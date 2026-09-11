Chery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқда

·9·Авто
Chery Британия бозорида Volkswagen билан рақобатлашишни режалаштирмоқда

Хитойнинг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси бўлмиш Chery компанияси Буюк Британия бозоридаги ўз мавқеини янада мустаҳкамлаш мақсадида кенг кўламли стратегиянинг навбатдаги босқичига қадам қўймоқда. ixbt.com маълумотига кўра, бренд Буюк Британияда ўзининг бир йиллик савдо натижаларини сарҳисоб қилиб, бу давр мобайнида тахминан 29 минг дона автомобил сотишга муваффақ бўлди ва келгуси 2026-йил учун белгиланган савдо режаларини муддатидан аввал бажариб бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Гарчи бу кўрсаткич қариндош брендлар ҳисобланган Омода ва Жаекоо муваффақиятидан бир оз ортда қолса-да — масалан, Жаекоо 7 кроссоверининг ўзи 2024-йил охиридан бери деярли 53 минг дона сотилган — Chery раҳбарияти бундан-да улкан мақсадларни кўзламоқда. Компаниянинг Буюк Британиядаги бош директори Фаррелл Хсунинг таъкидлашича, уларнинг асосий мақсади оммавий бозорда немис гиганти Volkswagen каби нуфузли брендларга муносиб рақобат туғдириш ва ўзини чинакам «халқ автомобили» сифатида кўрсатишдир.

Янги Тигго Х оиласи ва флагман моделлар

Ҳозирги кунда Chery Британия бозорида Ford Пума, Volkswagen Тигуан ҳамда Skoda Kodiaq каби машҳур моделларга рақобатчи сифатида Тигго 4, Тигго 7, Тигго 8 ва Тигго 9 кроссоверларини таклиф этиб келмоқда. Бироқ келгуси йилда компания бозорга тўртта янги ёки янгиланган автомобилни олиб киришни режалаштирмоқда ва улардан бири тўлиқ электромобил бўлиши кутилмоқда.

Янги моделлар қаторида алоҳида эътиборга лойиқ маҳсулот бу — жорий йилги Пекин автосалонида намойиш этилган ва Тигго Х оиласининг янги флагмани бўладиган кроссовердир. Узунлиги 5 метрлик етти ўриндиқли ушбу модел ўзининг замонавий бурчаксимон дизайни ҳамда плуг-ин гидрид (PHEV) қувват манбаи билан ажралиб туради. Хитой оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, мазкур автомобил умумий ҳисобда 476 от кучига эга бўлиб, КLTC сикли бўйича фақат электр энергиясининг ўзида 124 милягача масофани босиб ўта олади.

Буюк Британия йўлларига мослашган илмий-тадқиқот маркази

Фаррелл Хсунинг сўзларига кўра, келгусида чиқариладиган Тигго Х моделларида аввалги Тигго 4, 7, 8 ва 9 кроссоверларидан фарқли ўлароқ ўзгача «ҳиссиёт» тақдим этилади. Ушбу автомобиллар кўпроқ «турмуш тарзи» (лифестйле) услубига қаратилган бўлиб, янада қиррали дизайн ҳамда енгил офф-роад қобилиятлари билан таъминланади. Бу эса харидорларга янада кенгроқ танлов имкониятини беради.

Буюк Британия бозоридаги харидорларнинг талабларини тўлақонли қондириш мақсадида Chery Бедфордширдаги УТАК Миллброок синов майдончасида махсус тадқиқот ва ишланмалар (R&D) марказини очди. Ушбу марказ дастлаб маҳаллий мижозлар ҳамда ОАВ вакилларининг фикр-мулоҳазаларини йиғиб, уларни Хитойдаги муҳандислар тушунадиган техник вазифаларга айлантириб берувчи «таржима маркази» вазифасини бажаради.

Янги марказ Британия йўлларининг хусусиятларини — яни Хитойникига нисбатан торроқ, бурилишларга бой ва сифатсизроқ қопламаларни инобатга олган ҳолда автомобилларнинг бошқаруви, шасси созламалари ҳамда ҳайдовчига ёрдам бериш илғор тизимларини мослаштиради. Мутахассисларнинг фикрича, бу янги амортизаторлар, втулка ёки дастурий таъминот янгиланишларини синовдан ўтказиш жараёнини тезлаштириб, бозор талабларига тезкорлик билан жавоб бериш имконини тақдим этади.

CheryТигго ХКроссоверАвтомобилБритания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этдиToyota компанияси Land Cruiser учун янги ҳимоя тизимини тақдим этди09.09, 17:54Афсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилиндиАфсонавий Митсубиши Пажеро нархлари эълон қилинди07.09, 00:29Янги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўриндиЯнги авлод Hyundai Kona кроссовери синов жараёнида кўринди06.09, 19:53Митсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланадиМитсубиши Пажеро бутунлай янги оилавий кроссоверга айланади05.09, 19:29Янги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилдиЯнги авлод Kia Sportage дизайни ошкор этилди05.09, 15:29Toyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгиладиToyota ўзининг машҳур Пробох универсалини янгилади05.09, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди
Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этди