ҳаракатлари, психологияси ва шубҳали ҳолатини божхона ходимлари бир зумда пайқади ва уларни тўлиқ шахсий текширувга йўналтирди;
Тезкор қақшатқич фитна тузоғи: Сохта пулларни тарқатмоқчи бўлган гуруҳнинг изига тушган оператив ходимлар уларни айнан пулни топшириш лаҳзасида қўлга олиб, далилларни бенуқсон муҳрлади;
Ватан олдидаги қасамёд: Ҳар куни минглаб йўловчилар ва юклар ўтадиган серқатнов постларда тонгдан тунгача ҳушёр туриб, миллий бойликни талон-торож бўлишдан сақлаб қолиш соҳа ходимларининг юксак бурчидир.
«Давлат хавфсизлиги ва чегараларнинг дахлсизлиги шунчаки хизмат эмас — бу ҳар бир фуқаронинг тинчлигини, молиявий барқарорлигини ҳимоя қилувчи синдирилмас қалқондир», — дея эътироф этмоқда ҳуқуқ-тартибот таҳлилчилари.
Миллий хавфсизлик марраси ва оғир сабоқ
Бу икки йирик амалиёт ноқонуний даромад ва контрабанда йўлига кирган ҳар қандай шахс учун оғир дарс бўлди. Жами 240 минг долларлик ҳақиқий маблағнинг мамлакатдан чиқиб кетиши тўхтатилди ва қалбаки долларлар орқали аҳолини чув тушириш режаси барбод қилинди. Ўз ҳаёти ва матонатини чегара хавфсизлигига бағишлаган посбонлар эса мамлакат иқтисодий мустақиллигининг ҳақиқий соқчилари эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, чегара орқали юз минглаб долларни олиб ўтишга ҳатто 2009 йилда туғилган ўсмирларни жалб қилиш бошланган экан, бундай ноқонуний тармоқларнинг ортида турган асл «буюртмачилар»га қандай жазо берилиши керак? Четдан кириб келаётган сохта пуллардан сақланиш учун оддий аҳоли нималарга кўпроқ эътибор бериши лозим? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва иқтисодий хавфсизликни ҳимоя қилган тезкор ходимларнинг муваффақияти акс этган ушбу мақолани барча яқинларингизга улашинг!
…