Chery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқда
Хитойнинг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси бўлмиш Chery компанияси Буюк Британия бозоридаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш мақсадида кенг кўламли стратегиянинг навбатдаги босқичига қадам қўймоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бренд Буюк Британияда ўзининг бир йиллик савдо натижаларини сарҳисоб қилиб, бу давр мобайнида тахминан 29 минг дона автомобил сотишга муваффақ бўлди ва келгуси 2026-йил учун белгиланган савдо режаларини муддатидан аввал бажариб бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Гарчи бу кўрсаткич қариндош брендлар ҳисобланган Омода ва Жаекоо муваффақиятидан бир оз ортда қолса-да — масалан, Жаекоо 7 кроссоверининг ўзи 2024-йил охиридан бери деярли 53 минг дона сотилган — Chery раҳбарияти бундан-да улкан мақсадларни кўзламоқда. Компаниянинг Буюк Британиядаги бош директори Фаррелл Хсунинг таъкидлашича, уларнинг асосий мақсади оммавий бозорда немис гиганти Volkswagen каби нуфузли брендларга муносиб рақобат туғдириш ва ўзини чинакам «халқ автомобили» сифатида кўрсатишдир.
Янги Тигго Х оиласи ва флагман моделларҲозирги кунда Chery Британия бозорида Ford Пума, Volkswagen Тигуан ҳамда Skoda Kodiaq каби машҳур моделларга рақобатчи сифатида Тигго 4, Тигго 7, Тигго 8 ва Тигго 9 кроссоверларини таклиф этиб келмоқда. Бироқ келгуси йилда компания бозорга тўртта янги ёки янгиланган автомобилни олиб киришни режалаштирмоқда ва улардан бири тўлиқ электромобил бўлиши кутилмоқда.
Янги моделлар қаторида алоҳида эътиборга лойиқ маҳсулот бу — жорий йилги Пекин автосалонида намойиш этилган ва Тигго Х оиласининг янги флагмани бўладиган кроссовердир. Узунлиги 5 метрлик етти ўриндиқли ушбу модел ўзининг замонавий бурчаксимон дизайни ҳамда плуг-ин гидрид (PHEV) қувват манбаи билан ажралиб туради. Хитой оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, мазкур автомобил умумий ҳисобда 476 от кучига эга бўлиб, КLTC сикли бўйича фақат электр энергиясининг ўзида 124 милягача масофани босиб ўта олади.
Буюк Британия йўлларига мослашган илмий-тадқиқот марказиФаррелл Хсунинг сўзларига кўра, келгусида чиқариладиган Тигго Х моделларида аввалги Тигго 4, 7, 8 ва 9 кроссоверларидан фарқли ўлароқ ўзгача «ҳиссиёт» тақдим этилади. Ушбу автомобиллар кўпроқ «турмуш тарзи» (лифестйле) услубига қаратилган бўлиб, янада қиррали дизайн ҳамда енгил офф-роад қобилиятлари билан таъминланади. Бу эса харидорларга янада кенгроқ танлов имкониятини беради.
Буюк Британия бозоридаги харидорларнинг талабларини тўлақонли қондириш мақсадида Chery Бедфордширдаги УТАК Миллброок синов майдончасида махсус тадқиқот ва ишланмалар (R&D) марказини очди. Ушбу марказ дастлаб маҳаллий мижозлар ҳамда ОАВ вакилларининг фикр-мулоҳазаларини йиғиб, уларни Хитойдаги муҳандислар тушунадиган техник вазифаларга айлантириб берувчи «таржима маркази» вазифасини бажаради.
Янги марказ Британия йўлларининг хусусиятларини — яни Хитойникига нисбатан торроқ, бурилишларга бой ва сифатсизроқ қопламаларни инобатга олган ҳолда автомобилларнинг бошқаруви, шасси созламалари ҳамда ҳайдовчига ёрдам бериш илғор тизимларини мослаштиради. Мутахассисларнинг фикрича, бу янги амортизаторлар, втулка ёки дастурий таъминот янгиланишларини синовдан ўтказиш жараёнини тезлаштириб, бозор талабларига тезкорлик билан жавоб бериш имконини тақдим этади.
…